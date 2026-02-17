Giriş
    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı: Trendyol ve Hepsiburada’da %1000’lik artış

    6 Şubat'ta Temu, Aliexpress, Amazon gibi platformlardan yurt dışından alışverişin sona ermesiyle birlikte Hepsiburada ve Trendyol gibi yerli e-ticaret platformlarında fiyatlar uçtu.

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de 6 Şubat 2026 tarihinde yurt dışından fiilen sona ermesiyle birlikte Hepsiburada ve Trendyol gibi e-itcaret platformlarındaki bazı ürünlerde dikkat çeken fiyat patlamaları yaşandı. Temu ve Aliexpress gibi platformlarda satılan aynı markanın aynı ürünü Hepsiburada’da ve Trendyol’da 4-5 kat daha yüksek fiyatlara satılıyor.

    Vatandaşlar daha önce yurt dışından 30 Euro’ya kadar alışverişlerde basitleştirilmiş gümrük uygulaması sayesinde kolaylıkla alışveriş yapabiliyordu. Yeni dönemde tüketicilerin detaylı gümrük beyannamesi düzenlemesi, yüksek gümrük vergileri ödemesi ve ek masrafları karşılaması gerekiyor. Bu durum, Türkiye’deki bazı fırsatçıların %1000’e varan kârla satış yapmasına neden oldu. Bu konuya hükümet cephesinden de eleştiri geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır." dedi.

    Türkiye’deki e-ticaret platformlarında ithalatçılar tarafından fahiş fiyatlara satılan ürünler tartışma konusu oldu. Özellikle Trendyol ve Hepsiburada’daki bazı satıcıların 500 liralık ürünleri 5-10 bin liralara satması büyük tepki aldı. Hepsiburada ve Trendyol gibi e-ticaret platformları, buradaki fırsatçı satıcılara herhangi bir yaptırım uygulamıyor.

    Kaziksepeti.com isimli platformda, yurt dışında uygun fiyata satılan fakat Türkiye’de %1000’e varan kârla satılan ürünler listeleniyor. Biz de bu ürünlerden öne çıkanları sizin için bir araya getirdik.

    Saat tamir kiti saat onarım seti 147 parça

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Temu: 484 TL
    • Trendyol: 6.285 TL
    • Fiyat Farkı: +5.801 TL (%1198 daha pahalı)

    Nobbystar Goldpix Mini Isı Transfer Baskı Makinesi

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Temu: 1.039 TL
    • Trendyol: 3.382 TL
    • Fiyat Farkı: +2.343 TL (%225 Daha Pahalı)

    Laptop Vida Seti 1000 Adet Kutulu

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Temu: 170 TL
    • Trendyol: 1.394 TL
    • Fiyat Farkı: +1.224 TL (%700 Daha Pahalı)

    WOLFBOX MF200 akülü elektrikli hava üfleyici

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Amazon Almanya: 4.412 TL
    • Hepsiburada: 15.678 TL
    • Fiyat Farkı: +11.279 TL (%256 Daha Pahalı)

    Ajazz AK820 Pro Mekanik Oyuncu Klavyesi

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Aliexpress: 1.048 TL
    • Hepsiburada: 3.349 TL
    • Fiyat Farkı: +2.301 TL (%200 Daha Pahalı)

    Iets GT500 Güçlü Turbo Fanlı Dizüstü Bilgisayar Soğutucu

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • ietstech.com: 3.017 TL
    • Hepsiburada: 36.942 TL
    • Aradaki Fark: +33.925 TL (%1124 Daha Pahalı)

    TELESIN Aksiyon Kamera Göğüs Askısı

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Temu: 445 TL
    • Trendyol: 1.299 TL
    • Fiyat Farkı: +855 TL (%192 Daha Pahalı)

    Nanovna-H Ağ Spektrum Analizörü

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Aliexpress: 1.671 TL
    • Hepsiburada: 5.378 TL
    • Fiyat Farkı: +3.707 TL (%221 Daha Pahalı)

    Laptop yükseltici, Laptop ayağı

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Temu: 38 TL
    • Hepsiburada: 399 TL
    • Fiyat Farkı: +361 TL (%950 Daha Pahalı)

    Dijital Pil Test Cihazı

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Aliexpress: 119 TL
    • Trendyol: 1.274 TL
    • Fiyat Farkı: +1.155 TL (%971 Daha Pahalı)

    Mekanik klavye için Blue Switch (10 Adet)

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Temu: 88 TL
    • Trendyol: 359 TL
    • Fiyat Farkı: +271 TL (%307 Daha Pahalı)

    ESP32 C3 SuperMini Geliştirme Kartı

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Aliexpress: 96 TL
    • Trendyol: 350 TL
    • Fiyat Farkı: +254 TL (%265 Daha Pahalı)

    Intel X520-DA2 Ethernet Kartı

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Aliexpress: 1.439 TL
    • Hepsiburada: 6.232 TL
    • Fiyat Farkı: +4.793 TL (%333 Daha Pahalı)

    USB 3.0 4K 60 Hz Video Yakalama Kartı (Capture Card)

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Aliexpress: 275 TL
    • Hepsiburada: 1.598 TL
    • Fiyat Farkı: +1.323 TL (%481 Daha Pahalı)

    ULKA Espresso Kahve Makinesi Su Pompası 48w

    Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı Tam Boyutta Gör

    • Aliexpress: 591 TL
    • Trendyol: 1.481 TL
    • Fiyat Farkı: +890 TL (%150 Daha Pahalı)
