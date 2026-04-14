Yükselen akaryakıt fiyatları elektrikli araç satışlarını uçurdu: Avrupa’da tarihi rekor

Tam Boyutta Gör İngiltere merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence (BMI) tarafından yayımlanan son verilere göre artan petrol fiyatlarının etkisiyle elektrikli araçlara yönelim hızlandı ve özellikle Avrupa’da tüm zamanların en yüksek satış seviyesine ulaşıldı. Bu gelişme, yılın ilk aylarında zayıf seyreden küresel talebe rağmen pazarda yeniden toparlanma sinyalleri verdi.

Avrupa’da elektrikli araç satışları ilk kez yarım milyonu aştı

Mart ayında dünya genelinde toplam 1,75 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 3’lük sınırlı bir artışa işaret etse de aylık bazda yüzde 66 gibi güçlü bir sıçrama anlamına geliyor. Bu büyümenin arkasındaki en önemli itici güç ise Avrupa pazarı oldu.

Tam Boyutta Gör Avrupa’da ise elektrikli araç satışları mart ayında yaklaşık 540 bin adetle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Satışlar bir önceki aya göre yüzde 72, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 37 artış gösterdi. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Finlandiya ve Portekiz gibi ülkeler rekor satış rakamlarıyla öne çıktı.

Uzmanlara göre bu artışta iki temel faktör belirleyici oldu. İlki, hükümetlerin yeniden devreye aldığı teşvik ve sübvansiyon programları. İkincisi ise İran’da 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sini etkileyen lojistik aksaklıklar nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatları.

Büyük resim

Mart ayındaki toparlanmaya rağmen, yılın geneline bakıldığında tablo daha karmaşık. 2026’nın ilk çeyreğinde küresel elektrikli araç satışları 4 milyon adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 geriledi. Bu düşüşte en büyük pay Çin ve Kuzey Amerika pazarlarına ait.

Dünya’nın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de satışlar ilk çeyrekte yüzde 21 düşüşle 1,9 milyon adede geriledi. Ülkede elektrikli araç alımına yönelik vergi muafiyetlerinin sona ermesi ve teşviklerin azaltılması, talebi baskıladı. Mart ayında satışlar şubat ayına göre toparlanarak neredeyse iki katına çıksa da, genel düşüş trendi henüz kırılmış değil.

Kuzey Amerika’da da benzer bir gerileme söz konusu. Bölgede satışlar ilk çeyrekte yüzde 27 düşüşle 320 bin adede indi. ABD’de elektrikli araç vergi teşviklerinin sona ermesi ve emisyon standartlarının gevşetilmesine yönelik politikalar, pazardaki büyümeyi sınırladı.

Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda ise dikkat çekici bir büyüme yaşandı. “Dünyanın geri kalanı” olarak sınıflandırılan bölgelerde elektrikli araç satışları yüzde 79 artarak 600 bin adede ulaştı.

Yükselen akaryakıt fiyatları elektrikli araç satışlarını uçurdu

