Yüzer güneş santrallerinde yeni dönem: Enerji üretimi %20 artıyor

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli Noria Energy, yüzer güneş santralleri için geliştirdiği Airon adlı tek eksenli güneş takip sistemini tanıttı. Sistem, sabit açılı yüzer güneş panellerine kıyasla aynı kurulum maliyetiyle yüzde 20’ye kadar daha fazla elektrik üretimi vadediyor.

Su üzerinde tek eksenli takip

ABD merkezli Noria Energy, şimdiye kadar ağırlıklı olarak sabit açılı platformların kullanıldığı yüzer fotovoltaik (FPV) sistemlere tek eksenli takip teknolojisini taşıyor. Airon, su yüzeyindeki panellerin Güneş'in konumuna göre hareket etmesini sağlayarak panel başına elde edilen enerji miktarını artırmayı hedefliyor.

Kara üzerindeki büyük ölçekli güneş santrallerinde tek eksenli takip sistemleri yaygın şekilde kullanılsa da su üzerindeki uygulamalar rüzgar, dalga hareketleri ve değişken su seviyeleri gibi ek zorluklar nedeniyle çoğunlukla sabit açılı yapılara dayanıyor. Noria, Airon'u bu koşullara uygun olacak şekilde alçak profilli mimari, pasif dengeleyiciler ve otomatik güvenli konumlandırma mekanizmalarıyla geliştiriyor.

Takip sisteminin önemli avantajlarından biri, santralin kurulu gücünü artırmadan aynı panel sayısından daha fazla enerji elde edilmesini sağlaması. Böylece özellikle rezervuar yüzeyinin sınırlı olduğu veya şebeke bağlantı kapasitesinin kısıtlandığı projelerde enerji yoğunluğu artırılabiliyor.

Airon'un teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör Standart kristal silisyum panellerle uyumlu olan sistem, panelleri dikey yerleşimde kullanıyor ve isteğe bağlı olarak yatay yerleşimi de destekliyor. Sistem, suya sabitlenen bir şamandıraya bağlı yüzer tork boruları kullanıyor. Pasif dengeleme yapısı sayesinde dalga hareketlerine karşı stabil kalabiliyor. Yüzde 30 ila 66 arasında kaplama oranını destekleyen Airon, 20 derecelik takip aralığı sunuyor ve bu değer isteğe bağlı olarak 30 dereceye çıkarılabiliyor. Her sırada dört adede kadar elektrik dizisi bulunabiliyor.

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Hareket için 24 voltluk fırçalı DC motorla çalışan bir mekanizma kullanılıyor. Kontrol tarafında her sıraya özel kontrolcüler, bunların bağlı olduğu ve 100 sıraya kadar yönetebilen ağ geçitleri ile dört ağ geçidine kadar destek sunan ana kontrolcü görev yapıyor. Airon ayrıca rüzgar hızı 56 km/saatin üzerine çıktığında otomatik olarak güvenli konuma geçerek yüksek rüzgar yüklerine karşı kendini koruyor.

Ticari kullanım 2027'de başlayacak

Noria Energy, Airon teknolojisini 2025 yılında gerçek ortamda test etmişti. Şimdi ise ilk ticari pilot kurulumunun 2026’nın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tam sertifikalı ticari sistemin müşterilere gönderilmesi ise 2027'nin ortalarında başlayacak.

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