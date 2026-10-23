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    15 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan ülkelere Yunanistan da katıldı

    Sosyal medya yasakları tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Avustralya, Fransa, Türkiye gibi ülkelerden sonra Yunanistan da 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklama kararı aldı.

    15 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan ülkelere Yunanistan da katıldı Tam Boyutta Gör
    Çocukların ve ergenlerin internet kullanımını kısıtlayacak yasalar son dönemde hızla yaygınlaşıyor. Avustralya'nın başlattığı sosyal medya yasaklarına zamanla Fransa, İngiltere, Danimarka gibi pek çok ülke katıldı. Sosyal medyayı 15 yaş altına yasaklayan yasa, 10 Ekim itibarıyla ülkemizde de yürürlüğe girdi. Giderek küresel hâle gelen bu yasaklar, önümüzdeki dönemde başka ülkelere de yayılacak gibi duruyor. Nitekim bu hafta Yunanistan da benzer bir karar aldı.

    Yunanistan, 15 Yaş Altına Sosyal Medyayı Yasaklıyor

    Yunanistan Parlamentosu, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren yasa tasarısını bugün onayladı. Yasak 1 Ocak 2027'den itibaren uygulamaya konulacak. Bu tarihten sonra sosyal medya şirketleri, 15 yaşının altındaki kullanıcılara hizmet veremeyecek.

    Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, sosyal medya şirketlerinin önümüzdeki iki buçuk ay içinde, kullanıcıların yaşlarını belirleyecek sistemleri hazır hâle getirmesi gerektiğini açıkladı.

    Ülkeler sosyal medya yasaklarını bir bir yürürlüğe koyuyor olsa da iş bu yasakları uygulamaya gelince pek çok sorunla karşılaşıyor. Örneğin Fransa'da Anayasa Mahkemesi bu yasağı durdurdu. Diğer yandan Avustralya'da ise paylaşılan veriler pek çok gencin bu yasakları aşmanın yolunu bulduğunu ortaya çıkardı. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bu yasakların yanı sıra VPN yasaklarının ve daha sık takip mekanizmalarının da devreye sokulduğunu görmeye başlayabiliriz.

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    emrahmt 1 saat önce

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