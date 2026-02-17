Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı: Trendyol ve Hepsiburada’da %1000’lik artış

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de 6 Şubat 2026 tarihinde yurt dışından fiilen sona ermesiyle birlikte Hepsiburada ve Trendyol gibi e-itcaret platformlarındaki bazı ürünlerde dikkat çeken fiyat patlamaları yaşandı. Temu ve Aliexpress gibi platformlarda satılan aynı markanın aynı ürünü Hepsiburada’da ve Trendyol’da 4-5 kat daha yüksek fiyatlara satılıyor.

Vatandaşlar daha önce yurt dışından 30 Euro’ya kadar alışverişlerde basitleştirilmiş gümrük uygulaması sayesinde kolaylıkla alışveriş yapabiliyordu. Yeni dönemde tüketicilerin detaylı gümrük beyannamesi düzenlemesi, yüksek gümrük vergileri ödemesi ve ek masrafları karşılaması gerekiyor. Bu durum, Türkiye’deki bazı fırsatçıların %1000’e varan kârla satış yapmasına neden oldu. Bu konuya hükümet cephesinden de eleştiri geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır." dedi.

Türkiye’deki e-ticaret platformlarında ithalatçılar tarafından fahiş fiyatlara satılan ürünler tartışma konusu oldu. Özellikle Trendyol ve Hepsiburada’daki bazı satıcıların 500 liralık ürünleri 5-10 bin liralara satması büyük tepki aldı. Hepsiburada ve Trendyol gibi e-ticaret platformları, buradaki fırsatçı satıcılara herhangi bir yaptırım uygulamıyor.

Kaziksepeti.com isimli platformda, yurt dışında uygun fiyata satılan fakat Türkiye’de %1000’e varan kârla satılan ürünler listeleniyor. Biz de bu ürünlerden öne çıkanları sizin için bir araya getirdik.

Saat tamir kiti saat onarım seti 147 parça

Temu: 484 TL

Trendyol: 6.285 TL

Fiyat Farkı: +5.801 TL (%1198 daha pahalı)

Nobbystar Goldpix Mini Isı Transfer Baskı Makinesi

Temu: 1.039 TL

Trendyol: 3.382 TL

Fiyat Farkı: +2.343 TL (%225 Daha Pahalı)

Laptop Vida Seti 1000 Adet Kutulu

Temu: 170 TL

Trendyol: 1.394 TL

Fiyat Farkı: +1.224 TL (%700 Daha Pahalı)

WOLFBOX MF200 akülü elektrikli hava üfleyici

Amazon Almanya: 4.412 TL

Hepsiburada: 15.678 TL

Fiyat Farkı: +11.279 TL (%256 Daha Pahalı)

Ajazz AK820 Pro Mekanik Oyuncu Klavyesi

Aliexpress: 1.048 TL

Hepsiburada: 3.349 TL

Fiyat Farkı: +2.301 TL (%200 Daha Pahalı)

Iets GT500 Güçlü Turbo Fanlı Dizüstü Bilgisayar Soğutucu

ietstech.com: 3.017 TL

Hepsiburada: 36.942 TL

Aradaki Fark: +33.925 TL (%1124 Daha Pahalı)

TELESIN Aksiyon Kamera Göğüs Askısı

Temu: 445 TL

Trendyol: 1.299 TL

Fiyat Farkı: +855 TL (%192 Daha Pahalı)

Nanovna-H Ağ Spektrum Analizörü

Aliexpress: 1.671 TL

Hepsiburada: 5.378 TL

Fiyat Farkı: +3.707 TL (%221 Daha Pahalı)

Laptop yükseltici, Laptop ayağı

Temu: 38 TL

Hepsiburada: 399 TL

Fiyat Farkı: +361 TL (%950 Daha Pahalı)

Dijital Pil Test Cihazı

Aliexpress: 119 TL

Trendyol: 1.274 TL

Fiyat Farkı: +1.155 TL (%971 Daha Pahalı)

Mekanik klavye için Blue Switch (10 Adet)

Temu: 88 TL

Trendyol: 359 TL

Fiyat Farkı: +271 TL (%307 Daha Pahalı)

ESP32 C3 SuperMini Geliştirme Kartı

Aliexpress: 96 TL

Trendyol: 350 TL

Fiyat Farkı: +254 TL (%265 Daha Pahalı)

Intel X520-DA2 Ethernet Kartı

Aliexpress: 1.439 TL

Hepsiburada: 6.232 TL

Fiyat Farkı: +4.793 TL (%333 Daha Pahalı)

USB 3.0 4K 60 Hz Video Yakalama Kartı (Capture Card)

Aliexpress: 275 TL

Hepsiburada: 1.598 TL

Fiyat Farkı: +1.323 TL (%481 Daha Pahalı)

ULKA Espresso Kahve Makinesi Su Pompası 48w

Aliexpress: 591 TL

Trendyol: 1.481 TL

Fiyat Farkı: +890 TL (%150 Daha Pahalı)

