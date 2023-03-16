%100 elektrikli BMW i5 ve performanslı M versiyonu geliyor

Yeni BMW 5 Serisi, hafif hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve %100 elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak. Elektrikli i5, sedanın yanı sıra Avrupa'da hala popüler olan touring gövde tipiyle de satılacak. Bunların dışında elektri sedanın M Performance imzalı versiyonunu göreceğimiz de resmi olarak onaylanmış durumda.
Konuyla ilgili BMW Grubu Yıllık Konferansı'nda konuşan Oliver Zipse, 2022 yılında küresel çapta en çok satılan BMW M modelinin i4 M50 olduğunu söyledi. Görünen o ki Alman marka aynı yaklaşımı bir üst basamaktaki i5 için de göstererek pastadaki payını artırmak istiyor. BMW M5 tarafında ise bir açıklama yapılmadı ancak gelen haberler bu versiyonun şarj edilebilir hibrit sistem kullanacağını iddia ediyor.
Elektrikli versiyonlar bir yana, şirket, yeni 5 Serisi'nin içten yanmalı motorlu versiyonlarıyla alakalı da bazı bilgiler paylaştı. Buna göre, kaputun altında 48V hafif hibrit desteğine sahip benzinli ve dizel seçenekler göreceğiz. Üst seviyelerde şarj edilebilir hibrit seçeneklere de yer verecek olan Alman üretici, yeni modelin şimdiye kadarki en dinamik ve en konforlu 5 Serisi olacağını iddia ediyor.
Yeni BMW 5 Serisi, kardeşleri 7 Serisi, 8 Serisi ve iX ile birlikte Almanya'daki Dingolfing fabrikasında üretilecek. Aynı fabrika i5 için elektrik motoru ve yüksek voltajlı batarya da üretecek. Alman markanın 1972'den bu yana 10 milyon adet 5 Serisi ürettiğini de belirtelim.Kaynakça https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0410858EN/digital-dynamic-and-now-also-fully-electric:-the-bmw-5-series-enters-a-new-era https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/all-electric-bmw-i5-touring-confirmed-2024 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)