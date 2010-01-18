Yüksek güç tüketimi ve üretim maliyetleri DirectX 11 yarışında Nvidia'nın elini zayıflatabilir

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Su soğutmalı üç adet GeForce 100 GPU'su, üçlü SLI konfigürasyonunda.

Nvidia uzun süren sessizlik döneminin ardından bugün itibariyle Fermi tabanlı yeni nesil GF100 GPU'sunun detaylarını açıkladı. GeForce GTX 380 modelinde kullanılan GF100 GPU'sunun çalışan bir örneğini kapalı kapılar ardında basın mensuplarına gösteren Nvidia, yeni GPU'nun şimdiye kadar hazırlanan en hızlı ve karmaşık GPU çözümü olacağını iddia ediyor.

Yeni nesil grafik yongası için kapsamlı testler yerine kendi seçtiği ve ölçümlediği spesifik bazı sonuçları açıklayan Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için henüz saat hızı ve güç tüketim değerleri gibi detayları açıklamış değil. Ancak gelen bilgilere göre Fermi tabanlı yeni ekran kartları, güçlü oldukları kadar aynı zamanda yüksek güç tüketimine de sahip olabilirler.

Üretimi TSMC fabrikalarında 40nm fabrikasyon süreciyle gerçekleştirilecek GF100 GPU'sunun şu an A3 revizyonda olduğu ve %25 civarında bir verimlilikle üretildiği belirtiliyor. Mevcut koşullar çerçevesinde GPU başına üretim maliyetinin 150$ civarında olduğu belirtilirken, GPU'nun satışa sunulabilmesi için verimliliğinin en azından %40 seviyelerine gelmesi gerektiği söyleniyor.

570mm2 civarındaki zar boyutuyla GeForce 8800 serisisindeki G80 GPU'sundan az daha küçük olan GF100 için henüz saat hızları açıklanmış olmasa da tek GPU'lu tasarımda dahi 280 Watt civarında TDP gereksinimine sahip olduğu iddia ediliyor ki bu oldukça ciddi bir değer. Çünkü bilindiği gibi en hızlı ekran kartı unvanına sahip olan çift GPU'lu ATi HD 5970 dahi 294 Watt TDP ile geliyor.

Çift grafik işlemcili Fermi modelinin hazırlanacağı da düşünüldüğünde Nvidia'nın saat hızlarında muhafazakar davranabileceği iddiaları konuşuluyor. Yayımlanan test sonuçlarının olabilecek en yüksek saat hızında alındığı düşünülürse, daha düşük saat hızlarının performansa ne ölçüde etki edeceğini görmek için beklemek gerekecek ancak tek GPU için iddia edilen 280 Watt TDP değeri, açıkçası kabul edilebilir bir seviye olarak görülmüyor.

3.2 milyar transistöre, 512x paralel işlem birimine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GF100 GPU'su, zar ölçüleriyle ATi Cypress GPU'sunun da yaklaşık iki katı boyutunda. AMD ile aynı üretim teknolojisini kullanan Nvidia'nın, yüksek performans segmentinde maliyeti daha yüksek GPU'lar kullanacak olması, indirim kozunu elinde bulunduran AMD için önemli bir koz olarak değerlendiriliyor.

Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları merakla bekleniyor. GeForce GTX 360 ve GeForce GTX 380 gibi modellerin Şubat sonu veya Mart ayı gibi pazarda olması beklenirken firmanın 200$ altı fiyat segmentleri için ikinci çeyrek sonundan önce yeni model duyurması bekleniyor. AMD tarafında ise Şubat ayında giriş seviyesindeki kartların pazara sunulması yaz döneminde ise güncellenmiş modellerin hazır olması bekleniyor.