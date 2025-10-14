Giriş
    Zeekr 001'in inanılmaz şarj hızı gözler önüne serildi: 6,5 dakikada %80 şarj!

    Geely Grubu’nun alt markası Zeekr, 001 isimli elektrikli modelini güncelledi. 1,3 MW şarj hızına çıkabilen otomobil, sadece 6,5 dakikada %80 seviyesine şarj olabiliyor. 

    Zeekr 001'in inanılmaz şarj hızı gözler önüne serildi Tam Boyutta Gör
    Polestar, Lotus ve Volvo’nun da sahibi olan Geely Grubu’nun alt markası Zeekr, şarj hızıyla elektrikli otomobil dünyasında sınırları zorluyor. Çin’de büyük ilgi gören Zeekr 001, Avrupa’da sadece sınırlı sayıda satılmış olsa da, özellikle hızlı şarj yetenekleriyle dikkatleri üzine çekiyor.

    Zeekr 001 ilk olarak 2021 yılında tanıtılmıştı. 2024’teki güncellemeden güncellemeden sonra 800 voltluk altyapıya geçerek 500 kW’ın üzerinde şarj hızlarına ulaştı. Bu sayede %10’dan %80’e yalnızca 12 dakikada dolabiliyordu. Zeekr yakın zamanda 001 modelini bir kaz daha güncelledi ve şarj performansını bir adım daha ileriye taşıdı.

    1.321 kW şarj hızına ulaşıyor

    Geçtiğimiz gün paylaşılan yeni bir video, aracın ne kadar hızlı şarj olabildiğini gözler önüne seriyor. Videoda, Zeekr 001’in 95 kWh kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) bataryalı versiyonu, markanın megawatt destekli yeni şarj istasyonuna bağlanıyor. Fiş takıldıktan hemen sonra güç girişi 500 kW’ı geçiyor ve en yüksek noktada 1.321 kW gibi inanılmaz bir değere ulaşıyor.

    Şarjın başlamasından 10 saniye sonra, sistem 894 volt gerilim ve 1.488 amper akımla zirveye ulaşıyor. Ardından şarj daha dengeli bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 3 dakikada %50, 6,5 dakikada ise %80 seviyesine ulaşılıyor.

    13 dakikada tam şarj

    Batarya %80'e ulaştığında otomobil CLTC standartlarına göre 568 kilometre menzil gösteriyor. Bu değer, daha gerçekçi olan WLTP ölçümüne göre yaklaşık 450 km civarında olacaktır. Yine de 7 dakikadan kısa bir sürede bu kadar menzil kazanmak oldukça etkileyici. Araç tam doluluğa ise 13 dakika 23 saniyede ulaşıyor ve 710 km menzil (CLTC) gösteriyor.

    Zeekr 001, olağanüstü şarj hızıyla neredeyse benzinli araçların deposunu doldurma süresine ulaşıyor. Ancak bu hızdan faydalanabilmek için, megawatt seviyesinde DC hızlı şarj istasyonlarını kullanmak gerekiyor. Günümüzde Türkiye ve Avrupa'da en yüksek 250-350 kW şarj hızları sunuluyor. Ancak önümüzdeki dönemde çok daha hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaşması bekleniyor.

