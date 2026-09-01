Zack Snyder'in yeni filmi The Last Photograph'tan ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda çektiği büyük bütçeli filmler hayal kırıklığı yaratan Zack Snyder, daha ufak çaplı bir projeyle geri dönüyor. Yönetmenin The Last Photograph adını taşıyan yeni film, önümüzdeki günlerde Toronto Film Festivali'nde gösterilecek. Snyder'in son dönemdeki işlerinden çok daha farklı, daha dramatik bir film olan The Last Photograph'ın festival duyurusuyla birlikte filmden ilk fragman da paylaşıldı.

The Last Photograph, 2027'de Vizyona Girecek

Kurt Johnstad'ın (300, Rebel Moon) senaryosunu yazdığı The Last Photograph, kaçırılan yeğenlerini kurtarmak için Güney Amerika'ya geri dönen eski bir DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) ajanına odaklanıyor. Esrarkeş bir savaş fotoğrafçısıyla birlikte dağların derinliklerine doğru ilerlediği bu yolculukta gerçek ile gerçeküstü iç içe geçmeye başlayınca, eski DEA ajanının geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor.

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The Last Photograph'ın başrollerinde, daha önce Rebel Moon filmlerinde Zack Snyder ile çalışan Stuart Martin ve Fra Fee yer alıyor. Filmin müziklerini ise Hans Zimmer yapıyor. Martin ve Fee gibi Zimmer da Snyder ile daha önce de çalışan bir isim.

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Zack Snyder'ın yeni filmi The Last Photograph'tan ilk fragman

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