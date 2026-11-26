DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

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Oynat Yüzde 50 indirim vadeden popüler bir çiçek platformuna yanıltıcı reklam cezası kesildi. Yapılan incelemelerde, platformun hiçbir üründe yüzde 50 indirim uygulamadığı ortaya çıktı. Yalnızca üç üründe sınırda kalan indirimin, diğer ürünlerde çok daha düşük olduğu belirlendi. Tüketiciyi algı yoluyla yanıltan firmaya 863 bin 580 lira idari para cezası uygulandı ve reklamlar durduruldu. Vatandaşlar benzer sahte indirimleri e-Devlet üzerinden Reklam Kuruluna kolayca şikayet edebilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan kampanyalara ceza kesmeye devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yüzde 50 indirim ifadesi kullanan fakat gerçekte yüzde 50 indirim yapmayan bir çiçek satış platformuna para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, adı açıklanmayan bir çiçek satış satış platformunun reklamlarında “yüzde %50 indirimli” vaadiyle tüketicilere sunulan fiyat avantajının gerçekte uygulanmadığı tespit edildi.

Hiçbir üründe yüzde 50 indirim yapmadı

Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde söz konusu çiçek satış platformunun hiçbir üründe yüzde 50 indirim yapmadığı, en yüksek indirim oranının %50’den düşük olduğu ve bu düşük oranda bile indirim uygulanan ürün sayısının yalnızca 3 olduğu tespit edildi. Diğer ürünlerde indirim oranlarının %0,1 ile %39,99 arasında değiştiği belirlendi.

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Gerçekte sunulmayan bir indirim oranının kesin ve genel bir vaat olarak reklamda kullanılarak tüketicilerde yanıltıcı fiyat avantajı algısı oluşturduğu değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından söz konusu tanıtımların durdurulmasına ve reklam veren hakkında 863.580 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Sahte indirimleri Reklam Kuruluna şikayet edebilirsiniz

Tüketiciler, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin şikayetlerini Ticaret Bakanlığının Reklam Kuruluna başvuru sayfasına e-Devlet hesabınızla giriş yaparak iletebilirsiniz:

https://ereklam.gtb.gov.tr/giris/reklam

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Yüzde 50 indirim gerçeği yansıtmadı: Çiçek platformuna ceza

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