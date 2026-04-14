Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yükselen akaryakıt fiyatları elektrikli araç satışlarını uçurdu: Avrupa’da tarihi rekor

    Avrupa’da artan petrol fiyatları elektrikli araç satışlarını rekor seviyeye taşıdı. Martta küresel satışlar 1,75 milyona ulaşırken büyümenin ana motoru Avrupa pazarı oldu.

    Yükselen akaryakıt fiyatları elektrikli araç satışlarını uçurdu Tam Boyutta Gör
    İngiltere merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence (BMI) tarafından yayımlanan son verilere göre artan petrol fiyatlarının etkisiyle elektrikli araçlara yönelim hızlandı ve özellikle Avrupa’da tüm zamanların en yüksek satış seviyesine ulaşıldı. Bu gelişme, yılın ilk aylarında zayıf seyreden küresel talebe rağmen pazarda yeniden toparlanma sinyalleri verdi.

    Avrupa’da elektrikli araç satışları ilk kez yarım milyonu aştı

    Mart ayında dünya genelinde toplam 1,75 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 3’lük sınırlı bir artışa işaret etse de aylık bazda yüzde 66 gibi güçlü bir sıçrama anlamına geliyor. Bu büyümenin arkasındaki en önemli itici güç ise Avrupa pazarı oldu.

    Yükselen akaryakıt fiyatları elektrikli araç satışlarını uçurdu Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da ise elektrikli araç satışları mart ayında yaklaşık 540 bin adetle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Satışlar bir önceki aya göre yüzde 72, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 37 artış gösterdi. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Finlandiya ve Portekiz gibi ülkeler rekor satış rakamlarıyla öne çıktı.

    Uzmanlara göre bu artışta iki temel faktör belirleyici oldu. İlki, hükümetlerin yeniden devreye aldığı teşvik ve sübvansiyon programları. İkincisi ise İran’da 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sini etkileyen lojistik aksaklıklar nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatları.

    Büyük resim

    Mart ayındaki toparlanmaya rağmen, yılın geneline bakıldığında tablo daha karmaşık. 2026’nın ilk çeyreğinde küresel elektrikli araç satışları 4 milyon adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 geriledi. Bu düşüşte en büyük pay Çin ve Kuzey Amerika pazarlarına ait.

    Dünya’nın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de satışlar ilk çeyrekte yüzde 21 düşüşle 1,9 milyon adede geriledi. Ülkede elektrikli araç alımına yönelik vergi muafiyetlerinin sona ermesi ve teşviklerin azaltılması, talebi baskıladı. Mart ayında satışlar şubat ayına göre toparlanarak neredeyse iki katına çıksa da, genel düşüş trendi henüz kırılmış değil.

    Kuzey Amerika’da da benzer bir gerileme söz konusu. Bölgede satışlar ilk çeyrekte yüzde 27 düşüşle 320 bin adede indi. ABD’de elektrikli araç vergi teşviklerinin sona ermesi ve emisyon standartlarının gevşetilmesine yönelik politikalar, pazardaki büyümeyi sınırladı.

    Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda ise dikkat çekici bir büyüme yaşandı. “Dünyanın geri kalanı” olarak sınıflandırılan bölgelerde elektrikli araç satışları yüzde 79 artarak 600 bin adede ulaştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefonun ilk açılış tarihini öğrenme silkroad r 12 volt rezistans teli yapımı 12 sınıf staj kaç ay sürer puzzle çözme programı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8 Pro Max
    POCO X8 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum