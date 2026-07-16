Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %80'e varan fırsatlar!

Xbox Store'da yeni indirim
Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 29 Temmuz 2026'ya kadar sürecek indirim döneminde, Forza Horizon 5 Premium Edition, 1.599 TL yerine 799,50 TL, WWE 2K26 Standard Edition 2.900 TL yerine 1.450 TL, Assassin's Creed Shadows, 2.800 TL yerine 1.260 TL, Call of Duty: Modern Warfare - Dijital Standart Sürüm 2.159 TL yerine 539,99 TL fiyatla satın alınabiliyor.
Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Forza Horizon 5 Premium Edition
|1.599 TL
|799,50 TL
|Battlefield 6
|2.899 TL
|1.499 TL
|Call of Duty: Black Ops 7 - Cross-Gen Paketi
|3.199 TL
|1.599 TL
|Ready or Not
|999 TL
|749,25 TL
|WWE 2K26 Standard Edition
|2.900 TL
|1.450 TL
|Red Dead Redemption 2
|2.099 TL
|524,75 TL
|Sea of Thieves: 2026 Premium Edition
|999 TL
|349,65 TL
|Assassin's Creed Shadows
|2.800 TL
|1.260 TL
|Dying Light: The Beast
|2.269 TL
|1.520 TL
|NINJA GAIDEN 4 Deluxe Edition
|3.799 TL
|2.279,40 TL
|NBA 2K26 Standard Edition
|2.900 TL
|290 TL
|Cyberpunk 2077
|1.999 TL
|599,70 TL
|Mafia: The Old Country
|1.949 TL
|1.364 TL
|Split Fiction
|1.799 TL
|1.169 TL
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|819 TL
|286,65 TL
|Avatar: Frontiers of Pandora: Küllerinden Doğan Sürümü
|1.459 TL
|875,40 TL
|The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
|1.749 TL
|577,17 TL
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|615 TL
|Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
|1.450 TL
|725 TL
|A Way Out
|152 TL
|45,75 TL
|Call of Duty: Modern Warfare - Dijital Standart Sürüm
|2.159 TL
|539,99 TL
Aman dikkat