Yüzeye çıkmadan 1.257 mil; Hidrojenle çalışan denizaltı dron ilki başardı

Tam Boyutta Gör Otonom su altı araçları (AUV’ler), son yıllarda deniz tabanı haritalama, enerji altyapısı denetimi ve bilimsel araştırmalar gibi alanlarda giderek daha kritik bir rol üstlenmeye başladı. Ancak bu araçların en büyük sınırlamalarından biri, genellikle batarya kapasitesine bağlı olan operasyon süreleri. Bu da sık sık yüzeye çıkmalarına ve yeniden şarj edilmek için görevi yarıda bırakmalarına yol açıyor. İşte bu yüzden uzun menzilli ve kesintisiz görev yapabilen yeni nesil AUV’ler, sektörün en çok odaklandığı alanlardan biri hâline gelmiş durumda. Bu alanda gelen son haber ise, hidrojen yakıt hücrelerinin bu soruna çözüm olabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

Kanada merkezli Cellula Robotics tarafından geliştirilen “Envoy” adlı otonom su altı aracı, tamamen su altında kalarak 1.257 mil (yaklaşık 2.023 kilometre) yol kat etti ve toplamda 385 saat süren bir görevi yüzeye çıkmadan tamamladı. Envoy'un sergilediği bu etkileyici performans, aracın daha önce açıklanan teknik sınırlarının da üzerine çıkmış durumda. Üstelik şirket, bu testin sadece düz bir hat üzerinde maksimum menzil ölçmekten ziyade, gerçek operasyon koşullarını simüle eden bir görev profili sunduğunu özellikle vurguluyor. Bu da elde edilen verilerin teorik değil, doğrudan pratik kullanım açısından anlamlı olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık 8.5 metre uzunluğunda ve 1 metre çapında olan Envoy, görev boyunca 4.000’den fazla manevra gerçekleştirerek oldukça karmaşık bir operasyon profili izledi. Bu detay önemli çünkü düz bir rotada ilerlemek yerine sürekli yön değiştiren bir aracın enerji tüketimi de ciddi ölçüde artıyor. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar, gerçek dünya senaryoları için çok daha güvenilir bir referans sunuyor.

Hidrojen Yakıt Hücreleri Oyunun Kurallarını Değiştiriyor

Envoy’un bu performansının arkasındaki temel teknoloji ise hidrojen yakıt hücreleri. Geleneksel bataryaların aksine bu sistem, görev sırasında elektrik üretmeye devam ediyor. Yani araç, enerjisini depolamak yerine sürekli olarak üretebiliyor. Üstelik bu süreçte ortaya çıkan tek yan ürün su olduğu için çevresel etkisi de son derece düşük. ABD merkezli "Infinity Fuel Cell and Hydrogen" tarafından sağlanan bu sistem, özellikle uzun süreli ve kesintisiz görevler için kritik bir avantaj sunuyor.

Bu tür uzun süreli görevlerin en büyük avantajı, operasyonel maliyetleri ciddi ölçüde düşürmesi. Çünkü AUV’lerin yüzeye çıkarılması, yeniden konumlandırılması ve tekrar göreve gönderilmesi hem zaman hem de kaynak gerektiriyor. Özellikle açık deniz operasyonlarında hava koşulları ve lojistik zorluklar da devreye girdiğinde bu süreç daha da karmaşık hâle geliyor. Envoy gibi sistemler ise bu ihtiyacı minimuma indirerek daha sürekli ve kesintisiz veri akışı sağlıyor.

Ayrıca araçta bulunan “suction anchor” (emme tipi çapa), gerektiğinde deniz tabanına tutunarak uzun süre aynı noktada kalabilmesini sağlıyor. Bu da özellikle çevresel izleme, altyapı takibi veya güvenlik odaklı görevlerde büyük bir avantaj sunuyor.

Cellula Robotics’e göre bu test, yalnızca tek bir aracın başarısı olmanın ötesinde, hidrojen yakıt hücrelerinin su altı operasyonlarında ne kadar kritik bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Şirket yetkilileri, bu teknolojinin daha uzun menzilli, daha otonom ve daha az insan müdahalesi gerektiren sistemlerin önünü açacağını düşünüyor.

