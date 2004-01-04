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Yurtdışı internet çıkışları arızalandı !

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
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Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Bugün saat 12:00 civarı başlayan arızaya ilk açıklama Türk Telekom'dan değil de TRT'den geldi !

TRT'nin haber sayfasından alıntı yaptığım açıklama şöyle:

"Türkiye'den uluslararası internet bağlantısında aksaklık yaşanıyor.
Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 08.20'den itibaren Türk Telekom'a ait denizaltı fiberoptik kablolarda meydana gelen kopmadan dolayı, Türkiye'nin yurtdışı internet bağlantılarında aksamalar yaşanıyor.

Problemin kaynağının tespiti ve kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, hizmetin geçici olarak alternatif yollardan verileceği kaydedildi."

Açıkçası bu açıklamanın ve biraz da detayın ilk olarak Türk Telekom'un sayfasında yer almasını beklerdik ama maalesef ilk bilgi veren TRT oldu.

Umarız arıza fazla büyük değildir ve zaman almadan giderilir.

Güncelleme: turk.internet.com sitesinde durumla ilgili bazı veriler var.

Güncelleme2: Yaklaşık 19:30 sıralarında yurt dışı çıkışları geri döndü !


http://www.trt.net.tr Yorum Yaz

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İolaire 15 yıl
[stmd][stmd][stmd][stmd][stmd][stmd][stmd][stmd][stmd][stmd][stmd][stmd][stmd][stmd][stmd]
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İolaire 15 yıl
.
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İolaire 15 yıl
[ban][ban] [:(!] [:(!] [ban] [ban][pssd][pssd][stmd][stmd][wand][wand]
ya nasıl olur ya. dünyanın neresinde görülmüş bu yaa...
film indiriyordum şimdi 500 saatte %1 geliyo [stmd][stmd][stmd]
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İolaire 15 yıl
[ban][ban] [:(!] [:(!] [ban] [ban][pssd][pssd][stmd][stmd][wand][wand]
ya nasıl olur ya. dünyanın neresinde görülmüş bu yaa...
film indiriyordum şimdi 500 saatte %1 geliyo [stmd][stmd][stmd]
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waxxi 15 yıl
ne alakası var dns le be o zaman kazaa dan mazaa dan rahat rahat download yapardın dns web le ilgili
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guffy 15 yıl
telekom.gov.tr/... bu adrese girdiğinizde telekomun açıklmasını görebilirsiniz bazıları telekom açıklama yapmadı diyerek taraflı davranmış.....dün öğlenden beri var bu pop up....(kopmamı başka bişimi örenmek için girin bakın copy paste etmeyide edenleride sevmem...)
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hesido 15 yıl
Şu an hala tam kapasite çalışmıyor galiba internet..
Belki gerçekten sadece DNS göçmemiştir ve bahsedildiği gibi işler 666megabit üstünden yürüyordur çünkü her zaman hızlı hızlı gezdiğim yurtdışı internet siteleri şu an oldukça yavaşlar. Bi ara yurtdışı ip'ler bile çalışmıyordu, pingler gitmiyordu.
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Satir Keyn 15 yıl
Hocalar; isteyen inanır isteyen inanmaz ama gördüğümüz gibi dns meselesiymiş.
Fiberler kopunca malesef bir haftadan önce yapılamıyor. -Kavaklı Dere Santralı koptuğunda bir hafta nete girememiştim-
Ayrıca ney yok dendiği zamanda ben nette 15 pingle CS oynuyodum ve ipsini bildiğim yurdışı kişisel siteme giriyorum. (Saat 11le 3 arası)
DNS server çökmüş ince ayar çekmişler düzelmiş. Bilmiyenler için DNS server girdiğiniz web adresinin karşılığı olan ip ye sizi yönelten sistem kısaca.
Ayrıca hatlar boşken download yapmak çok çok güzelmiş.[arindr]
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Karadenizli 15 yıl
Bizim işlerimiz hep böyle yarım yamalak değilmidir zaten. Artık bu kopmalara kendimizi alıştırmamız lazım. Bir tane kablomuz var yamaya yamaya kullanacağız idare edin işte. Lakin devir ekonomi devri. Yahu merak ediyorum bizim kabloların döşendiği muhitlerde acaba kablolara alerjisi olan yaratıklar var da kemiriyorlarmı ha bire bize gıcıklık olsun diye. Ya zaten internete bir ton para veriyoruz yok kopar, yok pahallanır. Şöyle düzgün bir hat çekecek yokmu bu memlekete. Biz bilgilenmek,araştırmak,öğrenmek istedikçe onlar bastırıyor aman zam yapalım aman yamayalım kabloları idare etsinler de girmesinler bezsinler sonunda diye. Offff Offfffffffffffff
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home_sweet_chaos 15 yıl
bende adsl var ma bağlantı yüzü göremedik daha dns ne ypıcaz yaw
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