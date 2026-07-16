Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %80'e varan fırsatlar!

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da yepyeni bir indirim kampanyası başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 2 hafta boyunca indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Xbox Store'da yeni indirim

Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 29 Temmuz 2026'ya kadar sürecek indirim döneminde, Forza Horizon 5 Premium Edition, 1.599 TL yerine 799,50 TL, WWE 2K26 Standard Edition 2.900 TL yerine 1.450 TL, Assassin's Creed Shadows, 2.800 TL yerine 1.260 TL, Call of Duty: Modern Warfare - Dijital Standart Sürüm 2.159 TL yerine 539,99 TL fiyatla satın alınabiliyor.

Xbox Game Pass'e ağustosta eklenecek ilk oyunlar açıklandı 2 gün önce eklendi

Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

Xbox İndirimleri Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Forza Horizon 5 Premium Edition 1.599 TL 799,50 TL Battlefield 6 2.899 TL 1.499 TL Call of Duty: Black Ops 7 - Cross-Gen Paketi 3.199 TL 1.599 TL Ready or Not 999 TL 749,25 TL WWE 2K26 Standard Edition 2.900 TL 1.450 TL Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL Sea of Thieves: 2026 Premium Edition 999 TL 349,65 TL Assassin's Creed Shadows 2.800 TL 1.260 TL Dying Light: The Beast 2.269 TL 1.520 TL NINJA GAIDEN 4 Deluxe Edition 3.799 TL 2.279,40 TL NBA 2K26 Standard Edition 2.900 TL 290 TL Cyberpunk 2077 1.999 TL 599,70 TL Mafia: The Old Country 1.949 TL 1.364 TL Split Fiction 1.799 TL 1.169 TL DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 819 TL 286,65 TL Avatar: Frontiers of Pandora: Küllerinden Doğan Sürümü 1.459 TL 875,40 TL The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition 1.749 TL 577,17 TL Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 615 TL Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 1.450 TL 725 TL A Way Out 152 TL 45,75 TL Call of Duty: Modern Warfare - Dijital Standart Sürüm 2.159 TL 539,99 TL

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