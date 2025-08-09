Yüzde 97 verimle lityum batarya geri dönüşümü gerçekleştirildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’nin Güney Karolina eyaletinde açılan yeni bir tesis, eski lityum bataryaları yüksek verimle geri dönüştürerek kritik malzeme tedarik zincirini güçlendirmede önemli bir adım attı. Princeton NuEnergy (PNE) tarafından kurulan bu tesis ülkenin ilk ticari ölçekte “siyah toz” ve batarya kalitesinde katot malzemesi üretim merkezi olma özelliği taşıyor. Siyah toz, bataryalardan çıkarılan ve içinde değerli metallerin yoğunlaştığı geri dönüştürülebilir özel bir malzeme anlamına geliyor.

Yüzde 97’nin üzerinde geri dönüşüm verimi

Tesis, bataryalardan kritik mineralleri yerel olarak geri kazanarak sektör standartlarının çok üzerinde, yüzde 97’den fazla geri dönüşüm oranı yakalıyor. Tam izinlere sahip ve tüm yasal gerekliliklere uyumlu tesis, yüksek kaliteli batarya hammaddesi üretiyor. Şirket, 2026’da tesis kapasitesinin yıllık 15 bin tona çıkarılacağını, piyasa talebine bağlı olarak bu miktarın 50 bin tona kadar artabileceğini açıkladı.

Tam Boyutta Gör Şirketin geliştirdiği düşük sıcaklıkta plazma destekli ayırma süreci (LPAS), batarya üretiminde doğrudan kullanılabilen katot ve anot malzemeleri sağlıyor. Bu yöntem, geleneksel tekniklere kıyasla maliyeti yüzde 38 azaltırken çevresel etkileri yüzde 69 oranında düşürüyor.

PNE, diğer yatırımlarını bu yeni tesisle birleştirerek ABD’de döngüsel bir batarya ekonomisi kurmayı hedefliyor. Geri dönüşüm hammaddeleri; cep telefonları, bilgisayarlar, çocuk oyuncakları, elektrikli araçlar ve endüstriyel enerji depolama sistemleri gibi farklı kaynaklardan sağlanabiliyor.

