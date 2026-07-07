Yurt dışı siparişlerinde geri adım sinyali: Limit tekrar gündemde

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Tam Boyutta Gör Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yurt dışındaki e-ticaret platformlarından yapılan düşük bedelli ve ticari nitelik taşımayan bireysel alışverişlere yönelik ithalat düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulundu. Kurum, mevcut uygulamanın tüketiciler açısından hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik bakımından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Ticaret Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi.

Elektronik bileşenlere erişim zorlaşmıştı

Süreç, elektronik ekipman kullanan emekli bir torna-freze ustasının KDK'ya yaptığı başvuruyla başladı. Başvurusunda kendisi ile teknik lisede eğitim gören torunlarının projelerinde kullandıkları sensör, entegre, switch modül ve PCB kartlarını yurt dışından posta yoluyla temin ettiklerini belirten vatandaş, son gümrük düzenlemeleri nedeniyle bu ürünlere ulaşmanın önemli ölçüde zorlaştığını ifade etti.

Başvuruda mevcut uygulamanın bireysel kullanıcıların yanı sıra teknik eğitim alan öğrencileri ve teknoloji geliştirmeye çalışan gençleri de olumsuz etkilediği vurgulandı. Teknolojik ürünlerin diğer ürünlerden ayrı değerlendirilmesi gerektiği savunulurken, düzenlemenin bireysel alışveriş özgürlüğünü kısıtladığı ve teknolojik gelişime zarar verebileceği görüşü dile getirildi.

Limit 150 euro olsun talebi

Vatandaş ayrıca bireysel alışveriş limitinin 150 avroya yükseltilmesini, aylık paket kotasının artırılmasını ve bireysel ithalata yönelik mevcut kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen düşük bedelli ve ticari mahiyet taşımayan bireysel gönderilere uygulanan muafiyet sınırlarının kapsamlı bir inceleme ve araştırma sonucunda yeniden gözden geçirilmesi yönünde karar verdi.

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Kararda, mevcut düzenlemenin düşük bedelli ve ticari amaç taşımayan bireysel gönderiler için dahi basitleştirilmiş gümrük usulünden yararlanma imkanını ortadan kaldırdığı değerlendirmesine yer verildi.

Ek maliyetler öngörülebilir değil

KDK, uygulamanın tüketiciler açısından öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkeleri bakımından değerlendirilmesi gereken sonuçlar doğurduğunu belirterek düzenlemenin yeniden ele alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Kararda ayrıca tüketicilerin ürün bedeline ek olarak karşılaşabilecekleri vergi, beyan işlemleri, ardiye ücretleri, gümrük müşavirliği giderleri, hızlı kargo operatörü hizmet bedelleri ve uygunluk denetimi gibi ek mali yükümlülükleri önceden açık ve anlaşılır şekilde öngörebilmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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