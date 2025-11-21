Zombi filmi We Bury the Dead'in yeni fragmanı yayınlandı

Vizyon tarihi yaklaşan We Bury the Dead için tanıtım çalışmalarına hız veren Vertical, dün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.
We Bury the Dead, Zombi Felaketine Farklı Bir Yorum Getiriyor
İzleyicileri kıyamet sonrası (post-apokaliptik) bir dünyaya davet eden We Bury the Dead, ABD ordusu tarafından yapılan bir deneyin ters gitmesiyle başlayan bir salgınının sonrasında geçiyor. Tazmanya'nın kurak topraklarında geçen filmde Daisy Ridley, bu felaket sonrası ölenleri bulup defnetmekle görevli olan bir kadına hayat veriyor. Ancak ekip adanın içlerine doğru ilerledikçe, bu salgının insanları öldürmekten fazlasını yaptığı anlaşılıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Daisy Ridley'ye y Brenton Thwaites (Titans), Mark Coles Smith (Mystery Road: Origin) ve Matt Whelan (Narcos) eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Zak Hilditch (These Final Hours) oturuyor.
We Bury the Dead'in Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Film ülkemizde dağıtıma çıkmadan doğrudan öde-izle servislerine ya da bir dijital platforma da gelebilir.