    Zeekr 7GT Avrupa’yı sallayacak mı? Skoda’dan şimdiye kadarki en pahalı model - DH Oto Gündem

    Programımızda bu hafta; Avrupa'da tanıtılan Zeekr 7GT, yeni trafik cezaları, Togg'un Avrupa'da isim tescilleri, yeni Renault Filante, Skoda Peaq ve Tesla Model Y Standard Long Range'i değerlendirdik.

    Programımızda bu hafta; Avrupa'da tanıtılan Zeekr 7GT, yeni trafik cezaları, Togg'un Avrupa'da isim tescilleri, yeni Renault Filante, Skoda Peaq ve Tesla Model Y Standard Long Range'i değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:24 - Zeekr 7GT

    15:37 - Yeni Renault Filante

    27:01 - Skoda Peaq

    34:31 - Togg'un Avrupa'da tescillediği isimler

    43:11 - Trafik cezalarında ağır yaptırım dönemi

    53:00 - Yeni Tesla Model Y Standard Long Range

    58:18 - Kapanış

