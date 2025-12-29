Yunanistan'da yapay zeka destekli trafik kameraları ceza yağdırdı: Dört günde 2500 ceza

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yunanistan’da yetkililer, trafikte hata yapan sürücüleri tespit etmek için yapay zeka destekli kameraları devreye aldı. Atina’da sekiz farklı noktada başlatılan pilot uygulama, yalnızca dört gün içinde yaklaşık 2.500 ciddi trafik ihlalini ortaya çıkardı.

Bu rakamlar, birçok sürücünün kurallara uymadığını açıkça gösteriyor. Öte yandan eleştiriler de yok değil. Zira en küçük ihlallerin bile cezalandırılması durumunda, en dikkatli sürücüler hatta polis memurları bile kısa sürede suçlu konumuna düşebiliyor.

Akıllı kameralar neleri tespit ediyor?

Akıllı kameralar yalnızca hız veya kırmızı ışık ihlallerini değil, aynı zamanda emniyet kemeri takmama, araç kullanırken cep telefonuyla konuşma ve emniyet şerit ihlallerini de tespit edebiliyor. Bir ihlal tespit edildiğinde, kamera zaman damgalı bir video ve fotoğraf kaydı alıyor. Tüm veriler şifrelenerek delillerin güvenliği sağlanıyor.

Ceza süreci de geleneksel yöntemlerden farklı işliyor. Sürücüler yol kenarında polisle muhatap olmuyor. Bunun yerine cezalar SMS, e-posta ya da devletin dijital platformu üzerinden bildiriliyor. İtiraz hakkı bulunuyor ancak görüntülü kanıtlar çoğu zaman tartışmaya pek yer bırakmıyor.

Yetkililerin aktardığına göre, Atina’yı Pire Limanı’na bağlayan ana arterlerden biri olan Syngrou Caddesi’ndeki tek bir yapay zeka kamerası, sadece dört gün içinde 1.000’den fazla ihlal kaydetti. Bu nokta, pilot uygulama süresince tespit edilen ihlallerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Emniyet kemeri takmayan ya da direksiyon başında telefon kullanan sürücüler 350 euro ceza ödüyor. Hız ihlallerinde ise ceza tutarı 150 ila 750 euro arasında değişiyor. Bu rakamlar göz önüne alındığında, tek bir yapay zeka kamerasının yalnızca üç gün içinde 750 bin euroya varan ceza geliri yaratabileceği hesaplanıyor.

Ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor

Şu anda Yunanistan genelinde yalnızca sekiz noktada aktif olan bu kameralar, Dijital Yönetim Bakanlığı tarafından işletiliyor. Ancak bu durum yakında değişecek. Hükümet, ülke genelinde 2.000 sabit kamera ve 500 mobil üniteyi devreye almayı planlıyor. Mobil kameralar, toplu taşıma araçlarına monte edilerek otobüs şeritlerinin izinsiz kullanımını denetleyecek. Yetkililer, bu genişlemenin trafik kazalarını ve ölümlerini azaltacağını, polis kaynakları üzerindeki baskıyı hafifleteceğini ve kamu hizmetleri için istikrarlı gelir sağlayacağını belirtiyor.

Yapay zeka destekli trafik denetimi yalnızca Yunanistan’da uygulanmıyor. İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Avustralya, Hindistan, Çin, Japonya, bazı Orta Doğu ülkeleri ve ABD’de de benzer sistemler halihazırda kullanılıyor. Gelecekte bu sistemlerin daha da yaygınlaşması bekleniyor.

