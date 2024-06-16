Yurt dışı çıkış harcına ilişkin resmi açıklama: Sıkıntı yaşamayın

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Yurt dışı çıkış harcının 150TL olan fiyatının Bayram sonrasında bir kaç kat artacağına dair haberlerin ardından özellikle sosyal medyadan şu anda alınacak harç pullarının geçerlilik süresinin oldukça uzun olacağı ve stok yapılması çağrısında bulunulmuştu.

Resmi açıklama geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı yayılan haberlerin ardından bir açıklama yaptı. Başkanlık diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret ederken stok yapmak isteyenlere ise şu uyarılarda bulundu:

Yurt dışına çıkacaklara şok haber 1 gün önce eklendi

"Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir."

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Yurt dışı çıkış harcı hakkında açıklama geldi