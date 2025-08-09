Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yüzde 97 verimle lityum batarya geri dönüşümü gerçekleştirildi

    Princeton NuEnergy, ABD’deki yeni tesisiyle eski lityum bataryaları yüzde 97’nin üzerinde verimle geri dönüştürerek kritik pil malzemeleri üretiminde yerli tedarik zinciri kuruyor.

    Yüzde 97 verimle lityum batarya geri dönüşümü gerçekleştirildi Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Güney Karolina eyaletinde açılan yeni bir tesis, eski lityum bataryaları yüksek verimle geri dönüştürerek kritik malzeme tedarik zincirini güçlendirmede önemli bir adım attı. Princeton NuEnergy (PNE) tarafından kurulan bu tesis ülkenin ilk ticari ölçekte “siyah toz” ve batarya kalitesinde katot malzemesi üretim merkezi olma özelliği taşıyor. Siyah toz, bataryalardan çıkarılan ve içinde değerli metallerin yoğunlaştığı geri dönüştürülebilir özel bir malzeme anlamına geliyor.

    Yüzde 97’nin üzerinde geri dönüşüm verimi

    Tesis, bataryalardan kritik mineralleri yerel olarak geri kazanarak sektör standartlarının çok üzerinde, yüzde 97’den fazla geri dönüşüm oranı yakalıyor. Tam izinlere sahip ve tüm yasal gerekliliklere uyumlu tesis, yüksek kaliteli batarya hammaddesi üretiyor. Şirket, 2026’da tesis kapasitesinin yıllık 15 bin tona çıkarılacağını, piyasa talebine bağlı olarak bu miktarın 50 bin tona kadar artabileceğini açıkladı.

    Yüzde 97 verimle lityum batarya geri dönüşümü gerçekleştirildi Tam Boyutta Gör
    Şirketin geliştirdiği düşük sıcaklıkta plazma destekli ayırma süreci (LPAS), batarya üretiminde doğrudan kullanılabilen katot ve anot malzemeleri sağlıyor. Bu yöntem, geleneksel tekniklere kıyasla maliyeti yüzde 38 azaltırken çevresel etkileri yüzde 69 oranında düşürüyor.

    PNE, diğer yatırımlarını bu yeni tesisle birleştirerek ABD’de döngüsel bir batarya ekonomisi kurmayı hedefliyor. Geri dönüşüm hammaddeleri; cep telefonları, bilgisayarlar, çocuk oyuncakları, elektrikli araçlar ve endüstriyel enerji depolama sistemleri gibi farklı kaynaklardan sağlanabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    B
    Berringer 3 saat önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Profil resmi
    Turp salata7 8 saat önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    goodnotes fiyat turkcell 90 gb 470 araç bakımı kaç km geçerse garantiden çıkar cenaze evine ne gider radyatör üst hortum sıcak alt hortum soğuk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti C2
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti C2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum