Yurtdışı internet çıkışları arızalandı !

Bugün saat 12:00 civarı başlayan arızaya ilk açıklama Türk Telekom'dan değil
de TRT'den geldi !
TRT'nin haber sayfasından alıntı yaptığım açıklama şöyle:
"Türkiye'den uluslararası internet bağlantısında aksaklık yaşanıyor.
Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 08.20'den itibaren Türk Telekom'a ait denizaltı fiberoptik kablolarda meydana gelen kopmadan dolayı, Türkiye'nin yurtdışı internet bağlantılarında aksamalar yaşanıyor.
Problemin kaynağının tespiti ve kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, hizmetin geçici olarak alternatif yollardan verileceği kaydedildi."
Açıkçası bu açıklamanın ve biraz da detayın ilk olarak Türk Telekom'un sayfasında yer almasını beklerdik ama maalesef ilk bilgi veren TRT oldu.
Umarız arıza fazla büyük değildir ve zaman almadan giderilir.
Güncelleme: turk.internet.com sitesinde durumla ilgili bazı veriler var.
ya nasıl olur ya. dünyanın neresinde görülmüş bu yaa...
film indiriyordum şimdi 500 saatte %1 geliyo [stmd][stmd][stmd]
ya nasıl olur ya. dünyanın neresinde görülmüş bu yaa...
film indiriyordum şimdi 500 saatte %1 geliyo [stmd][stmd][stmd]
Belki gerçekten sadece DNS göçmemiştir ve bahsedildiği gibi işler 666megabit üstünden yürüyordur çünkü her zaman hızlı hızlı gezdiğim yurtdışı internet siteleri şu an oldukça yavaşlar. Bi ara yurtdışı ip'ler bile çalışmıyordu, pingler gitmiyordu.
Fiberler kopunca malesef bir haftadan önce yapılamıyor. -Kavaklı Dere Santralı koptuğunda bir hafta nete girememiştim-
Ayrıca ney yok dendiği zamanda ben nette 15 pingle CS oynuyodum ve ipsini bildiğim yurdışı kişisel siteme giriyorum. (Saat 11le 3 arası)
DNS server çökmüş ince ayar çekmişler düzelmiş. Bilmiyenler için DNS server girdiğiniz web adresinin karşılığı olan ip ye sizi yönelten sistem kısaca.
Ayrıca hatlar boşken download yapmak çok çok güzelmiş.[arindr]