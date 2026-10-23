15 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan ülkelere Yunanistan da katıldı

Yunanistan, 15 Yaş Altına Sosyal Medyayı Yasaklıyor
Yunanistan Parlamentosu, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren yasa tasarısını bugün onayladı. Yasak 1 Ocak 2027'den itibaren uygulamaya konulacak. Bu tarihten sonra sosyal medya şirketleri, 15 yaşının altındaki kullanıcılara hizmet veremeyecek.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, sosyal medya şirketlerinin önümüzdeki iki buçuk ay içinde, kullanıcıların yaşlarını belirleyecek sistemleri hazır hâle getirmesi gerektiğini açıkladı.
Ülkeler sosyal medya yasaklarını bir bir yürürlüğe koyuyor olsa da iş bu yasakları uygulamaya gelince pek çok sorunla karşılaşıyor. Örneğin Fransa'da Anayasa Mahkemesi bu yasağı durdurdu. Diğer yandan Avustralya'da ise paylaşılan veriler pek çok gencin bu yasakları aşmanın yolunu bulduğunu ortaya çıkardı. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bu yasakların yanı sıra VPN yasaklarının ve daha sık takip mekanizmalarının da devreye sokulduğunu görmeye başlayabiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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