Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uzaya çıkmaya gerek yok: Yüzer rüzgar türbinlerinin altına veri merkezleri kurulacak

    Aikido Technologies, yüzer rüzgar türbinleri, batarya depolama ve yapay zeka veri merkezlerini tek platformda birleştiren yeni bir açık deniz altyapı konsepti geliştirdi.

    Yüzer rüzgar türbinlerinin altına veri merkezleri kurulacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte veri merkezlerinin enerji ihtiyacı da dramatik biçimde artıyor. ABD başta olmak üzere birçok ülkede yeni veri merkezleri kurulurken bu tesislerin elektrik tüketimi enerji şebekeleri üzerinde ciddi bir baskı yaratmaya başladı. Bu soruna çözüm arayan teknoloji ve enerji şirketleri farklı yaklaşımlar geliştirirken bazı girişimler veri merkezlerini karaya değil okyanuslara taşımayı hedefliyor.

    Bu alandaki en dikkat çekici projelerden biri, ABD merkezli yenilenebilir enerji girişimi Aikido Technologies tarafından duyuruldu. Şirket, açık deniz rüzgar türbinlerinin altında yer alacak veri merkezleri kurmayı planlıyor. Böylece hem yapay zeka altyapısının enerji ihtiyacının doğrudan yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hem de enerji şebekelerine binen yükün azaltılması hedefleniyor.

    Rüzgar türbininin altında veri merkezi

    Şirketin planına göre veri merkezleri, yüzer rüzgar türbini platformlarının su altında bulunan büyük denge tanklarının içine yerleştirilecek. Bu platformun merkezinde 15 ila 18 megavat kapasiteli bir rüzgar türbini bulunacak ve sistem aynı zamanda entegre batarya depolama çözümü ile desteklenecek.

    Yüzer rüzgar türbinlerinin altına veri merkezleri kurulacak Tam Boyutta Gör
    AO60DC adlı platformun üç ayağı bulunacak ve her bir ayağın ucunda yaklaşık 20 metre derinliğe kadar uzanan balast yapıları yer alacak. Bu balastların içinde platformun su üzerinde dengede kalmasını sağlayan büyük tanklar bulunacak. Tankların büyük bölümü tatlı su ile doldurulacak ancak üst kısımlarında veri merkezi alanları kurulacak.

    Her tankta 3 ila 4 megavat kapasiteli bir veri salonu yer alması planlanıyor. Böylece tek bir platformda toplam 10 ila 12 megavat seviyesinde yapay zeka işlem gücü barındırılabilecek.

    Şirket CEO’su Sam Kanner, yaptığı açıklamada bu yaklaşımın gelecekte dev ölçekli yapay zeka altyapıları için önemli bir çözüm olabileceğini belirterek, “Uzaya gitmeden önce açık denize gitmeliyiz” ifadelerini kullandı.

    Aikido’ya göre bu platform yapısı geleneksel açık deniz platformlarına kıyasla 10 kata kadar daha hızlı kurulabiliyor. Yarı batık platform teknolojisi ise yeni değil. Petrol ve gaz endüstrisinde ve yüzer rüzgâr projelerinde 25 yılı aşkın süredir kullanılıyor.

    Prototip testleri Norveç’te yapılacak

    Yüzer rüzgar türbinlerinin altına veri merkezleri kurulacak Tam Boyutta Gör
    Şirket, projenin ilk test aşamasını 100 kilovatlık bir prototip sistemle gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu prototipin yıl sonuna kadar Norveç kıyılarında kurulması hedefleniyor.

    Test aşamasında sistemin hem enerji üretimi hem de veri merkezi operasyonları açısından ne kadar verimli çalıştığı incelenecek. Prototipten elde edilecek veriler, daha büyük ölçekli platformların geliştirilmesinde belirleyici olacak. Şirketin ilk ticari projesi için hedef bölge ise Birleşik Krallık. Aikido, bu tesisin 2028 yılına kadar faaliyete geçmesini planlıyor ve uygun proje sahasının belirlendiğini belirtiyor. Şu anda mühendislik tasarımları ve ticari görüşmeler devam ediyor.

    Aikido’nun tasarımında yalnızca enerji üretimi değil soğutma verimliliği de önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Sistem, denizi adeta “sonsuz bir ısı emici” gibi kullanacak.

    Veri merkezlerinden çıkan ısı, balast tanklarının çelik duvarları aracılığıyla doğrudan çevredeki deniz suyuna aktarılacak. Şirket bu yöntemde pasif bir birincil soğutma sistemi kullanılacağını belirtiyor. Yapılan hesaplamalara göre bu ısı transferinin deniz ortamındaki etkisi yalnızca yapının çevresindeki birkaç metreyle sınırlı olacak.

    Aikido’nun uzun vadeli planı yalnızca tekil platformlar kurmak değil. Şirket, gelecekte kurulacak açık deniz rüzgar çiftliklerinin 30 megavat ila 1 gigavatın üzerinde işlem gücü sağlayabilecek veri merkezlerini desteklemesini hedefliyor. Enerji verimliliği tarafında da iddialı hedefler bulunuyor. Şirket, platformdaki veri merkezlerinin 1.08’in altında bir güç kullanım verimliliği (PUE) değerine ulaşmasını bekliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat strada 1.2 kullanıcı yorumları iphone arama tuş sesi kapatma paralı kanalları bedava izleme uygulaması bankadan yüklü para çekme ikea çalışan yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum