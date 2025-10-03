Zombi filmi We Bury the Dead'in ilk fragmanı yayınlandı

We Bury the Dead, Ölümcül Bir Salgının Sonrasında Geçiyor
İzleyicileri kıyamet sonrası (post-apokaliptik) bir dünyaya davet eden We Bury the Dead, ABD ordusu tarafından yapılan bir deneyin ters gitmesiyle başlayan bir salgınının sonrasında geçiyor. Tazmanya'nın kurak topraklarında geçen filmde Daisy Ridley, bu felaket sonrası ölenleri bulup defnetmekle görevli olan bir kadına hayat veriyor. Ancak ekip adanın içlerine doğru ilerledikçe, bu salgının insanları öldürmekten fazlasını yaptığı anlaşılıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Daisy Ridley'ye y Brenton Thwaites (Titans), Mark Coles Smith (Mystery Road: Origin) ve Matt Whelan (Narcos) eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Zak Hilditch (These Final Hours) oturuyor.
We Bury the Dead'in Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.
