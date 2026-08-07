ZES ve Beefull şarj istasyonlarında ‘roaming’ dönemi

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Türkiye e-mobilite pazarının önemli oyuncularından ZES (Zorlu Energy Solutions) ve Beefull Teknoloji, elektrikli araç kullanıcılarının şarj altyapısına erişimini kolaylaştıracak roaming (dolaşım) iş birliğini duyurdu. Anlaşma sayesinde sürücüler, iki farklı operatörün istasyonlarını tek bir mobil uygulama üzerinden görüntüleyip şarj işlemini başlatabilecek.

Tek uygulamayla iki şarj ağı kullanılabilecek

Roaming altyapısıyla birlikte ZES ve Beefull kullanıcıları, her iki markaya ait şarj istasyonlarını tek uygulama üzerinden görüntüleyebilecek. Sistem, istasyonların anlık müsaitlik durumunu gösterirken en yakın şarj noktasını bulma, navigasyon ile yol tarifi alma ve şarj işlemini aynı platform üzerinden başlatıp ödeme yapma imkanı da sunuyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Haziran 2026 verilerine göre, ZES'in 2.949 AC ve 2.493 DC şarj soketi bulunuyor. Beefull ise 591 AC ve 238 DC soket ile hizmet veriyor. Böylece roaming anlaşması kapsamında kullanıcılar, toplamda 3.540 AC ve 2.731 DC şarj soketinden yararlanabilecek.

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ZES tarafında AC şarj istasyonlarında 9,99 TL/kWh fiyat uygulanırken DC-1 istasyonlarında 12,99 TL/kWh, DC-2 istasyonlarında ise 16,49 TL/kWh ücretlendirme yapılıyor. Beefull ise AC şarj için 9,90 TL/kWh, DC şarj için ise 13,99 TL/kWh fiyatlandırma sunuyor.

Roaming anlaşmaları yaygınlaşıyor

Elektrikli araç şarj pazarında operatörler arasındaki roaming iş birlikleri son dönemde hızla artıyor. ZES daha önce WAT Mobilite ile yaptığı entegrasyon sayesinde iki ağın kullanıcılarına tek uygulama üzerinden erişim imkanı sağlamış, ardından Solarşarj ile de AC ve DC şarj altyapılarını ortak kullanıma açmıştı. Beefull da daha önce WAT Mobilite ile roaming anlaşması gerçekleştirmişti. Benzer şekilde Trugo, Eşarj ve Oncharge ile de roaming anlaşması yapmıştı.

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ZES ve Beefull şarj istasyonlarında ‘roaming’ dönemi

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