Uzaya çıkmaya gerek yok: Yüzer rüzgar türbinlerinin altına veri merkezleri kurulacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte veri merkezlerinin enerji ihtiyacı da dramatik biçimde artıyor. ABD başta olmak üzere birçok ülkede yeni veri merkezleri kurulurken bu tesislerin elektrik tüketimi enerji şebekeleri üzerinde ciddi bir baskı yaratmaya başladı. Bu soruna çözüm arayan teknoloji ve enerji şirketleri farklı yaklaşımlar geliştirirken bazı girişimler veri merkezlerini karaya değil okyanuslara taşımayı hedefliyor.

Bu alandaki en dikkat çekici projelerden biri, ABD merkezli yenilenebilir enerji girişimi Aikido Technologies tarafından duyuruldu. Şirket, açık deniz rüzgar türbinlerinin altında yer alacak veri merkezleri kurmayı planlıyor. Böylece hem yapay zeka altyapısının enerji ihtiyacının doğrudan yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hem de enerji şebekelerine binen yükün azaltılması hedefleniyor.

Rüzgar türbininin altında veri merkezi

Şirketin planına göre veri merkezleri, yüzer rüzgar türbini platformlarının su altında bulunan büyük denge tanklarının içine yerleştirilecek. Bu platformun merkezinde 15 ila 18 megavat kapasiteli bir rüzgar türbini bulunacak ve sistem aynı zamanda entegre batarya depolama çözümü ile desteklenecek.

Tam Boyutta Gör AO60DC adlı platformun üç ayağı bulunacak ve her bir ayağın ucunda yaklaşık 20 metre derinliğe kadar uzanan balast yapıları yer alacak. Bu balastların içinde platformun su üzerinde dengede kalmasını sağlayan büyük tanklar bulunacak. Tankların büyük bölümü tatlı su ile doldurulacak ancak üst kısımlarında veri merkezi alanları kurulacak.

Her tankta 3 ila 4 megavat kapasiteli bir veri salonu yer alması planlanıyor. Böylece tek bir platformda toplam 10 ila 12 megavat seviyesinde yapay zeka işlem gücü barındırılabilecek.

Şirket CEO’su Sam Kanner, yaptığı açıklamada bu yaklaşımın gelecekte dev ölçekli yapay zeka altyapıları için önemli bir çözüm olabileceğini belirterek, “Uzaya gitmeden önce açık denize gitmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Aikido’ya göre bu platform yapısı geleneksel açık deniz platformlarına kıyasla 10 kata kadar daha hızlı kurulabiliyor. Yarı batık platform teknolojisi ise yeni değil. Petrol ve gaz endüstrisinde ve yüzer rüzgâr projelerinde 25 yılı aşkın süredir kullanılıyor.

Prototip testleri Norveç’te yapılacak

Tam Boyutta Gör Şirket, projenin ilk test aşamasını 100 kilovatlık bir prototip sistemle gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu prototipin yıl sonuna kadar Norveç kıyılarında kurulması hedefleniyor.

Test aşamasında sistemin hem enerji üretimi hem de veri merkezi operasyonları açısından ne kadar verimli çalıştığı incelenecek. Prototipten elde edilecek veriler, daha büyük ölçekli platformların geliştirilmesinde belirleyici olacak. Şirketin ilk ticari projesi için hedef bölge ise Birleşik Krallık. Aikido, bu tesisin 2028 yılına kadar faaliyete geçmesini planlıyor ve uygun proje sahasının belirlendiğini belirtiyor. Şu anda mühendislik tasarımları ve ticari görüşmeler devam ediyor.

Aikido’nun tasarımında yalnızca enerji üretimi değil soğutma verimliliği de önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Sistem, denizi adeta “sonsuz bir ısı emici” gibi kullanacak.

Bu sistem yazın depoladığı güneş enerjisini kışın kullanacak 1 gün önce eklendi

Veri merkezlerinden çıkan ısı, balast tanklarının çelik duvarları aracılığıyla doğrudan çevredeki deniz suyuna aktarılacak. Şirket bu yöntemde pasif bir birincil soğutma sistemi kullanılacağını belirtiyor. Yapılan hesaplamalara göre bu ısı transferinin deniz ortamındaki etkisi yalnızca yapının çevresindeki birkaç metreyle sınırlı olacak.

Aikido’nun uzun vadeli planı yalnızca tekil platformlar kurmak değil. Şirket, gelecekte kurulacak açık deniz rüzgar çiftliklerinin 30 megavat ila 1 gigavatın üzerinde işlem gücü sağlayabilecek veri merkezlerini desteklemesini hedefliyor. Enerji verimliliği tarafında da iddialı hedefler bulunuyor. Şirket, platformdaki veri merkezlerinin 1.08’in altında bir güç kullanım verimliliği (PUE) değerine ulaşmasını bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Yüzer rüzgar türbinlerinin altına veri merkezleri kurulacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: