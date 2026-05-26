Zen 7 için ilk detaylar geldi: AMD, TSMC A14 sürecine geçiyor

Zen 7 için ilk detaylar geldi
Tayvan merkezli Commercial Times tarafından paylaşılan rapora göre Zen 7 işlemciler, TSMC tarafından geliştirilen 1.4nm sınıfındaki A14 üretim teknolojisini kullanacak. Bu süreç teknolojisinin 2028 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor.
Ayrıca 1.4nm A14 sürecinin Intel tarafındaki 14A üretim süreciyle doğrudan rekabet edeceğini söyleyelim. Özellikle son dönemde Intel Foundry hizmetlerinin büyük müşterilerden ilgi görmesi, yarı iletken yarışını daha da kızıştırmış durumda. Ayrıca raporda, AMD CEO'su Lisa Su'nun kısa süre önce Tayvan ziyareti sırasında Powertech ile görüştüğü belirtiliyor.
İşlemcilerin çip başına 16 çekirdeğe kadar çıkabileceği ve yeni nesil 3D V-Cache teknolojisiyle birlikte tek CCD üzerinde 224 MB'a kadar L3 önbellek sunabileceği konuşuluyor. Bu da gelecekte hem standart L3 önbellek miktarının hem de 3D V-Cache kapasitesinin ciddi şekilde artaması anlamında geliyor. Sunucu tarafında ise Zen 7 çekirdekleri güncellenmiş MATRIX motoru ve yeni yapay zeka veri formatları desteği sunacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.