Zack Snyder'in yeni filmi yerden yere vuruluyor: "En kötü filmi olabilir"

Zack Snyder'in "sanat filmi" çekeceğim derken sıkıcı, içi boş ve anlamsız sahnelerle dolu bir film çektiği söyleniyor. Birden fazla eleştirmen The Last Photograph'ı "Zack Snyder'in bugüne kadarki açık ara en kötü filmi" olarak tanımlarken, bazıları biraz daha ileri gidip bunu "bugüne kadar Toronto Film Festivali'ne seçilmiş en kötü film" olarak tanımlıyor. Hatta bu yüzden festival yönetimine tepki gösterenler bile var.
The Last Photograph, 2027'de Vizyona Girecek
Kurt Johnstad'ın (300, Rebel Moon) senaryosunu yazdığı The Last Photograph, kaçırılan yeğenlerini kurtarmak için Güney Amerika'ya geri dönen eski bir DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) ajanına odaklanıyor. Esrarkeş bir savaş fotoğrafçısıyla birlikte dağların derinliklerine doğru ilerlediği bu yolculukta gerçek ile gerçeküstü iç içe geçmeye başlayınca, eski DEA ajanının geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor.
The Last Photograph'ın başrollerinde, daha önce Rebel Moon filmlerinde Zack Snyder ile çalışan Stuart Martin ve Fra Fee yer alıyor. Filmin müziklerinde ise Hans Zimmer'in imzası bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: