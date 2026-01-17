Zeekr 7GT Avrupa’yı sallayacak mı? Skoda’dan şimdiye kadarki en pahalı model - DH Oto Gündem

Programımızda bu hafta; Avrupa'da tanıtılan Zeekr 7GT, yeni trafik cezaları, Togg'un Avrupa'da isim tescilleri, yeni Renault Filante, Skoda Peaq ve Tesla Model Y Standard Long Range'i değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:24 - Zeekr 7GT
15:37 - Yeni Renault Filante
27:01 - Skoda Peaq
34:31 - Togg'un Avrupa'da tescillediği isimler
43:11 - Trafik cezalarında ağır yaptırım dönemi
53:00 - Yeni Tesla Model Y Standard Long Range
58:18 - Kapanış