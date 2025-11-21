Zombi filmi We Bury the Dead'in yeni fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Korku türünün önemli bir alt kolu olan zombi filmleri, sinemaseverlerden ilgi görmeye devam ediyor. Bu yüzden son dönemde çıkan zombi filmlerinin sayısı giderek artıyor. Nitekim Ocak ayında onlara bir yenisi daha eklenecek. Yeni Star Wars üçlemesinden tanıdığımız Daisy Ridley'nin başrolünü üstlendiği yeni zombi filmi We Bury the Dead, ABD'de 2 Ocak 2026'da gösterime girecek.

Vizyon tarihi yaklaşan We Bury the Dead için tanıtım çalışmalarına hız veren Vertical, dün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

We Bury the Dead, Zombi Felaketine Farklı Bir Yorum Getiriyor

İzleyicileri kıyamet sonrası (post-apokaliptik) bir dünyaya davet eden We Bury the Dead, ABD ordusu tarafından yapılan bir deneyin ters gitmesiyle başlayan bir salgınının sonrasında geçiyor. Tazmanya'nın kurak topraklarında geçen filmde Daisy Ridley, bu felaket sonrası ölenleri bulup defnetmekle görevli olan bir kadına hayat veriyor. Ancak ekip adanın içlerine doğru ilerledikçe, bu salgının insanları öldürmekten fazlasını yaptığı anlaşılıyor.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi zombi dizileri 1 ay önce eklendi

Filmin oyuncu kadrosunda Daisy Ridley'ye y Brenton Thwaites (Titans), Mark Coles Smith (Mystery Road: Origin) ve Matt Whelan (Narcos) eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Zak Hilditch (These Final Hours) oturuyor.

We Bury the Dead'in Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Film ülkemizde dağıtıma çıkmadan doğrudan öde-izle servislerine ya da bir dijital platforma da gelebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Zombi filmi We Bury the Dead'den yeni fragman

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: