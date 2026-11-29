"Her odaya elektrikli radyatör koy geç" diyenler haklı mı, yoksa fatura tuzağı mı? 200 m² sıfır bir villa için 9 ısıtma sisteminin 30 yıllık kurulum, bakım ve enerji maliyetini hesapladık!

Türkiye’de sıfırdan müstakil bir ev, villa veya köy evi yaptırırken en kritik kararların başında doğru ısıtma ve soğutma sistemini seçmek geliyor. Ancak artan enerji maliyetleri, doğalgaza gelen kademeli tarife uygulaması (kota aşımında metreküp başına 26,73 TL) ve elektrikte 3.000 kWh sınırının aşılmasıyla uygulanan 6,49 TL/kWh birim fiyatı, bugüne kadar doğru bildiğimiz tüm ısınma hesaplarını kökten değiştirdi. Çam peletinin tonunun 16.800 TL’ye, kuru meşe odununun tonunun ise 8.000 TL’ye ulaştığı bu yeni dönemde, kulaktan dolma tavsiyelerle hareket etmek uzun vadede milyonlarca liralık fatura yüküne dönüşebiliyor.

Bu videoda, 200 m² büyüklüğünde yalıtımlı ve sıfırdan inşa edilecek bir villayı baz alarak piyasadaki 9 farklı ısıtma sistemini en ince ayrıntısına kadar kıyasladık. Değerlendirmeyi sadece ilk kurulum maliyetine göre değil; yaz aylarındaki klima (soğutma) ihtiyacına, 15 yılda bir cihaz ve ekipman yenileme giderlerine, yıllık bakım masraflarına ve günlük kullanım zahmetine göre 100 puan üzerinden yaptık. 1 Dolar = 50 TL kuru üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı mühendislik analizinde, her sistemin 30 yıllık gerçek toplam maliyetini kuruşu kuruşuna ortaya koyduk.

Karşılaştırmaya geçmeden önce, sıfırdan inşaatlarda oyunun kurallarını değiştiren TABS (Termo-Aktif Bina Sistemi) teknolojisini projemize dahil ettik. Katlar arasındaki betonarme döşeme demirlerinin içine yerleştirilen borular sayesinde evin 100 tonluk betonu adeta dev bir termal bataryaya dönüşüyor. Hem alt katın tavanı hem üst katın zemini aynı anda çalıştığı için 27 derece gibi düşük su sıcaklıklarıyla tüm ev ısınabiliyor, gece indirimli elektrik tarifesiyle beton şarj edilebiliyor ve yazın aynı borulardan 18 derece serin su geçirilerek sıfır rüzgar ve sıfır sesle doğal soğutma sağlanabiliyor.

Listenin alt sıralarında yer alan otomatik pelet kazanı (56 puan) ve sulu döküm odun sobası (57 puan), yüksek yakıt fiyatları ile odun-kül taşıma zahmeti nedeniyle beklentilerin gerisinde kalıyor. "Tesisatla uğraşma, her odaya elektrikli radyatör veya UFO koy geç" yaklaşımı ise ilk kurulumda 250.000 TL ile en ucuz seçenek gibi görünse de termal depolama yapamadığı ve sürekli yüksek tarifeden elektrik tükettiği için 30 yılda 4.588.000 TL (91.760 $) toplam maliyetle tablonun en pahalı tuzağına dönüşüyor. VRF/VRV gizli tavan tipi klima sistemleri yüksek bakım-yenileme giderleriyle 6. sırada yer alırken, gece tarifesiyle TABS betonunu ısıtan elektrikli kombi 5. sıraya, günde tek yakımla 24 saat ısı yayan 4 tonluk geleneksel tuğla soba Kachelofen ise 4. sıraya yerleşiyor.

Zirve yarışında ise eski şampiyon doğalgaz yoğuşmalı kombi, hem kademeli tarife yükü hem de yazın ekstra klima kurulum ve yenileme zorunluluğu nedeniyle 30 yılda 2.781.000 TL (55.620 $) maliyete ulaşarak tahtını kaybediyor ve 3. sıraya geriliyor. İkinci sırayı 88 puan ve 30 yılda 2.060.000 TL (41.200 $) ile en düşük toplam nakit çıkışı sağlayan hava kaynaklı ısı pompası + TABS ikilisi alırken; 91 puanla ömürlük villanın tartışmasız şampiyonu jeotermal (toprak kaynaklı) ısı pompası + TABS oluyor. Yerin 100 metre altındaki sabit 15 derecelik ısıyı kullanan jeotermal sistem, yazın pasif soğutma (free cooling) mucizesiyle kompresör dahi çalıştırmadan evi neredeyse bedavaya serinletiyor ve yıllık her şey dahil sadece 39.700 TL (794 $) giderle başlangıçtaki sondaj farkını fazlasıyla amorti ediyor.

Siz bu kış sıfırdan kendi evinizi yapıyor olsaydınız bu 9 sistem arasından hangisini tercih ederdiniz, ya da mevcut evinizde bu kış faturalarınız ne durumda? Görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca "Çatı GES (güneş paneli) eklendiğinde bu maliyet tablosu nasıl değişir?" veya "TABS betonarme borulaması inşaatta nasıl uygulanır?" konularında detaylı analiz videoları gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.