Yüzdeki kırışıklıkları giderebilen teknolojik maske tanıtıldı

Kırışıklık gideriyor
Yeni TheraFace Mask Glo, klasik yüz masaj cihazı TheraFace Pro’dan oldukça farklı bir deneyim sunuyor. Pro modeli daha çok yüz masajı işlevi görürken Mask Glo tam yüzü kapsayan ve 504 medikal sınıf LED ile donatılmış bir maske olarak öne çıkıyor. LED ışıkları, ince çizgilerin ve kırışıklıkların azaltılmasını, cildin sıkılaşmasını ve ton ile dokusunun iyileştirilmesini hedefliyor. Günlük 12 dakikalık seanslarla sadece sekiz hafta içinde sonuç alınabileceği belirtiliyor. Therabody, bu maskenin FDA onaylı olduğunun altını çiziyor. Fiyatı ise 380 dolar.
Therabody, bu iki yeni ürünün yanı sıra Theragun Prime ve Theragun Sense modellerini de yeniledi. Prime, 330 dolar fiyatıyla sunulurken, Sense modeli LCD ekran ve gerçek zamanlı basınç geri bildirimi sunuyor ve kullanıcıların masajı doğru şekilde uygulamasına olanak tanıyor. Sense'in satış fiyatı ise 300 dolar olarak açıklandı.