Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yüzer güneş santrallerinde yeni dönem: Enerji üretimi %20 artıyor

    Noria Energy, yüzer güneş santralleri için geliştirdiği Airon takip sistemini tanıttı. Sistem, sabit panellere kıyasla aynı kurulum maliyetiyle yüzde 20’ye kadar daha fazla enerji üretiyor.

    Yüzer güneş santrallerinin enerji üretimini artıran yeni yöntem Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli Noria Energy, yüzer güneş santralleri için geliştirdiği Airon adlı tek eksenli güneş takip sistemini tanıttı. Sistem, sabit açılı yüzer güneş panellerine kıyasla aynı kurulum maliyetiyle yüzde 20’ye kadar daha fazla elektrik üretimi vadediyor.

    Su üzerinde tek eksenli takip

    ABD merkezli Noria Energy, şimdiye kadar ağırlıklı olarak sabit açılı platformların kullanıldığı yüzer fotovoltaik (FPV) sistemlere tek eksenli takip teknolojisini taşıyor. Airon, su yüzeyindeki panellerin Güneş'in konumuna göre hareket etmesini sağlayarak panel başına elde edilen enerji miktarını artırmayı hedefliyor.

    Kara üzerindeki büyük ölçekli güneş santrallerinde tek eksenli takip sistemleri yaygın şekilde kullanılsa da su üzerindeki uygulamalar rüzgar, dalga hareketleri ve değişken su seviyeleri gibi ek zorluklar nedeniyle çoğunlukla sabit açılı yapılara dayanıyor. Noria, Airon'u bu koşullara uygun olacak şekilde alçak profilli mimari, pasif dengeleyiciler ve otomatik güvenli konumlandırma mekanizmalarıyla geliştiriyor.

    Takip sisteminin önemli avantajlarından biri, santralin kurulu gücünü artırmadan aynı panel sayısından daha fazla enerji elde edilmesini sağlaması. Böylece özellikle rezervuar yüzeyinin sınırlı olduğu veya şebeke bağlantı kapasitesinin kısıtlandığı projelerde enerji yoğunluğu artırılabiliyor.

    Airon'un teknik özellikleri

    Yüzer güneş santrallerinin enerji üretimini artıran yeni yöntem Tam Boyutta Gör
    Standart kristal silisyum panellerle uyumlu olan sistem, panelleri dikey yerleşimde kullanıyor ve isteğe bağlı olarak yatay yerleşimi de destekliyor. Sistem, suya sabitlenen bir şamandıraya bağlı yüzer tork boruları kullanıyor. Pasif dengeleme yapısı sayesinde dalga hareketlerine karşı stabil kalabiliyor. Yüzde 30 ila 66 arasında kaplama oranını destekleyen Airon, 20 derecelik takip aralığı sunuyor ve bu değer isteğe bağlı olarak 30 dereceye çıkarılabiliyor. Her sırada dört adede kadar elektrik dizisi bulunabiliyor.

    Hareket için 24 voltluk fırçalı DC motorla çalışan bir mekanizma kullanılıyor. Kontrol tarafında her sıraya özel kontrolcüler, bunların bağlı olduğu ve 100 sıraya kadar yönetebilen ağ geçitleri ile dört ağ geçidine kadar destek sunan ana kontrolcü görev yapıyor. Airon ayrıca rüzgar hızı 56 km/saatin üzerine çıktığında otomatik olarak güvenli konuma geçerek yüksek rüzgar yüklerine karşı kendini koruyor.

    Ticari kullanım 2027'de başlayacak

    Noria Energy, Airon teknolojisini 2025 yılında gerçek ortamda test etmişti. Şimdi ise ilk ticari pilot kurulumunun 2026’nın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tam sertifikalı ticari sistemin müşterilere gönderilmesi ise 2027'nin ortalarında başlayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    K
    kafkas kartalı ks 2 saat önce

    bu özellik şu an geldiyse güncelleme ile harika bir uygulama arıza veya siyah ekran mavi ekran verip sürekli açılıp kapanan pc ler için kısa yoldan format atma usb olmadan orjınal virüs bulunmayan win 11 kurma çok başarılı bir hareket.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eti mutlu kutu davet kodu en iyi hızlı cila gaz yağı ile araba silinir mi ip tv cihazı muhabbet kuşları nasıl çiftleşir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 Pro 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 Pro 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum