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    Yüzde 75'e varan sahte indirimlere ve Influencer'lara ceza yağdı

    Reklam Kurulu, gerçeğe aykırı indirim vaatlerine ve reklam olduğunu belirtmeyen sosyal medya paylaşımlarına ceza kestiğini duyurdu. Toplamda 17 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı.

    Yüzde 75'e varan sahte indirimlere ve Influencer'lara ceza yağdı Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve ticari uygulamalara yönelik yaptırımlarını sürdürüyor. Kurulun Ekim ayı toplantısında 161 dosya incelendi ve 136 dosyaya ceza kesildi. Yanıltıcı indirim oranlarına ve sosyal medyada gizli reklam yapan Influencer’lara ceza yağdı. Hangi firmalara ve hangi isimlere ceza kesildiği henüz açıklanmadı. Bu isimlerin gelecek ay Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde duyurulması bekleniyor.

    Yüzde 75'lik sahte indirimlere geçit yok!

    Ekim ayındaki denetimlerde gerçeği yansıtmayan indirim kampanyaları dikkat çekti. Bazı reklamlarda yüzde 75’e varan indirim ifadelerinin kullanıldığı ancak gerçek indirim oranının bu miktarda olmadığı belirlendi. Bazı kampanyalarda, indirim öncesi fiyat olarak son 10 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınmadığı belirlendi. Ayrıca sadakat kartı üyelerine yapılan indirim tanıtımlarında da mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

    Influncerlara ceza

    Yüzde 75'e varan sahte indirimlere ve Influencer'lara ceza yağdı
    Reklam Kurulu, sosyal medyadaki Influencer'ların reklam paylaşımlarına yönelik yeni kurallar getirmişti. Bir ürün veya hizmetin tanıtımı karşılığında maddi kazanç, indirim, ücretsiz ürün elde edilmesi ya da etkinliğe katılım gibi menfaatler elde edilmesi durumunda paylaşımın reklam veya tanıtım olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.

    Yapılan incelemeye göre 32 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda reklam ve tanıtım ifadelerinin kullanılmaması başta olmak üzere Reklam Kurulu mevzuatlarına aykırılıklar tespit edildi. Söz konusu paylaşımların kaldırılmasına karar verildi.

    Kuyumculuk ve takı sektöründeki yüksek oranlı indirimlere inceleme

    Reklam Kurulu, mücevherat sektöründe yüksek oranlı indirim kampanyalarına resen inceleme başlattığını duyurdu. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda indirimli satış reklamlarına ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen 9 firma hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

    9 ayda 250 milyon TL ceza kesildi!

    Ekim ayındaki toplantıda, mevzuat hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen 136 dosya hakkında 17 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Yılın ilk 9 ayında 33 binin üzerinde başvuruyu inceleyen Reklam Kurulu, 2026 yılının ilk 9 ayında 249 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası kararı aldı.

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