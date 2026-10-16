Yüzde 75'e varan sahte indirimlere ve Influencer'lara ceza yağdı

Yüzde 75'lik sahte indirimlere geçit yok!
Ekim ayındaki denetimlerde gerçeği yansıtmayan indirim kampanyaları dikkat çekti. Bazı reklamlarda yüzde 75’e varan indirim ifadelerinin kullanıldığı ancak gerçek indirim oranının bu miktarda olmadığı belirlendi. Bazı kampanyalarda, indirim öncesi fiyat olarak son 10 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınmadığı belirlendi. Ayrıca sadakat kartı üyelerine yapılan indirim tanıtımlarında da mevzuata aykırılıklar tespit edildi.
Influncerlara ceza
Yapılan incelemeye göre 32 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda reklam ve tanıtım ifadelerinin kullanılmaması başta olmak üzere Reklam Kurulu mevzuatlarına aykırılıklar tespit edildi. Söz konusu paylaşımların kaldırılmasına karar verildi.
Kuyumculuk ve takı sektöründeki yüksek oranlı indirimlere inceleme
Reklam Kurulu, mücevherat sektöründe yüksek oranlı indirim kampanyalarına resen inceleme başlattığını duyurdu. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda indirimli satış reklamlarına ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen 9 firma hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.
9 ayda 250 milyon TL ceza kesildi!
Ekim ayındaki toplantıda, mevzuat hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen 136 dosya hakkında 17 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Yılın ilk 9 ayında 33 binin üzerinde başvuruyu inceleyen Reklam Kurulu, 2026 yılının ilk 9 ayında 249 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası kararı aldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: