Zack Snyder'in yeni filmi yerden yere vuruluyor: "En kötü filmi olabilir"

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda çektiği büyük bütçeli filmler hayal kırıklığı yaratan Zack Snyder, yeni filmi The Last Photograph ile bu kötü gidişata dur demeyi umuyordu. Yönetmenin yıllardır çekmek istediği bu film, son yıllardaki işlerine kıyasla daha ufak çaplı, daha ayakları yere basan bir drama filmi olarak dikkat çekiyordu. Üstelik en prestijli film festivallerinden biri olan Toronto Film Festivali'ne seçilmişti. Tüm bunlar Snyder'in bu kez başarılı olabileceğini düşündürüyordu. Ancak günün sonunda ortaya çıkan sonuç tam tersi oldu. Toronto'da filmi izleyen eleştirmenler ve sinemaseverler The Last Photograph'ı adeta yerden yere vuruyor.

Zack Snyder'in "sanat filmi" çekeceğim derken sıkıcı, içi boş ve anlamsız sahnelerle dolu bir film çektiği söyleniyor. Birden fazla eleştirmen The Last Photograph'ı "Zack Snyder'in bugüne kadarki açık ara en kötü filmi" olarak tanımlarken, bazıları biraz daha ileri gidip bunu "bugüne kadar Toronto Film Festivali'ne seçilmiş en kötü film" olarak tanımlıyor. Hatta bu yüzden festival yönetimine tepki gösterenler bile var.

The Last Photograph, 2027'de Vizyona Girecek

Kurt Johnstad'ın (300, Rebel Moon) senaryosunu yazdığı The Last Photograph, kaçırılan yeğenlerini kurtarmak için Güney Amerika'ya geri dönen eski bir DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) ajanına odaklanıyor. Esrarkeş bir savaş fotoğrafçısıyla birlikte dağların derinliklerine doğru ilerlediği bu yolculukta gerçek ile gerçeküstü iç içe geçmeye başlayınca, eski DEA ajanının geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor.

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The Last Photograph'ın başrollerinde, daha önce Rebel Moon filmlerinde Zack Snyder ile çalışan Stuart Martin ve Fra Fee yer alıyor. Filmin müziklerinde ise Hans Zimmer'in imzası bulunuyor.

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