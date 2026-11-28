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Oynat YouTube, mobil uygulamasında ana sayfa tasarımını tamamen yenilemeye başladı. Yeni arayüz sayesinde kullanıcılar artık videoları açmadan ana sayfadan doğrudan beğenebiliyor, yorumları inceleyebiliyor ve içerikleri kaydedebiliyor. Özel kart tasarımları etkileşimi hızlandırsa da videoları izlemeden beğenme imkanı verilmesi ve görsel tutarsızlıklar şimdiden tartışmalara yol açtı. Güncelleme, Android ve iOS cihazlarda kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör YouTube, Android ve iOS uygulamalarında kullanıma sunmaya başladığı yeni mobil tasarımıyla ana sayfa deneyimini değiştiriyor. Yenilenen arayüz, uzun videoları özel kartlar içerisinde gösterirken kullanıcıların videoları açmadan beğenmesine, yorumları görüntülemesine ve içerikleri kaydetmesine olanak tanıyor.

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İşte YouTube'un yenilenen tasarımı:

Yeni tasarımın en belirgin özelliklerinden biri, ana sayfada gösterilen içerik çeşitliliğinin artması. Daha önce ağırlıklı olarak video küçük resimlerinden oluşan akışta artık Shorts videoları, oynatılabilir içerikler, reklamlar, çalma listeleri, fotoğraflar ve topluluk gönderileri daha sık karşılaşılan unsurlar arasında yer alıyor. Bu durum, kullanıcıların aradıkları içeriğe ulaşmasını zorlaştırabilecek daha yoğun bir akış oluşturuyor. Reddit üzerindeki kullanıcı paylaşımlarında da kısa video bölümlerinin ana sayfada daha sık görünmeye başladığına yönelik değerlendirmeler bulunuyor.

Arayüzdeki görsel tutarsızlıklar da yeni tasarıma yönelik eleştirilerin bir başka nedeni. Özellikle Shorts içeriklerinin gösterildiği alanlarda köşe tasarımlarının birbirleriyle uyumlu olmaması dikkat çekiyor. Görsel olarak bazı köşelerin yuvarlatılırken diğerlerinin keskin bırakılması, uygulamanın genel tasarım bütünlüğünü zayıflatıyor. Büyük ölçekli bir platformun farklı içerik türlerini aynı akışta birleştirirken görsel tutarlılığı koruyamaması, kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi gereken yönlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Uzun videoların sunum biçiminde yapılan değişiklikler ise güncellemenin en işlevsel ve tartışmalı bölümünü oluşturuyor. Yeni arayüzde video küçük resimleri, ana sayfada kendilerine ayrılmış özel kartlar içerisinde gösteriliyor. Bu kartların alt bölümünde videoyu açmadan kullanılabilen beğenme, yorum yapma ve kaydetme seçenekleri bulunuyor. Böylece kullanıcılar, içerikle doğrudan etkileşime geçmek için videonun oynatılmasını beklemek zorunda kalmıyor.

Kaydetme özelliği, özellikle daha sonra izlemek üzere içerik biriktiren kullanıcılar açısından pratik bir değişiklik sunuyor. Örneğin, ana sayfada ilgi çekici bir video gören ancak o anda izlemeye vakti olmayan kullanıcı, videoyu doğrudan ilgili listesine ekleyebiliyor. Yorumların ana sayfadan görüntülenebilmesi de içerik hakkında genel bir fikir edinmeyi kolaylaştırabilir. Diğer kullanıcıların değerlendirmelerini okumak, videonun içeriği ve izleyici tepkileri hakkında hızlı bir fikir edinilmesini sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte, videoları açmadan beğenme seçeneği yeni tasarımın en çok sorgulanan özelliklerinden biri. Bir içeriği beğenmek, normal şartlarda kullanıcının videoyu izledikten sonra verdiği bir tepkiyi temsil ediyor. Henüz izlenmemiş bir videoya ana sayfadan beğeni bırakılması ise bu etkileşimin anlamını belirsizleştiriyor. Kullanıcıların yalnızca küçük resme veya başlığa bakarak beğeni vermesi, içerik hakkındaki gerçek değerlendirmelerini yansıtmayabilir.

Güncellemenin dağıtımı ise uygulama sürümleriyle bağlantılı görünüyor. Android tarafında YouTube'un 21.47.483 sürümüne geçilmesinin ardından yeniden tasarlanmış arayüzün görünmeye başladığı aktarılıyor. Güncelleme öncesinde eski tasarımı kullanan bir Samsung telefonda da yeni sürümün yüklenmesiyle değişikliklerin ortaya çıktığı belirtiliyor. Google'ın Pixel 8 modelinde de benzer bir deneyim yaşanırken son olarak iOS tarafında yeniden tasarımın 21.47.6 sürümüyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

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YouTube, yeni tasarımıyla ana sayfada beğeni dönemini başlatıyor

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