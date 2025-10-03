Zombi filmi We Bury the Dead'in ilk fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları artan zombi filmlerine Ocak ayında bir yenisi daha eklenecek. Yeni Star Wars üçlemesinden tanıdığımız Daisy Ridley'nin başrolünü üstlendiği yeni zombi filmi We Bury the Dead, ABD'de 2 Ocak 2026'da gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan We Bury the Dead için tanıtım çalışmalarına başlayan stüdyo, dün filmden ilk fragmanı paylaştı.

We Bury the Dead, Ölümcül Bir Salgının Sonrasında Geçiyor

İzleyicileri kıyamet sonrası (post-apokaliptik) bir dünyaya davet eden We Bury the Dead, ABD ordusu tarafından yapılan bir deneyin ters gitmesiyle başlayan bir salgınının sonrasında geçiyor. Tazmanya'nın kurak topraklarında geçen filmde Daisy Ridley, bu felaket sonrası ölenleri bulup defnetmekle görevli olan bir kadına hayat veriyor. Ancak ekip adanın içlerine doğru ilerledikçe, bu salgının insanları öldürmekten fazlasını yaptığı anlaşılıyor.

En iyi kıyamet filmleri 6 ay önce eklendi

Filmin oyuncu kadrosunda Daisy Ridley'ye y Brenton Thwaites (Titans), Mark Coles Smith (Mystery Road: Origin) ve Matt Whelan (Narcos) eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Zak Hilditch (These Final Hours) oturuyor.

We Bury the Dead'in Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Zombi filmi We Bury the Dead'in fragmanı yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: