Türkiye'de yüksek güçlü şarj yatırımları hızlanacak: EPDK'dan "depolama" kararı

Eski uygulamada depolama tesisinin gücü, istasyonun şebekeyle yaptığı tüketim anlaşmasıyla sınırlandırılıyordu. Bu durum, özellikle yüksek güçlü (DC) hızlı şarj istasyonlarında devasa trafo ve şebeke altyapı yatırımlarını zorunlu kılıyordu.
Trafo yatırımı beklemeden ultra hızlı şarj
Yeni düzenleme sayesinde, şebeke bağlantı kapasitesinin yetersiz veya yeni trafo yatırımlarının çok maliyetli olduğu lokasyonlarda batarya depolama sistemleri (BESS) imdada yetişecek.
Sistem şu şekilde işleyecek:
- Düşük Talep Saatleri: Araç trafiğinin az olduğu saatlerde depolama üniteleri şebekeden mevcut anlaşma gücü sınırlarında kalarak enerji depolayacak.
- Yoğun Şarj Saatleri: Otoyollar, dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında aynı anda birden fazla araç yüksek güçte şarj edilmek istendiğinde, şebekeden çekilemeyen ek güç doğrudan bu bataryalardan sağlanacak.
Böylece elektrik şebekesinin kapasitesi artırılmaya gerek kalmadan araçlara çok daha yüksek kW değerlerinde hızlı şarj imkanı sunulabilecek.
Şebeke güvenliği için otomatik kilit şartı
Şarj ağı işletmecilerine iki seçenek
Bu hamle, şarj ağı işletmecilerine büyük bir yatırım esnekliği kazandırıyor. Şirketler artık yeni bir bölgeye hızlı şarj istasyonu kurarken, maliyetli şebeke/trafo altyapı yatırımı yapmak ile entegre batarya depolama sistemi kurmak arasında bölgesel ihtiyaçlara göre en verimli tercihi yapabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: