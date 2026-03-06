Uzaya çıkmaya gerek yok: Yüzer rüzgar türbinlerinin altına veri merkezleri kurulacak

Bu alandaki en dikkat çekici projelerden biri, ABD merkezli yenilenebilir enerji girişimi Aikido Technologies tarafından duyuruldu. Şirket, açık deniz rüzgar türbinlerinin altında yer alacak veri merkezleri kurmayı planlıyor. Böylece hem yapay zeka altyapısının enerji ihtiyacının doğrudan yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hem de enerji şebekelerine binen yükün azaltılması hedefleniyor.
Rüzgar türbininin altında veri merkezi
Şirketin planına göre veri merkezleri, yüzer rüzgar türbini platformlarının su altında bulunan büyük denge tanklarının içine yerleştirilecek. Bu platformun merkezinde 15 ila 18 megavat kapasiteli bir rüzgar türbini bulunacak ve sistem aynı zamanda entegre batarya depolama çözümü ile desteklenecek.
Her tankta 3 ila 4 megavat kapasiteli bir veri salonu yer alması planlanıyor. Böylece tek bir platformda toplam 10 ila 12 megavat seviyesinde yapay zeka işlem gücü barındırılabilecek.
Şirket CEO’su Sam Kanner, yaptığı açıklamada bu yaklaşımın gelecekte dev ölçekli yapay zeka altyapıları için önemli bir çözüm olabileceğini belirterek, “Uzaya gitmeden önce açık denize gitmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Aikido’ya göre bu platform yapısı geleneksel açık deniz platformlarına kıyasla 10 kata kadar daha hızlı kurulabiliyor. Yarı batık platform teknolojisi ise yeni değil. Petrol ve gaz endüstrisinde ve yüzer rüzgâr projelerinde 25 yılı aşkın süredir kullanılıyor.
Prototip testleri Norveç’te yapılacak
Test aşamasında sistemin hem enerji üretimi hem de veri merkezi operasyonları açısından ne kadar verimli çalıştığı incelenecek. Prototipten elde edilecek veriler, daha büyük ölçekli platformların geliştirilmesinde belirleyici olacak. Şirketin ilk ticari projesi için hedef bölge ise Birleşik Krallık. Aikido, bu tesisin 2028 yılına kadar faaliyete geçmesini planlıyor ve uygun proje sahasının belirlendiğini belirtiyor. Şu anda mühendislik tasarımları ve ticari görüşmeler devam ediyor.
Aikido’nun tasarımında yalnızca enerji üretimi değil soğutma verimliliği de önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Sistem, denizi adeta “sonsuz bir ısı emici” gibi kullanacak.
Veri merkezlerinden çıkan ısı, balast tanklarının çelik duvarları aracılığıyla doğrudan çevredeki deniz suyuna aktarılacak. Şirket bu yöntemde pasif bir birincil soğutma sistemi kullanılacağını belirtiyor. Yapılan hesaplamalara göre bu ısı transferinin deniz ortamındaki etkisi yalnızca yapının çevresindeki birkaç metreyle sınırlı olacak.
Aikido'nun uzun vadeli planı yalnızca tekil platformlar kurmak değil. Şirket, gelecekte kurulacak açık deniz rüzgar çiftliklerinin 30 megavat ila 1 gigavatın üzerinde işlem gücü sağlayabilecek veri merkezlerini desteklemesini hedefliyor. Enerji verimliliği tarafında da iddialı hedefler bulunuyor. Şirket, platformdaki veri merkezlerinin 1.08'in altında bir güç kullanım verimliliği (PUE) değerine ulaşmasını bekliyor.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım