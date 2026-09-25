Türkiye'de yüksek güçlü şarj yatırımları hızlanacak: EPDK'dan "depolama" kararı

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Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'deki elektrikli araç şarj altyapısını hızlandıracak ve uzun yolculuklardaki şarj kuyruklarını hafifletecek kritik bir karara imza attı. Resmi açıklamaya göre, şarj istasyonlarına bütünleşik olarak kurulacak elektrik depolama tesisleri, artık istasyonun mevcut şebeke anlaşma gücünün üzerinde bir araç şarj gücüyle kurulabilecek.

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Eski uygulamada depolama tesisinin gücü, istasyonun şebekeyle yaptığı tüketim anlaşmasıyla sınırlandırılıyordu. Bu durum, özellikle yüksek güçlü (DC) hızlı şarj istasyonlarında devasa trafo ve şebeke altyapı yatırımlarını zorunlu kılıyordu.

Trafo yatırımı beklemeden ultra hızlı şarj

Yeni düzenleme sayesinde, şebeke bağlantı kapasitesinin yetersiz veya yeni trafo yatırımlarının çok maliyetli olduğu lokasyonlarda batarya depolama sistemleri (BESS) imdada yetişecek.

Sistem şu şekilde işleyecek:

Düşük Talep Saatleri: Araç trafiğinin az olduğu saatlerde depolama üniteleri şebekeden mevcut anlaşma gücü sınırlarında kalarak enerji depolayacak.

Araç trafiğinin az olduğu saatlerde depolama üniteleri şebekeden mevcut anlaşma gücü sınırlarında kalarak enerji depolayacak. Yoğun Şarj Saatleri: Otoyollar, dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında aynı anda birden fazla araç yüksek güçte şarj edilmek istendiğinde, şebekeden çekilemeyen ek güç doğrudan bu bataryalardan sağlanacak.

Böylece elektrik şebekesinin kapasitesi artırılmaya gerek kalmadan araçlara çok daha yüksek kW değerlerinde hızlı şarj imkanı sunulabilecek.

Şebeke güvenliği için otomatik kilit şartı

Tam Boyutta Gör EPDK, esneklik sağlarken elektrik dağıtım şebekesinin güvenliğini riske atmamak için teknik bir zorunluluk da getirdi. İstasyonlara; depolama sisteminden şebekeye geri enerji verilmesini önleyen ve şebekeden çekilen elektriğin anlaşma gücünü aşmasını engelleyen otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemleri kurulması şart koşuldu.

Şarj ağı işletmecilerine iki seçenek

Bu hamle, şarj ağı işletmecilerine büyük bir yatırım esnekliği kazandırıyor. Şirketler artık yeni bir bölgeye hızlı şarj istasyonu kurarken, maliyetli şebeke/trafo altyapı yatırımı yapmak ile entegre batarya depolama sistemi kurmak arasında bölgesel ihtiyaçlara göre en verimli tercihi yapabilecek.

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Yüksek güçlü şarj yatırımlarına EPDK'dan doping: Depolama dönemi

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