Zack Snyder'in yeni filmi The Last Photograph'tan ilk fragman yayınlandı

The Last Photograph, 2027'de Vizyona Girecek
Kurt Johnstad'ın (300, Rebel Moon) senaryosunu yazdığı The Last Photograph, kaçırılan yeğenlerini kurtarmak için Güney Amerika'ya geri dönen eski bir DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) ajanına odaklanıyor. Esrarkeş bir savaş fotoğrafçısıyla birlikte dağların derinliklerine doğru ilerlediği bu yolculukta gerçek ile gerçeküstü iç içe geçmeye başlayınca, eski DEA ajanının geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor.
The Last Photograph'ın başrollerinde, daha önce Rebel Moon filmlerinde Zack Snyder ile çalışan Stuart Martin ve Fra Fee yer alıyor. Filmin müziklerini ise Hans Zimmer yapıyor. Martin ve Fee gibi Zimmer da Snyder ile daha önce de çalışan bir isim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim