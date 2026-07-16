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    Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %80'e varan fırsatlar!

    Xbox Store'da dev indirim dönemi başladı. Yüzlerce oyunda %80'e varan fırsatlar sunuluyor. Kampanya 29 Temmuz'a kadar geçerli, kaçırmamanız gereken oyunlar burada.

    Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %80'e varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da yepyeni bir indirim kampanyası başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 2 hafta boyunca indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar... 

    Xbox Store'da yeni indirim 

    Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 29 Temmuz 2026'ya kadar sürecek indirim döneminde, Forza Horizon 5 Premium Edition, 1.599 TL yerine 799,50 TL, WWE 2K26 Standard Edition 2.900 TL yerine 1.450 TL, Assassin's Creed Shadows, 2.800 TL yerine 1.260 TL, Call of Duty: Modern Warfare - Dijital Standart Sürüm 2.159 TL yerine 539,99 TL fiyatla satın alınabiliyor.

    Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz. 

    Xbox İndirimleri
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
    Forza Horizon 5 Premium Edition 1.599 TL 799,50 TL
    Battlefield 6 2.899 TL 1.499 TL
    Call of Duty: Black Ops 7 - Cross-Gen Paketi 3.199 TL 1.599 TL
    Ready or Not 999 TL 749,25 TL
    WWE 2K26 Standard Edition 2.900 TL 1.450 TL
    Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL
    Sea of Thieves: 2026 Premium Edition 999 TL 349,65 TL
    Assassin's Creed Shadows 2.800 TL 1.260 TL
    Dying Light: The Beast 2.269 TL 1.520 TL
    NINJA GAIDEN 4 Deluxe Edition 3.799 TL 2.279,40 TL
    NBA 2K26 Standard Edition 2.900 TL 290 TL
    Cyberpunk 2077 1.999 TL 599,70 TL
    Mafia: The Old Country 1.949 TL 1.364 TL
    Split Fiction 1.799 TL 1.169 TL
    DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 819 TL 286,65 TL
    Avatar: Frontiers of Pandora: Küllerinden Doğan Sürümü 1.459 TL 875,40 TL
    The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition 1.749 TL 577,17 TL
    Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 615 TL
    Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 1.450 TL 725 TL
    A Way Out 152 TL 45,75 TL
    Call of Duty: Modern Warfare - Dijital Standart Sürüm 2.159 TL 539,99 TL
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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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