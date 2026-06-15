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    Yunanistan ilk defa envanterine SİHA alacak

    Yunanistan, İsrail yapımı Heron TP SİHA'larını envanterine katmaya hazırlanıyor. Yunan medyasına göre olası anlaşma, ülkenin ilk silahlı insansız hava aracı tedariki olacak.

    Yunanistan ilk defa envanterine SİHA alacak Tam Boyutta Gör
    Yunanistan, silahlı insansız hava aracı (SİHA) kabiliyetine geçiş için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yunan medyası Pentapostagma'nın haberine göre, Yunan Hava Kuvvetleri'nin İsrail yapımı Heron TP insansız hava araçlarını envanterine katmaya çok yakın olduğu belirtiliyor. Tedarikin gerçekleşmesi halinde Yunanistan tarihinde ilk kez silahlı görev icra edebilen bir insansız hava sistemine sahip olacak.

    İsrail Heron’u Yunanistan yolunda

    İsrail tarafından geliştirilen ve Eitan adıyla da bilinen Heron TP, orta irtifada uzun süre havada kalabilen (MALE) ağır sınıf ve silahlı bir Heron olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 26 metre kanat açıklığına sahip olan Heron TP'nin 5 tonun üzerinde azami kalkış ağırlığı bulunuyor. Platformun 45 bin feet irtifaya kadar çıkabildiği ve yaklaşık 30 saat boyunca kesintisiz görev yapabildiği ifade ediliyor.

    Yunanistan daha önce İsrail yapımı Heron sistemlerini gözetleme ve keşif amaçlı kullanmıştı. Ancak önceki Heron deneyimlerinde saldırı konfigürasyonu yoktu. Pentapostagma'nın aktardığı bilgilere göre Heron TP, konfigürasyona bağlı olarak yaklaşık 1 ton faydalı yük taşıyabilecek.

    Bunun yanında platforma gündüz ve gece elektro-optik sistemler, termal kameralar, elektronik harp sensörleri, sinyal istihbaratı (SIGINT) sistemleri, sentetik açıklıklı radarlar ve hedefleme ekipmanları entegre edilebiliyor.

    Sistemin, ağ merkezli harp konsepti kapsamında Rafale savaş uçakları, F-16 Viper filoları, kara konuşlu unsurlar ve diğer insansız sistemlerle koordineli görev yapabileceği belirtiliyor.

    Güç dengesini değiştirebilir mi?

    Yunanistan ilk defa envanterine SİHA alacak Tam Boyutta Gör
    Haberde, Yunanistan'ın tercih edeceği kesin mühimmat paketine ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığına da dikkat çekildi. Bununla birlikte Heron TP'nin hassas güdümlü mühimmatlar taşıyabilecek şekilde tasarlandığı vurgulandı.

    Aktarılanlara göre Yunanistan, bu platformu deniz alanlarında uzun süreli gözetleme ve ihtiyaç duyulması halinde hedefe yönelik müdehale için değerlendiriyor. Öte yandan Pentapostagma'ya göre Heron TP tedariki, tek başına bölgesel güç dengesini değiştirecek bir unsur olarak görülmüyor.

    Haberde, Türkiye'nin uzun yıllardır insansız hava sistemlerine yatırım yaptığı ve bu alanda ciddi operasyonel deneyim kazandığı hatırlatılırken Yunanistan'ın bugüne kadar daha çok yüksek performanslı savaş uçaklarına öncelik verdiği ifade edildi.

    Heron TP’nin Türkiye’deki karşılığı ne?

    Türkiye, TUSAŞ Aksungur ve Baykar Bayraktar Akıncı platformları ile Heron TP'nin karşısına çıkıyor. Özellikle Bayraktar Akıncı, 1.500 kg’lik faydalı yük kapasitesi ve hava-hava mühimmat yeteneği ile yıllardır envanterde aktif olarak kullanılıyor. Aksungur ise Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri tarafından uzun süreli istihbarat, deniz gözetlemesi ve gerektiğinde angajman için kullanılıyor.

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