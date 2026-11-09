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    ZF’den 30 bin devirlik elektrik motoru: Daha küçük, daha hafif

    ZF, dakikada 30 bin devire ulaşan yeni elektrikli tahrik sistemini tanıttı. High Revolution Drive, aynı gücü sunan mevcut sisteme göre yüzde 25 daha az yer kaplıyor ve yüzde 25 daha hafif.

    ZF’den 30 bin devirlik elektrik motoru: Daha küçük, daha hafif Tam Boyutta Gör
    Otomotiv tedarikçisi ZF, elektrikli araçlar için geliştirdiği High Revolution Drive adlı yeni tahrik sistemini duyurdu. Elektrik motorunu, inverteri ve şanzımanı tek ünitede birleştiren sistem, 200 kW (272 PS) güç ve tekerlekte 3.500 Nm’ye kadar tork sunuyor.

    Daha yüksek devir, daha küçük motor

    Yeni sistemin temelinde motor devrini artırarak boyutları küçültme fikri var. Elektrik motoru daha yüksek devirde çalıştığında, aynı gücü üretmek için daha az torka ihtiyaç duyuyor. Bu da motorun daha küçük ve hafif tasarlanmasına olanak tanıyor.

    ZF, tekerlekte gereken çekiş kuvvetini elde etmek için motoru yaklaşık 18:1 redüksiyon oranına sahip, iki kademeli dişli sistemiyle birleştiriyor. Böylece motorun yüksek devri düşürülürken tekerleğe aktarılan tork artırılıyor.

    • Güç: 200 kW (272 PS), 3.500 Nm tekerlek torku.
    • Motor devri: Dakikada 30.000 devire kadar.
    • Boyut ve ağırlık: Aynı güçteki mevcut ZF SELECT sistemine göre yüzde 25 daha küçük ve hafif.
    • Elektrik mimarisi: 400 ve 800 volt sistemlerle uyumlu.

    Şirketin karşılaştırmasına göre yeni ünite, aynı 200 kW gücü sunan ancak 18 bin devirle sınırlı SELECT tahrik sisteminden yüzde 25 daha hafif ve yüzde 25 daha az yer kaplıyor. ZF ayrıca kullanılan mıknatıs miktarını yarıya indirmeyi hedefliyor. Bu, hem maliyetleri hem de mıknatıs üretiminde kullanılan hammaddelere bağımlılığı azaltabilir.

    400 ve 800 volt sistemlere uyumlu

    Yüksek devir, gürültü ve titreşim kontrolünü de zorlaştırıyor. ZF, bu nedenle motoru, dişlileri ve rulmanları birlikte geliştirdiğini belirtiyor. Şirkete göre 30 bin devir, bu tasarım için performans ve maliyet açısından uygun dengeyi sağlıyor.

    Yeni sistemin verimliliğinin, karşılaştırılan mevcut üniteyle aynı seviyede olduğu açıklanıyor. Ancak henüz sayısal bir verimlilik değeri paylaşılmış değil.

    400 ve 800 volt mimarileri destekleyen High Revolution Drive, öncelikle 150-200 kW güç aralığındaki yaygın modeller için düşünülüyor. Farklı güç seviyelerine de uyarlanabilecek sistem halen ön seri aşamasında. ZF, çeşitli otomobil üreticileriyle görüşmelerini sürdürürken 2030’a kadar seri üretime geçmeyi hedefliyor. İlk kullanılacağı modeller ise açıklanmadı.

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