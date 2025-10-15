Yüzdeki kırışıklıkları giderebilen teknolojik maske tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Therabody, yenilikçi ürünlerini tanıtmaya devam ediyor ve son olarak TheraFace Mask Glo ile Theragun Mini Plus’ı duyurdu. Şirket, bu ürünlerle hem cilt bakımında hem de kas ve kas dokusu bakımında kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Şirket, yeni Mask Glo ile yüzdeki kırışıklıkları giderebileceğini iddia ediyor.

Kırışıklık gideriyor

Yeni TheraFace Mask Glo, klasik yüz masaj cihazı TheraFace Pro’dan oldukça farklı bir deneyim sunuyor. Pro modeli daha çok yüz masajı işlevi görürken Mask Glo tam yüzü kapsayan ve 504 medikal sınıf LED ile donatılmış bir maske olarak öne çıkıyor. LED ışıkları, ince çizgilerin ve kırışıklıkların azaltılmasını, cildin sıkılaşmasını ve ton ile dokusunun iyileştirilmesini hedefliyor. Günlük 12 dakikalık seanslarla sadece sekiz hafta içinde sonuç alınabileceği belirtiliyor. Therabody, bu maskenin FDA onaylı olduğunun altını çiziyor. Fiyatı ise 380 dolar.

Tam Boyutta Gör Therabody’nin bir diğer yeniliği Theragun Mini Plus, popüler mini masaj cihazının taşınabilir bir versiyonu. Ancak bu model, orijinal Mini’den farklı olarak ısıtma özelliği ile geliyor. Vurmalı masaj ile sabit ve hızlı ısıyı birleştiren cihaz, şirketin açıklamasına göre 3 kat daha hızlı fayda sağlıyor. Cihazda üç farklı masaj hızı, üç ısı seviyesi ve uygulama tabanlı rehberli rutinler bulunuyor. Ayrıca TSA onaylı olması sayesinde uçak yolculuklarında da rahatlıkla kullanılabiliyor. Mini Plus’ın satış fiyatı 280 dolar.

Therabody, bu iki yeni ürünün yanı sıra Theragun Prime ve Theragun Sense modellerini de yeniledi. Prime, 330 dolar fiyatıyla sunulurken, Sense modeli LCD ekran ve gerçek zamanlı basınç geri bildirimi sunuyor ve kullanıcıların masajı doğru şekilde uygulamasına olanak tanıyor. Sense’in satış fiyatı ise 300 dolar olarak açıklandı.

