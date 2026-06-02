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    Zack Snyder, 80'lerin kült filmlerinden Escape from New York'un yeniden çevrimini çekecek

    Rebel Moon fiyaskosunun ardından bir süre vites düşüren Zack Snyder, 80'lerin kült filmlerinden Escape from New York'un yeniden çevrimiyle büyük bütçeli filmlere geri dönüyor.

    Zack Snyder, Escape from New York ile büyük bütçeli filmlere geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda çektiği büyük bütçeli filmler başarısız olunca stüdyoların güvenini iyiden iyiye yitiren Zack Snyder, biraz da bundan olsa gerek ki Rebel Moon sonrası daha küçük çaplı bir projeye yöneldi ve ayakları yere basan bir drama filmi olan The Last Photograph'ı çekti. Biz The Last Photograph'ın izleyici ile buluşmasını beklerken, Snyder de sonraki projelerini belirlemeye başladı. Ünlü yönetmen, 80'lerin kült filmlerinden Escape From New York'un (New York'tan Kaçış) yeniden çevrimini çekmeye hazırlanıyor.

    Aksiyon ve bilim-kurgu türlerini harmanlayan Escape from New York, suç oranlarının kontrolden çıkması üzerine ABD'nin Manhattan adasını dev bir açık hava hapishanesine dönüştürdüğü distopik bir gelecekte geçiyor. Serinin ikonik ana karakteri Snake Plissken, bu hapishaneye düşen ABD Başkanını kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılıyor.

    Escape from New York Projesi, Önümüzdeki Günlerde Stüdyolara Sunulacak

    Daha sonra Escape from L.A. (Los Angeles'tan Kaçış) adlı bir devam filmi de çekilen Escape from New York'un yeniden çevrimi yıllardır zaman zaman gündeme gelen bir proje. Ancak şu ana kadarki girişimlerin hiçbiri somut bir projeye dönüşmedi. Zack Snyder'ın şimdi şeytanın bacağını kırıp kıramayacağını bekleyip göreceğiz. Ancak Hollywood stüdyolarının bu projeye epey ilgi gösterdiği söyleniyor.

    Zack Snyder son yıllarda Netflix ile çalışıyordu ama Rebel Moon sonrası bu ortaklık sona ermiş görünüyor. Zira Synder bu yeni projesini de sinemalarda gösterime sokacak Hollywood stüdyolarına sunmayı planlıyor.

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