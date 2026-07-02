Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt yönetmeliği değişti

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Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te önemli değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile IMEI kayıt başvurularında e-Devlet tek adres haline geldi. Ayrıca diplomatlara yönelik özel uygulamalar ve arızalanan cihazların IMEI değişim süreçlerine ilişkin yeni kurallar da netleştirildi.

IMEI kayıt işlemlerinde e-Devlet dönemi

Yeni yönetmelikle birlikte IMEI kayıt sürecinde yer alan SMS ile ilgili ifadeler mevzuattan çıkarıldı. Böylece cihaz kayıt işlemleri için başvuru kanalı olarak yalnızca e-Devlet Kapısı gösterildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle birlikte yönetmelikteki ilgili maddeler güncellenirken kısa mesaj uygulamalarına yapılan atıflar da kaldırıldı.

Diplomatlar için özel IMEI düzenlemesi

Yönetmelikte, Türkiye'de görev yapan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını ilgilendiren yeni bir uygulama da yer aldı. Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahibi kişilerin cihaz kayıt başvuruları, kimlik kartlarının geçerlilik süresi boyunca yapılabilecek.

Kimlik kartının süresi dolduğunda ise cihazlara 120 günlük ek kullanım hakkı tanınacak. Bu sürenin sonunda kayıt yenilenmezse ilgili IMEI numarası kullanıma kapatılarak kara listeye alınacak. Kara listedeki bir cihazın yeniden şebekeye bağlanması halinde operatörler durumu BTK'ya bildirmekle yükümlü olacak.

Arızalanan telefonların IMEI değişimi kolaylaştırıldı

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen kayıtlı bir telefonun arızalanması nedeniyle cihazın veya ana kartının değiştirilmesi durumunda da yeni bir süreç belirlendi. İlk kayıt başvurusunu yapan kişi ya da değişim cihazını sağlayan ithalatçı veya üretici, BTK'ya başvurarak IMEI değişikliği talep edebilecek. Kullanıcılar, cihaz kayıt işlemini tamamladıktan sonra üç takvim yılı içerisinde ve eski IMEI numarası beyaz listede bulunduğu süre boyunca e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Başvurunun kabul edilmesi için değişimi gerçekleştiren firma tarafından düzenlenen belgenin antetli kağıda veya firma kaşesine sahip olması, firma bilgilerini içermesi, değişimin arıza nedeniyle yapıldığını açıkça belirtmesi ve eski ile yeni IMEI numaralarını göstermesi gerekecek.

Yurt dışı telefonlar Türkiye'de nasıl kullanılıyor?

Halihazırda yurt dışından getirilen cihazlar kayıt yaptırılmadan bir takvim yılı içerisinde dört ay kullanılabiliyor. Cihazda çift fiziksel SIM yuvası ya da bir fiziksel SIM ile eSIM desteği bulunuyorsa kullanım süresi fiilen sekiz aya kadar uzayabiliyor.

Kullanım süresi, telefona Türkiye'deki bir GSM operatörüne ait SIM kart takılıp kullanılmaya başlanmasının ardından işliyor. Kullanıcılara gönderilen kayıt uyarısı SMS'i sonrasında ilgili IMEI için dört aylık süre dolunca iletişim kesiliyor ve ikinci SIM ya da eSIM üzerinden yeni dönem başlıyor.

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Takvim yılı uygulaması nedeniyle bazı kullanıcılar cihazlarını çok daha uzun süre kayıt yaptırmadan kullanabiliyor. Örneğin telefonun 1 Mayıs'ta kullanılmaya başlanması halinde ilk dört aylık dönem ağustos sonunda tamamlanıyor. Ardından ikinci SIM veya eSIM ile yıl sonuna kadar dört aylık ek kullanım sağlanıyor. Yeni takvim yılının başlamasıyla birlikte kullanım hakkı yeniden hesaplandığı için cihaz yaklaşık 16 ay boyunca kesintisiz kullanılabiliyor.

IMEI kayıt ücreti 54 bin TL'yi aştı

2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor. Yüksek kayıt maliyeti nedeniyle birçok kullanıcı yurt dışından alınan telefonları kayıt yaptırmadan yasal kullanım süresi boyunca değerlendirmeyi tercih ediyor.

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Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt yönetmeliği değişti

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