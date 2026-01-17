Zeekr 7GT Avrupa’yı sallayacak mı? Skoda’dan şimdiye kadarki en pahalı model - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızda bu hafta; Avrupa'da tanıtılan Zeekr 7GT, yeni trafik cezaları, Togg'un Avrupa'da isim tescilleri, yeni Renault Filante, Skoda Peaq ve Tesla Model Y Standard Long Range'i değerlendirdik.

Programımızda bu hafta; Avrupa'da tanıtılan Zeekr 7GT, yeni trafik cezaları, Togg'un Avrupa'da isim tescilleri, yeni Renault Filante, Skoda Peaq ve Tesla Model Y Standard Long Range'i değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:24 - Zeekr 7GT

15:37 - Yeni Renault Filante

27:01 - Skoda Peaq

34:31 - Togg'un Avrupa'da tescillediği isimler

43:11 - Trafik cezalarında ağır yaptırım dönemi

53:00 - Yeni Tesla Model Y Standard Long Range

58:18 - Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.