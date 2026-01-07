Yurt dışından gümrüksüz alışveriş neden kaldırıldı? Bakanlıktan açıklama

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 Euro’luk gümrük muafiyeti kaldırıldı. Daha önce 30 Euro’ya kadar alışverişlerde “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” uygulanıyordu ve yüzde 60 ek vergi ödenerek kolaylıkla satın alınabiliyordu. Artık fiyatı fark etmeksizin tüm siparişler için detaylı gümrük beyannamesi düzenlenecek ve ek ödemeler artacak. Bu karar 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Gümrüksüz alışveriş neden kaldırıldı?

Ticaret Bakanlığı, gümrük muafiyetinin kaldırılması hakkında açıklama yayımladı. Bakanlık, 30 Euro’luk limitin kaldırılması nedenleri hakkında şu ifadelere yer verildi:

Yurt dışından sipariş edilen ürünlerin Avrupa Birliği ürün gerekliliklerini karşılamadığı,

Bazı ürünlerde yüksek oranda toksik ve kanserojen madde tespit edildiği,

ABD’de basitleştirilmiş gümrük uygulamasının kaldırılması,

Avrupa Birliği’nde 2026 yılında basitleştirilmiş gümrük uygulamasının tamamen kaldırılmasının planlanması nedeniyle Türkiye’de “basitleştirilmiş gümrük” uygulamaları tamamen kaldırıldı.

Denetimi yapılan ürünlerin yüzde 81'i uygunsuz çıktı

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda yurt dışından sipariş edilen ürünleri laboratuvar ortamında denetledi. Farklı kategorilerden 182 ürün incelendi ve bunların yüzde 81’i “uygunsuz ürün” olarak nitelendirildi. İlk etapta, uygunsuzluk oranının çok yüksek olduğu ve halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan oyuncaklar, ayakkabılar ve saraciye ürünleri "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi" kapsamı dışına çıkarıldı. Son olarak tutarı ve kategorisi fark etmeksizin tüm ürünler için "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi" dönemi sona erdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlığa uygun ürünlere ulaşımını temin edecek ilave tedbirler alınması ihtiyacı olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda uluslararası gelişmeler doğrultusunda ve ürün güvenliği ile ilgili ortaya çıkan riskleri bertaraf etmek üzere, kıymeti 30 Avro'ya kadar ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile ithalatı sonlandırıldı” ifadeleri kullanıldı.

Yeni dönem nasıl olacak?

6 Şubat 2026 tarihinden itibaren, yurt dışından yapılan tüm alışverişler için gümrük vergisi ödenmesi ve detaylı gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerekecek. Siparişlerin teslim edilebilmesi için gümrük vergisine ek olarak gümrük beyanname hizmet bedeli de alınacak. Yeni dönemde, ürün türüne göre değişmekle birlikte 100 TL’lik bir ürün için dahi binlerce lirayı bulan ek maliyetler oluşacak. Bu durum yurt dışından ucuza alışverişi tamamen bitirecek.

