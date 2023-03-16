%100 elektrikli BMW i5 ve performanslı M versiyonu geliyor

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi BMW, kısa süre önce bizlerle sekizinci nesil 5 Serisi ile ilgili daha fazla detay paylaştı. Öncelikle yeni nesil BMW 5 Serisi'nin Ekim 2023'te tanıtılacağını açıklayan şirket, ilk ipucu görselini de paylaştı. Görseldeki örtünün altında %100 elektrikli BMW i5 yatıyor.

Yeni BMW 5 Serisi, hafif hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve %100 elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak. Elektrikli i5, sedanın yanı sıra Avrupa'da hala popüler olan touring gövde tipiyle de satılacak. Bunların dışında elektri sedanın M Performance imzalı versiyonunu göreceğimiz de resmi olarak onaylanmış durumda.

Konuyla ilgili BMW Grubu Yıllık Konferansı'nda konuşan Oliver Zipse, 2022 yılında küresel çapta en çok satılan BMW M modelinin i4 M50 olduğunu söyledi. Görünen o ki Alman marka aynı yaklaşımı bir üst basamaktaki i5 için de göstererek pastadaki payını artırmak istiyor. BMW M5 tarafında ise bir açıklama yapılmadı ancak gelen haberler bu versiyonun şarj edilebilir hibrit sistem kullanacağını iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Örtünün altındaki BMW i5'in detayları seçilemiyor ancak iki parçadan oluşan dikey gündüz LED'lerini görebiliyoruz. Ortada ise daha önce kameralara yakalanan i5 Touring'den gördüğümüz kadarıyla kapalı panel şeklinde tasarlanan geniş bir böbrek panjur yer alacak. Gizli kapı kollarının da bulunacağı modelin arka kısımda ise BMW'nin imzası haline gelen L şekilli stoplar varlığını sürdürecek.

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Elektrikli versiyonlar bir yana, şirket, yeni 5 Serisi'nin içten yanmalı motorlu versiyonlarıyla alakalı da bazı bilgiler paylaştı. Buna göre, kaputun altında 48V hafif hibrit desteğine sahip benzinli ve dizel seçenekler göreceğiz. Üst seviyelerde şarj edilebilir hibrit seçeneklere de yer verecek olan Alman üretici, yeni modelin şimdiye kadarki en dinamik ve en konforlu 5 Serisi olacağını iddia ediyor.

Yeni BMW 5 Serisi, kardeşleri 7 Serisi, 8 Serisi ve iX ile birlikte Almanya'daki Dingolfing fabrikasında üretilecek. Aynı fabrika i5 için elektrik motoru ve yüksek voltajlı batarya da üretecek. Alman markanın 1972'den bu yana 10 milyon adet 5 Serisi ürettiğini de belirtelim.

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%100 elektrikli BMW i5 ve performanslı M versiyonu geliyor