Zack Snyder's Justice League, Amerika ile aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak

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2017 yılında yayınlanan Justice League'in ilk yönetmeni Zack Snyder'ın versiyonu olarak yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi yaklaşıyor. Amerika için yayın detayları bilinen filmin diğer ülkelerde nasıl yayınlanacağı bilinmiyordu.

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Dediğimiz gibi Zack Snyder's Justice League, HBO Max'te yayınlanacak ancak HBO Max şu an için yalnızca Amerika'da bulunuyor. Filmin diğer ülkelerde yayınlanıp yayınlanmayacağı ise bilinmiyordu ancak Zack Snyder dün akşam saatlerinde bir açıklamada bulundu.

Zack Snyder'ın söylediğine göre Zack Snyder's Justice League; Fransa, Çin ve Japonya hariç tüm dünyada aynı anda yayınlanacak. Nasıl yayınlanacağına dair detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak. Büyük bir ihtimalle ülkemizde BluTV, Netflix veya BeIN Connect gibi bir platform tarafından yalnızca Türkiye için yayın hakları satın alınacaktır ve o şekilde yayınlanacaktır. Detaylar belli olduğunda sizlere aktaracağız.

Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi ise 18 Mart 2021. 4 saatlik bir film şeklinde yayınlanacak.

https://www.ign.com/articles/zack-snyder-justice-league-worldwide-release-date

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