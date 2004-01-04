Yurtdışı internet çıkışları arızalandı !

Bugün saat 12:00 civarı başlayan arızaya ilk açıklama Türk Telekom'dan değil de TRT'den geldi !



TRT'nin haber sayfasından alıntı yaptığım açıklama şöyle:



"Türkiye'den uluslararası internet bağlantısında aksaklık yaşanıyor.

Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 08.20'den itibaren Türk Telekom'a ait denizaltı fiberoptik kablolarda meydana gelen kopmadan dolayı, Türkiye'nin yurtdışı internet bağlantılarında aksamalar yaşanıyor.



Problemin kaynağının tespiti ve kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, hizmetin geçici olarak alternatif yollardan verileceği kaydedildi."



Açıkçası bu açıklamanın ve biraz da detayın ilk olarak Türk Telekom'un sayfasında yer almasını beklerdik ama maalesef ilk bilgi veren TRT oldu.



Umarız arıza fazla büyük değildir ve zaman almadan giderilir.



Güncelleme: turk.internet.com sitesinde durumla ilgili bazı veriler var.



http://www.trt.net.tr Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.