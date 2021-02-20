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    Zack Snyder's Justice League, Amerika ile aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak

    Yalnızca HBO Max üzerinden yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'in diğer ülkelerde nasıl yayınlanacağı bilinmiyordu ancak şimdi işler biraz daha metlik kazandı.
    20 Şubat 2021, 12:00 (4 sa.)
    1,5b
    53
    6
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Zack Snyder's Justice League, Amerika ile aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak
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    2017 yılında yayınlanan Justice League'in ilk yönetmeni Zack Snyder'ın versiyonu olarak yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi yaklaşıyor. Amerika için yayın detayları bilinen filmin diğer ülkelerde nasıl yayınlanacağı bilinmiyordu.

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    Dediğimiz gibi Zack Snyder's Justice League, HBO Max'te yayınlanacak ancak HBO Max şu an için yalnızca Amerika'da bulunuyor. Filmin diğer ülkelerde yayınlanıp yayınlanmayacağı ise bilinmiyordu ancak Zack Snyder dün akşam saatlerinde bir açıklamada bulundu.

    Zack Snyder'ın söylediğine göre Zack Snyder's Justice League; Fransa, Çin ve Japonya hariç tüm dünyada aynı anda yayınlanacak. Nasıl yayınlanacağına dair detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak. Büyük bir ihtimalle ülkemizde BluTV, Netflix veya BeIN Connect gibi bir platform tarafından yalnızca Türkiye için yayın hakları satın alınacaktır ve o şekilde yayınlanacaktır. Detaylar belli olduğunda sizlere aktaracağız.

    Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi ise 18 Mart 2021. 4 saatlik bir film şeklinde yayınlanacak.



    https://www.ign.com/articles/zack-snyder-justice-league-worldwide-release-date Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    holyturk06 58 dakika önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 5 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 5 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Film tarihindeki en cakma cikma karakterlerden biri olmali su batman..
    1 Yanıt Yanıtla
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    L logi666leboss (serhat agar) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Cakma derken dc evreninin en tututan adami o. Wonder woman ı kac kez duydun ya da aqua man i.
    Yanıtla +2
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    Gaara34 (Gökberk ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    HBO içerikleri Bein'e geliyor, başka platformlara gelme ihtimali yok gibi bir şey.
    Yanıtla +1
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    6Volkk2 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Film katledici şu adamdan "Snyder sektöre çökmeye geliyor" adlı filmde isteriz.
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    sendemail (umit erdem) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sosyologlar için yine güzel bir fırsat ve laboratuvar.
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    buraoca2 (Burak KOCA) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bein Connect e gelir muhtemelen. Netflix e vermeleri düşük ihtimal gibi.
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