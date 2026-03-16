    Yurt dışından marka satın alan Türk firmalarına devlet desteği geliyor

    Ticaret Bakanlığı, yurt dışında satın alınan markaların kira ve pazarlama giderlerini destek kapsamına aldı. Programın amacı Türk ürünlerinin küresel pazarlardaki görünürlüğünü artırmak.

    Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de üretim ve tedarik süreçlerini yürüten firmaların, yurt dışında satın aldıkları yabancı markalara yönelik birim kira giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini devlet destekleri kapsamına aldığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel ticarette rekabetin artık yalnızca ürün üzerinden değil, marka ve pazar hakimiyeti odaklı yaşandığına dikkat çekildi. Türkiye’nin "Made in Türkiye" damgalı ürünleriyle dünya pazarındaki gücünün her geçen gün arttığı vurgulanırken yeni destek mekanizmasının ihracatçıların küresel pazarlardaki görünürlüğünü güçlendirmek, katma değerli ihracatı artırmak ve Türkiye’nin dünya ticaretindeki payını yükseltmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

    Markalaşma ve küresel varlık güçlendirilecek

    Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yürütülen Şirket ve Marka Alım Desteği mekanizmasının kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle, Türkiye’de üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştiren firmaların, yurt dışında satın aldıkları markaların kira giderleri ve markaya yönelik tanıtım-pazarlama faaliyetleri destek kapsamına alındı.

    Bakanlık açıklamasında destek paketinin yalnızca finansal katkı sağlamayacağı, aynı zamanda ihracatçıların küresel pazarlardaki konumunu güçlendirecek stratejik bir vizyon ortaya koyacağı ifade edildi. Firmaların mevcut tedarikçi konumunda oldukları pazarlarda hazır markaları satın alarak ileri entegrasyon sağlamalarının teşvik edildiği ve böylece uluslararası marka değerlerinin Türkiye’nin fikri mülkiyet havuzuna katılacağı vurgulandı. Bu durumun, katma değerli büyümenin önünü açacağına dikkat çekildi.

    Açıklamada ayrıca, firmaların satın aldıkları yabancı markaları kullanarak oluşturdukları dağıtım ve satış ağlarını, “Made in Türkiye” ürünlerinin dünya pazarına tanıtım üssü haline getirmelerinin teşvik edileceği belirtildi. Yeni destek unsuru ile Türk malı ürünlerin dünya genelinde bilinirliğinin artırılması, küresel perakende ağlarına erişimin kolaylaştırılması ve ihracatın çok kanallı bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

