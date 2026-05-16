    Yüzüklerin Efendisi hayranlarını heyecanlandıran açıklama: Silmarillion filmi çekilebilir

    Yüzüklerin Efendisi hayranlarının yıllardır beyaz perdede görmeyi hayal ettiği Silmarillion filmi sonunda gerçeğe dönüşebilir. Peter Jackson görüşmelerin başladığını açıkladı.

    Yüzüklerin Efendisi filmlerine Silmarillion da katılabilir Tam Boyutta Gör
    Şu sıralar Amazon yapımı dizisiyle ekranlarda olan Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisi, yakında beyaz perdeye dönecek. Orijinal üçlemeden tanıdığımız isimleri yeniden bir araya getiren The Hunt for Gollum, 17 Aralık 2027'de vizyona girecek. Ancak şu anda hazırlık aşamasında olan tek Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum değil. Peter Jackson ve ekibi, The Hunt for Gollum'un yanı sıra farklı projeleri de hayata geçirmeye çalışıyor.

    Silmarillion ve Bitmemiş Öyküler de Sinemaya Uyarlanabilir

    Orijinal üçlemenin yönetmeni olan Peter Jackson, J.R.R. Tolkien'ın bugüne kadar sinemaya uyarlanmayan eserlerini de uyarlayabilmek için Tolkien Vakfı ile görüşmeye başladıklarını açıkladı. Jackson'a göre Tolkien ailesinin yeni kuşağı, bu hikâyelerin sinemaya uyarlanması fikrine önceki nesilden çok daha açık. Jackson'ın bu açıklama sırasında özellikle "Silmarillion" ve "Bitmemiş Öyküler"i örnek vermesi dikkat çekti. Çünkü özellikle Silmarillion, Yüzüklerin Efendisi hayranlarının beyaz perdede görmeyi en çok istediği eserler arasında yer alıyor.

    J.R.R. Tolkien'ın Orta Dünya etrafında kurduğu detaylı mitolojiyi detaylandırdığı Silmarillion, Orta Dünya'nın yaratılışından başlayarak diyarın öyküsünü anlatıyor. Tanrılar, karanlık ruhlar, elfler ve insanlar, iyi ve kötünün savaşında asırlar boyunca karşı karşıya gelirken, ortaya destansı öyküler çıkıyor. 

    Yüce yaratıcı Eru’nun evreni var etmesinin ardından, en yetenekli Elf zanaatkârı Fëanor tarafından Valinor’un İki Ağacı'nın kutsal ışığı kullanılarak dövülen üç muazzam mücevher, yani Silmariller, kitabın ana kolonunu oluşturuyor. İlk Karanlık Lord Melkor’un (Morgoth) bu mücevherleri çalıp Orta Dünya’ya kaçmasıyla başlayan süreç; Elflerin tanrısal varlıklar olan Valar’a isyan ederek Melkor'un peşine düşmesini, nesiller boyu süren trajik savaşları, insanlarla Elflerin ittifaklarını ve nihayetinde Númenor’un çöküşü ile Güç Yüzükleri’nin dövülmesine kadar uzanan devasa bir mitolojik tarihi kapsıyor.
    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

