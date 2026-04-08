%100 Türk Yapımı MMORPG Devrimi: Rise Online World, 10 Nisan’da 5 Kıtada Aynı Anda Mobilde!

Türkiye’nin oyun geliştirme potansiyelini dünyaya kanıtlayan, %100 yerli sermaye ve Türk mühendisliği ile geliştirilen Rise Online World, tarih yazmaya hazırlanıyor. PC platformundaki başarısını globale taşıyan oyun, 10 Nisan 2026 tarihinde 5 kıtada aynı anda yayınlanarak Google Play Store ve App Store üzerinden dünya genelindeki milyonlarca oyuncuyla buluşacak.

Türk Yazılımcıların İmzası 5 Kıtada Yankılanacak

Rise Online World Mobile, sadece bir oyun lansmanı değil; bir Türk teknoloji hamlesinin küresel başarısıdır. Aarvad kıtasının epik hikayesi ve bitmek bilmeyen ırk savaşları; Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika ve Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanındaki MMORPG severlerin cebine giriyor.

Neden Rise Online World Mobile?

Gurur Kaynağı Yerli Teknoloji: Tamamen Türk geliştiriciler tarafından, en ileri oyun motoru teknolojileriyle mobil cihazlar için optimize edildi.

Global Rekabet: 5 kıtadaki oyuncularla aynı anda, akıcı ve kesintisiz bir sunucu altyapısıyla rekabet etme şansı.

Sınır Tanımayan Macera: PC kalitesindeki grafikler ve derinlikli oyun mekanikleri, artık mekan bağımsız olarak her an elinizin altında.

Stratejik Derinlik: Protean ve Lunaskar ırkları arasındaki kadim savaş, mobil platformun hızı ve erişilebilirliği ile yeniden şekilleniyor.

"Kalitemizi Dünyanın Her Köşesine Taşıyoruz"

Rise Online World ekibi, bu tarihi adım için heyecanını şu sözlerle paylaşıyor:

"Bir Türk yapımı olarak MMORPG türünün standartlarını yukarı taşımaktan gurur duyuyoruz. En büyük mutluluğumuz, oyunumuzun kalitesini ve bu topraklarda üretilen emeği 5 kıtada, her ortamda oyuncularımıza ulaştırabilmek. 10 Nisan, sadece bizim için değil, Türk oyun sektörü için de küresel bir bayram olacak."

Rise Online World Hakkında: Roko Game Studios tarafından İstanbul’da geliştirilen Rise Online World, Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş MMORPG projesidir. Yerli üretim gücünü küresel standartlarla birleştiren oyun, oynaması ücretsiz (Free-to-Play) modeliyle adil bir rekabet ortamı sunar.

Lansman Detayları:

Tarih: 10 Nisan 2026

Platformlar: Google Play Store & App Store

Kapsam: 5 Kıta Eş Zamanlı Yayın

