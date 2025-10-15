Giriş
    YouTube, yeni video oynatıcısını kullanıma sundu

    YouTube, video oynatıcısının tasarımını değiştirdi. Şirketin açıklamasına göre, yeni tasarım, “daha sade ve daha etkileyici” bir izleme deneyimi sunacak.       

    YouTube, yeni video oynatıcısını kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    YouTube, video oynatıcısının tasarımını değiştirdi. Şirketin açıklamasına göre, bu hafta itibarıyla kullanıcılara sunulacak olan yeni tasarım, “daha sade ve daha etkileyici” bir izleme deneyimi sunacak.

    İşte YouTube'a gelen yenilikler

    YouTube, oynatıcıyı yeniden şekillendirirken kontrol tuşlarını ve simgeleri de güncelledi. Yeni tasarım, hem görsel olarak daha tatmin edici bir görünüm sağlıyor hem de videonun üzerindeki arayüz öğelerinin içeriği daha az kaplamasına olanak tanıyor.

    Platform, bu değişiklikleri yılın başlarında test etmeye başlamıştı. YouTube’un paylaştığı ekran görüntülerine göre, yeni arayüzde köşeleri yuvarlatılmış, hafif saydam efektli düğmeler bulunuyor. Ancak bu efekt, Apple’ın “Liquid Glass” tarzı kadar belirgin değil. Yeni oynatıcı, mobil, web ve akıllı TV uygulamalarında aynı anda aktif olacak.

    YouTube bununla birlikte birkaç ek iyileştirme daha duyurdu. Videoda çift dokunarak ileri sarma özelliği artık daha modern ve izleme deneyimini daha az bölen bir yapıya kavuşuyor. Yorumlarda ise yanıtlar artık daha düzenli ve odaklı bir okuma deneyimi sunacak yeni bir sistemle gösterilecek. Ayrıca, bazı videolarda beğeni butonuna basıldığında dinamik animasyonlar da ekrana gelecek. Örneğin bir müzik videosunu beğendiğinizde küçük bir nota animasyonu gösterilecek. Son olarak, "Daha sonra izle" listesine video ekleme süreci de basitleştirilerek, daha akıcı ve daha görsel bir hale getirildi.

