Yükselen akaryakıt fiyatları elektrikli araç satışlarını uçurdu: Avrupa’da tarihi rekor

Avrupa’da elektrikli araç satışları ilk kez yarım milyonu aştı
Mart ayında dünya genelinde toplam 1,75 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 3’lük sınırlı bir artışa işaret etse de aylık bazda yüzde 66 gibi güçlü bir sıçrama anlamına geliyor. Bu büyümenin arkasındaki en önemli itici güç ise Avrupa pazarı oldu.
Uzmanlara göre bu artışta iki temel faktör belirleyici oldu. İlki, hükümetlerin yeniden devreye aldığı teşvik ve sübvansiyon programları. İkincisi ise İran’da 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sini etkileyen lojistik aksaklıklar nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatları.
Büyük resim
Mart ayındaki toparlanmaya rağmen, yılın geneline bakıldığında tablo daha karmaşık. 2026’nın ilk çeyreğinde küresel elektrikli araç satışları 4 milyon adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 geriledi. Bu düşüşte en büyük pay Çin ve Kuzey Amerika pazarlarına ait.
Dünya’nın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de satışlar ilk çeyrekte yüzde 21 düşüşle 1,9 milyon adede geriledi. Ülkede elektrikli araç alımına yönelik vergi muafiyetlerinin sona ermesi ve teşviklerin azaltılması, talebi baskıladı. Mart ayında satışlar şubat ayına göre toparlanarak neredeyse iki katına çıksa da, genel düşüş trendi henüz kırılmış değil.
Kuzey Amerika’da da benzer bir gerileme söz konusu. Bölgede satışlar ilk çeyrekte yüzde 27 düşüşle 320 bin adede indi. ABD’de elektrikli araç vergi teşviklerinin sona ermesi ve emisyon standartlarının gevşetilmesine yönelik politikalar, pazardaki büyümeyi sınırladı.
Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda ise dikkat çekici bir büyüme yaşandı. "Dünyanın geri kalanı" olarak sınıflandırılan bölgelerde elektrikli araç satışları yüzde 79 artarak 600 bin adede ulaştı.