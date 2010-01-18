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Yüksek güç tüketimi ve üretim maliyetleri DirectX 11 yarışında Nvidia'nın elini zayıflatabilir

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek güç tüketimi ve üretim maliyetleri DirectX 11 yarışında Nvidia'nın elini zayıflatabilir
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Su soğutmalı üç adet GeForce 100 GPU'su, üçlü SLI konfigürasyonunda.

Nvidia uzun süren sessizlik döneminin ardından bugün itibariyle Fermi tabanlı yeni nesil GF100 GPU'sunun detaylarını açıkladı. GeForce GTX 380 modelinde kullanılan GF100 GPU'sunun çalışan bir örneğini kapalı kapılar ardında basın mensuplarına gösteren Nvidia, yeni GPU'nun şimdiye kadar hazırlanan en hızlı ve karmaşık GPU çözümü olacağını iddia ediyor.

Yeni nesil grafik yongası için kapsamlı testler yerine kendi seçtiği ve ölçümlediği spesifik bazı sonuçları açıklayan Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için henüz saat hızı ve güç tüketim değerleri gibi detayları açıklamış değil. Ancak gelen bilgilere göre Fermi tabanlı yeni ekran kartları, güçlü oldukları kadar aynı zamanda yüksek güç tüketimine de sahip olabilirler.

Üretimi TSMC fabrikalarında 40nm fabrikasyon süreciyle gerçekleştirilecek GF100 GPU'sunun şu an A3 revizyonda olduğu ve %25 civarında bir verimlilikle üretildiği belirtiliyor. Mevcut koşullar çerçevesinde GPU başına üretim maliyetinin 150$ civarında olduğu belirtilirken, GPU'nun satışa sunulabilmesi için verimliliğinin en azından %40 seviyelerine gelmesi gerektiği söyleniyor.

570mm2 civarındaki zar boyutuyla GeForce 8800 serisisindeki G80 GPU'sundan az daha küçük olan GF100 için henüz saat hızları açıklanmış olmasa da tek GPU'lu tasarımda dahi 280 Watt civarında TDP gereksinimine sahip olduğu iddia ediliyor ki bu oldukça ciddi bir değer. Çünkü bilindiği gibi en hızlı ekran kartı unvanına sahip olan çift GPU'lu ATi HD 5970 dahi 294 Watt TDP ile geliyor.

Çift grafik işlemcili Fermi modelinin hazırlanacağı da düşünüldüğünde Nvidia'nın saat hızlarında muhafazakar davranabileceği iddiaları konuşuluyor. Yayımlanan test sonuçlarının olabilecek en yüksek saat hızında alındığı düşünülürse, daha düşük saat hızlarının performansa ne ölçüde etki edeceğini görmek için beklemek gerekecek ancak tek GPU için iddia edilen 280 Watt TDP değeri, açıkçası kabul edilebilir bir seviye olarak görülmüyor.

3.2 milyar transistöre, 512x paralel işlem birimine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GF100 GPU'su, zar ölçüleriyle ATi Cypress GPU'sunun da yaklaşık iki katı boyutunda. AMD ile aynı üretim teknolojisini kullanan Nvidia'nın, yüksek performans segmentinde maliyeti daha yüksek GPU'lar kullanacak olması, indirim kozunu elinde bulunduran AMD için önemli bir koz olarak değerlendiriliyor.

Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları merakla bekleniyor. GeForce GTX 360 ve GeForce GTX 380 gibi modellerin Şubat sonu veya Mart ayı gibi pazarda olması beklenirken firmanın 200$ altı fiyat segmentleri için ikinci çeyrek sonundan önce yeni model duyurması bekleniyor. AMD tarafında ise Şubat ayında giriş seviyesindeki kartların pazara sunulması yaz döneminde ise güncellenmiş modellerin hazır olması bekleniyor.


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CoreXXX 9 yıl
280watt güç çeken bir gpunun 5870 i yüzde 50 geçmesi lazım. geçemezse çok verimsiz bir gpu satılıyor demekdir
bana göre yeni çıkan kart serisinin düşük tüketimli ve kndinden bir önceki seriye nazaran yüzde 5-ila 50 hızlı olması gerekir.
hayret bişe ya 40nm ye düşüyor daha fazla güç çekiyor. 11nm felan olunca 600w çeker artık
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Erasmus78 9 yıl
Yav herkes takmış TDP ye.
Haberdeki en büyük sorun TDP değilki. Nevidia'nın en büyük sorunu anladığım kadarı ile verimlilik? A3 revizyonda olmasında rağmen henüz %25 verimlilik seviyelerinde. Daha üretilebilir hale bile gelmemiş. %40 a gelicekk ki üretilecek.
Bence asıl sorun burada. %40 verimliliğe ulaşılsa bile bu Nvidia için pek iyi olmaz. Atinin muhtemel indirimlerine karşılık vermekte çok zorlanır. Zira Ati geçen 5 aylık sürede satacağı kadar satmış, ar-ge yi vs. çıkarmış, şeyi şeyine denk. HD970'i 500$ a, HD5870'i 300$'a, HD5850'yi 200$'a çekse Nvidia oturur ağlar herhalde.
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DH Misafiri 9 yıl
GTX 280 nin TDPsi hatırladığım kadarı ile 256 Watt idi.İlk çıkışta GTX 380 nin de 294 Watt olması bence kötü bir durum değil nasılsa sonrada gtx 285(183 watt tdp)modeli çıkar.En öenmli konu şimdilik bir adet fermi kartın piyasaya çıkmasıdır.Sonrası nasılsa gelir.
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demircibu 9 yıl
nvıdıa bu güne kadar pek aşırı ısınan vgalar yapmadı bir g80gpusu ısınıyordu odönemde ama sağlam tepsi yani 8800gtx 8800gtsde olan fanlar gayet yeterliydi aşırı ısıdan
yanan bozulan pek vga olmamıştır... malum 4850lerin üzerlerinde dikkat aşırı sıcak ellmeyin vgayı diye resimli sticeklar vardı unutuldu sanırım


90 100derecede çalışıyordu kartlar...

gpuda çok fazla transistör var gt 200de 1,4milyar fermide 3milyar deniyor 2katından biraz fazla üretim olarakda 55nmden 40nm indi ama vadettiği şeyler daha fazla
bu saatten sonrada başka yeniden sıfırdan mimariyi değiştiremiceğine göre kartlar belli ama coolerda sağlam firmaların tasarımlarını nvıdıa değerlendircektir
çok güç çeker deniyor çeksin vadettiği performansı versinde 1400tl civarı vgaya para vercen gelen elektrik faturasınımı düşüncen bu işte bi terslik var ozaman
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deniz_sea 9 yıl
nvidia hiçbir zaman f/p'ta ati'yi geçemez bu bir gerçek ben maaşla çalışıyorsam her zaman ati alıcak param olur ama nvidia yı alamam 2 kat daha iyi olsa ne yazar ben alamadıktan sonra...
onun için, benim için en iyisi ati çünkü cebime uygun
ben bugun hd3870 ile 1920*1080 çözünürlükte 49fps'de dirt2 oynuyorsam bunu ati'ye borçluyum...
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mav1li 9 yıl
Kartın 5870i %15-25 geçtiği söyleniyor. Tdp si 5870 in 1,5 katı. Bu özelliklerde çıkmasın hüsran olur. Amd nin yeni revizyona gitmesine bile gerek yok.
5870i 300$a indirdiği anda ferminin oyuncular için ipini çekmiş olur.
Bir tarafta hızaşırtma bile yapılamayacak kadar ısınacak çok tüketen kart diğer tarafta %20 daha yavaş %40(520$ baz alınınca) daha ucuz kart üstelik + maliyetleri(soğutma,güç) de rakibe göre az. Üstelik 1ghz sürümleri de gelmek üzere.
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tahir40 9 yıl
öyle görünüyor ki benim lirayla kart alabilmem ancan nvidia kartlarını piyasaya sürdükten sonra ati 5830 gibi kartların fiyatını yeniden düzenlerse olabilecek... 5770 gibi dandik 128bit bi kart almak bana upgrade yapmak gibi gelmiyor...
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santhora 9 yıl
Umarım Nvidia bizi yanıltır ve düşük güç tüketimi ve maksimum performansla gelir diyecem ama donanım haberlerinde dedikodular çoğunlukla gerçekleşir:(
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sonalp 9 yıl
yurtdışı site tr den ing çevirmiş olabilir zira dh şu sıralar nvidia çalışıyor.
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yelkowan 9 yıl
Yok daha neler ne umduk ne bulduk 280watt tek GPU.


Elektrik faturasınıda Nvidia ödeyecek heralde.
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sadtneverdie 9 yıl
birde alıntı yaptığınız siteyi söyleseniz aynı haberi anandtech te okudum biraz önce
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Father Torque 9 yıl
İlla bir yerden alıntı yapılması gerekmiyor, DH'in kendi haberi de olabilir. Son bir haftadır birçok yabancı forumda DH'den alıntı habere rastlıyorum.
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