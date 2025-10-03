Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Zombi filmi We Bury the Dead'in ilk fragmanı yayınlandı

    Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak olan zombi filmi We Bury the Dead, yayınlanan ilk fragmanıyla merak uyandırmayı başardı. Başrolde Star Wars serisinden tanıdığımız Daisy Ridley var.

    Zombi filmi We Bury the Dead'in ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sayıları artan zombi filmlerine Ocak ayında bir yenisi daha eklenecek. Yeni Star Wars üçlemesinden tanıdığımız Daisy Ridley'nin başrolünü üstlendiği yeni zombi filmi We Bury the Dead, ABD'de 2 Ocak 2026'da gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan We Bury the Dead için tanıtım çalışmalarına başlayan stüdyo, dün filmden ilk fragmanı paylaştı.

    We Bury the Dead, Ölümcül Bir Salgının Sonrasında Geçiyor

    İzleyicileri kıyamet sonrası (post-apokaliptik) bir dünyaya davet eden We Bury the Dead, ABD ordusu tarafından yapılan bir deneyin ters gitmesiyle başlayan bir salgınının sonrasında geçiyor. Tazmanya'nın kurak topraklarında geçen filmde Daisy Ridley, bu felaket sonrası ölenleri bulup defnetmekle görevli olan bir kadına hayat veriyor. Ancak ekip adanın içlerine doğru ilerledikçe, bu salgının insanları öldürmekten fazlasını yaptığı anlaşılıyor.  

    Filmin oyuncu kadrosunda Daisy Ridley'ye y Brenton Thwaites (Titans), Mark Coles Smith (Mystery Road: Origin) ve Matt Whelan (Narcos) eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Zak Hilditch (These Final Hours) oturuyor.

     We Bury the Dead'in Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 7 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 9 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evden çat çut ses gelmesi bes mi altın mı en iyi ekspertiz hangisi arabadan gaza basınca tak tak ses gelmesi en iyi dizel yakıt

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum