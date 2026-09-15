Yüzer güneş santrallerinde yeni dönem: Enerji üretimi %20 artıyor

Su üzerinde tek eksenli takip
ABD merkezli Noria Energy, şimdiye kadar ağırlıklı olarak sabit açılı platformların kullanıldığı yüzer fotovoltaik (FPV) sistemlere tek eksenli takip teknolojisini taşıyor. Airon, su yüzeyindeki panellerin Güneş'in konumuna göre hareket etmesini sağlayarak panel başına elde edilen enerji miktarını artırmayı hedefliyor.
Kara üzerindeki büyük ölçekli güneş santrallerinde tek eksenli takip sistemleri yaygın şekilde kullanılsa da su üzerindeki uygulamalar rüzgar, dalga hareketleri ve değişken su seviyeleri gibi ek zorluklar nedeniyle çoğunlukla sabit açılı yapılara dayanıyor. Noria, Airon'u bu koşullara uygun olacak şekilde alçak profilli mimari, pasif dengeleyiciler ve otomatik güvenli konumlandırma mekanizmalarıyla geliştiriyor.
Takip sisteminin önemli avantajlarından biri, santralin kurulu gücünü artırmadan aynı panel sayısından daha fazla enerji elde edilmesini sağlaması. Böylece özellikle rezervuar yüzeyinin sınırlı olduğu veya şebeke bağlantı kapasitesinin kısıtlandığı projelerde enerji yoğunluğu artırılabiliyor.
Airon'un teknik özellikleri
Hareket için 24 voltluk fırçalı DC motorla çalışan bir mekanizma kullanılıyor. Kontrol tarafında her sıraya özel kontrolcüler, bunların bağlı olduğu ve 100 sıraya kadar yönetebilen ağ geçitleri ile dört ağ geçidine kadar destek sunan ana kontrolcü görev yapıyor. Airon ayrıca rüzgar hızı 56 km/saatin üzerine çıktığında otomatik olarak güvenli konuma geçerek yüksek rüzgar yüklerine karşı kendini koruyor.
Ticari kullanım 2027'de başlayacak
Noria Energy, Airon teknolojisini 2025 yılında gerçek ortamda test etmişti. Şimdi ise ilk ticari pilot kurulumunun 2026’nın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tam sertifikalı ticari sistemin müşterilere gönderilmesi ise 2027'nin ortalarında başlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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