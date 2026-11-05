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    ZEED, Türkiye pazarına giriş yaptı: Uygun fiyat, yüksek performans

    EED, Türkiye pazarına akıllı telefon, tablet ve aksesuar modelleriyle giriş yaptı. Telefonlarında üç yıl garanti süresiyle ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

    ZEED, Türkiye pazarına giriş yaptı: Uygun fiyat yüksek performans Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de teknoloji pazarında rekabete yeni bir teknoloji markası katılıyor. Evofone çatısı altında faaliyet gösteren ZEED, Türkiye’de satışa sunuldu. Akıllı telefon, tablet ve aksesuar ürünleriyle pazara adım atan marka, fiyat/performans odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

    ZEED'in akıllı telefon modelleri

    ZEED, Türkiye pazarına giriş yaptı: Uygun fiyat yüksek performans Tam Boyutta Gör

    ZEED'in giriş segmentindeki telefonu ZEED Z One, 14.999 TL’ye MediaTek Helio G81 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB hafıza, 6.000 mAh bataryası ve 120 Hz IPS LCD ekranıyla öne çıkıyor.

    5G destekli Z Pro 5G, 18.999 TL’ye satılıyor. Unisoc T8200 işlemci, 8 GB RAM, 50 MP kamera, 6.000 mAh batarya ve 6.7 inç 120 HZ ekran ile geliyor.

    19.999 TL’lik Z Pro Plus 5G modelinde 48 MP Sony IMX582 ana kamera sensörü, AI Key adı verilen fiziksel kısayol tuşu ve bildirimler için Light Ring ışık halkası bulunuyor. MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden güç alıyor.

    ZEED, Türkiye pazarına giriş yaptı: Uygun fiyat yüksek performans Tam Boyutta Gör
    Serinin üst modellerinden Z Pro Max 5G ise 6,9 inç 144 Hz ekran, MediaTek Dimensity 7100 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Model ayrıca 6.000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteği sunuyor.

    Markanın akıllı telefon ailesinin önümüzdeki dönemde Z Slim, Z Play, Z Ultra ve Z P Limited Edition modelleriyle genişletilmesi planlanıyor. İnce tasarımıyla Z Slim, mobil oyun deneyimine yönelik özellikleriyle Z Play, gelişmiş kamera sistemiyle Z Ultra ve transparan gövde tasarımıyla Z Pro Limited modelleri satışa çıkacak.

    Tablet, kulaklık ve akıllı saat satışta

    Markanın tablet ailesinde yer alan Z Pad Ultra LTE, Z Pad Pro LTE ve Z Pad SE LTE modelleri; eğitim, iş hayatı ve günlük kullanım için farklı ekran boyutları, bağlantı özellikleri ve donanım seçenekleri sunuyor. Büyük ekranı ve kalem desteğiyle üretkenliğe odaklanan modellerin yanı sıra klavye ve fare gibi aksesuarlarla kullanım kolaylığı sağlamayı amaçlayan seçenekler de bulunuyor.

    ZEED, Türkiye pazarına giriş yaptı: Uygun fiyat yüksek performans Tam Boyutta Gör

    Aksesuar kategorisinde ise Z Watch Active akıllı saat ve Z Buds Pro kablosuz kulaklık öne çıkıyor. Z Watch Active, Bluetooth üzerinden görüşme, spor takibi ve uzun pil ömrü gibi özellikleri bir araya getirirken Z Buds Pro, aktif gürültü engelleme teknolojisi ve uzun kullanım süresiyle günlük yaşamda kesintisiz bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Telefonlara üç yıl garanti

    ZEED'in Türkiye pazarındaki önemli avantajlarından biri üç yıl garanti olacak. Marka, üretim ve teknik servis süreçlerinde Evofone'un mevcut altyapısından yararlanacak. ZEED kullanıcılarına satış sonrasında da kapsamlı bir hizmet deneyimi sunulması amaçlanıyor. Evofone'un 250'yi aşkın teknik servis uzmanı, Kağıthane, Kadıköy ve İzmir Konak'taki üç ana onarım merkezi ve beş hızlı teslim noktası, markanın satış sonrası hizmet altyapısını oluşturuyor. Servis ve geri teslim süreçlerinde ortalama üç iş günlük çözüm süresi hedeflenirken, ek garanti seçenekleri ve cihaz yenileme programları da kullanıcı deneyimini destekliyor.

    Evofone Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Birol Sülük, “Türkiye bizim için öncelikli pazar. Önümüzdeki dönemde ürün ailemizi genişleterek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı, beş yıl içerisinde Türkiye akıllı telefon pazarında anlamlı bir pay edinmeyi amaçlıyoruz. Ürünlerimizin tasarımından kullanım deneyimine, satış sonrası hizmetlerden garanti süresine kadar her aşamada kullanıcı beklentilerini ön planda tutuyoruz. Üç yıl garanti avantajımızla da kullanıcılarımıza uzun vadeli bir güven sunmak istiyoruz.” dedi.

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