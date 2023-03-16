Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    %100 elektrikli BMW i5 ve performanslı M versiyonu geliyor

    Alman otomotiv devi, bu yılın Ekim ayında tanıtmayı planladığı %100 elektrikli BMW i5'e ilişkin ilk ipucu görselini paylaştı. Söz konusu model, sedanın yanı sıra touring gövde tipiyle de satılacak.
    Oy Ver
    %100 elektrikli BMW i5 ve performanslı M versiyonu geliyor Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi BMW, kısa süre önce bizlerle sekizinci nesil 5 Serisi ile ilgili daha fazla detay paylaştı. Öncelikle yeni nesil BMW 5 Serisi'nin Ekim 2023'te tanıtılacağını açıklayan şirket, ilk ipucu görselini de paylaştı. Görseldeki örtünün altında %100 elektrikli BMW i5 yatıyor.

    Yeni BMW 5 Serisi, hafif hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve %100 elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak. Elektrikli i5, sedanın yanı sıra Avrupa'da hala popüler olan touring gövde tipiyle de satılacak. Bunların dışında elektri sedanın M Performance imzalı versiyonunu göreceğimiz de resmi olarak onaylanmış durumda.

    Konuyla ilgili BMW Grubu Yıllık Konferansı'nda konuşan Oliver Zipse, 2022 yılında küresel çapta en çok satılan BMW M modelinin i4 M50 olduğunu söyledi. Görünen o ki Alman marka aynı yaklaşımı bir üst basamaktaki i5 için de göstererek pastadaki payını artırmak istiyor. BMW M5 tarafında ise bir açıklama yapılmadı ancak gelen haberler bu versiyonun şarj edilebilir hibrit sistem kullanacağını iddia ediyor.

    %100 elektrikli BMW i5 ve performanslı M versiyonu geliyor Tam Boyutta Gör
    Örtünün altındaki BMW i5'in detayları seçilemiyor ancak iki parçadan oluşan dikey gündüz LED'lerini görebiliyoruz. Ortada ise daha önce kameralara yakalanan i5 Touring'den gördüğümüz kadarıyla kapalı panel şeklinde tasarlanan geniş bir böbrek panjur yer alacak. Gizli kapı kollarının da bulunacağı modelin arka kısımda ise BMW'nin imzası haline gelen L şekilli stoplar varlığını sürdürecek.

    Elektrikli versiyonlar bir yana, şirket, yeni 5 Serisi'nin içten yanmalı motorlu versiyonlarıyla alakalı da bazı bilgiler paylaştı. Buna göre, kaputun altında 48V hafif hibrit desteğine sahip benzinli ve dizel seçenekler göreceğiz. Üst seviyelerde şarj edilebilir hibrit seçeneklere de yer verecek olan Alman üretici, yeni modelin şimdiye kadarki en dinamik ve en konforlu 5 Serisi olacağını iddia ediyor.

    Yeni BMW 5 Serisi, kardeşleri 7 Serisi, 8 Serisi ve iX ile birlikte Almanya'daki Dingolfing fabrikasında üretilecek. Aynı fabrika i5 için elektrik motoru ve yüksek voltajlı batarya da üretecek. Alman markanın 1972'den bu yana 10 milyon adet 5 Serisi ürettiğini de belirtelim.

    Kaynakça https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0410858EN/digital-dynamic-and-now-also-fully-electric:-the-bmw-5-series-enters-a-new-era https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/all-electric-bmw-i5-touring-confirmed-2024
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    belen1998 1 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 21 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tahrik varsa adam dövmenin cezası biotin kıllanma yapar mı nh35a mekanizma burun damarı yakıldıktan sonra iyileşme süreci kendinden güçlü birini nasıl döversin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız