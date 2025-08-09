Yüzde 97 verimle lityum batarya geri dönüşümü gerçekleştirildi

Tesis, bataryalardan kritik mineralleri yerel olarak geri kazanarak sektör standartlarının çok üzerinde, yüzde 97’den fazla geri dönüşüm oranı yakalıyor. Tam izinlere sahip ve tüm yasal gerekliliklere uyumlu tesis, yüksek kaliteli batarya hammaddesi üretiyor. Şirket, 2026’da tesis kapasitesinin yıllık 15 bin tona çıkarılacağını, piyasa talebine bağlı olarak bu miktarın 50 bin tona kadar artabileceğini açıkladı.
PNE, diğer yatırımlarını bu yeni tesisle birleştirerek ABD’de döngüsel bir batarya ekonomisi kurmayı hedefliyor. Geri dönüşüm hammaddeleri; cep telefonları, bilgisayarlar, çocuk oyuncakları, elektrikli araçlar ve endüstriyel enerji depolama sistemleri gibi farklı kaynaklardan sağlanabiliyor.
