    Zack Snyder'in yeni filmi The Last Photograph'tan ilk görseller paylaşıldı

    Son dönemde çektiği filmlerle eski günlerini aratan Zack Snyder, daha ufak çaplı bir filmle geri dönüyor. Yönetmenin The Last Photograph adını taşıyan yeni filminden ilk görseller paylaşıldı.

    Zack Snyder'in yeni filmi The Last Photograph'tan ilk görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda çektiği büyük bütçeli filmler başarısız olunca stüdyoların güvenini iyiden iyiye yitiren Zack Snyder, daha ufak çaplı bir projeyle geri dönüyor. Snyder, 2011'den beri çekmek istediği The Last Photograph'ın çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başladı. Prodüksiyonun başlamasıyla birlikte filmden ilk görseller de paylaşıldı.

    Kurt Johnstad'ın (300, Rebel Moon) senaryosunu yazdığı The Last Photograph, kaçırılan yeğenlerini kurtarmak için Güney Amerika'ya geri dönen eski bir DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) ajanına odaklanıyor. Esrarkeş bir savaş fotoğrafçısıyla birlikte dağların derinliklerine doğru ilerlediği bu yolculukta gerçek ile gerçeküstü iç içe geçmeye başlayınca, eski DEA ajanının geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor.

    The Last Photograph, 2026'da Sinemaseverlerle Buluşacak

    The Last Photograph'ın başrollerinde, daha önce Rebel Moon filmlerinde Zack Snyder ile çalışan Stuart Martin ve Fra Fee yer alıyor. Filmin müziklerini ise Hans Zimmer yapıyor. Martin ve Fee gibi Zimmer da Snyder ile daha önce de çalışan bir isim.

    The Last Photograph için henüz bir stüdyo ile anlaşılmış değil. Bu yüzden bir vizyon tarihi de belirlenmedi. Ancak filmin 2026'da sinemaseverlerle buluşması bekleniyor.

    Zack Snyder'ın yeni film The Last Photograph'tan ilk görseller Tam Boyutta Gör

    Zack Snyder'ın yeni film The Last Photograph'tan ilk görseller Tam Boyutta Gör

