Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Zootopia 2, bu yıl gişede 1 milyar doları geçen üçüncü film oldu

    Animasyon filmi Zootopia 2, gişede fırtınalar estirmeye devam ediyor. Beğeni toplayan Zootopia 2, bu yıl gişede 1 milyar dolar hasılata ulaşan üçüncü film oldu.          

    Zootopia 2, bu yıl 1 milyar doları geçen üçüncü film oldu Tam Boyutta Gör
    Bu yıl A Minecraft Movie, Jurassic World Rebirth, How to Train Your Dragon gibi gişede başarı yakalamış filmler olsa da tüm yıl sadece iki film 1 milyar dolar barajını aşabildi: Ne Zha 2 ve Lilo & Stitch. Şimdi onların yanına üçüncü bir film daha yazabiliriz. Çünkü gişede oldukça etkileyici bir performans sergileyen Zootopia 2 de bugün itibarıyla 1 milyar dolar hasılata ulaştı.

    Zootopia 2, 2025'in En Çok Hasılat Yapan Üçüncü Filmi Oldu

    Bugün itibarıyla 2025'in en yüksek hasılata ulaşan üçüncü filmi olan Zootopia 2, muhtemelen gişe yolculuğunu tamamladığında Lilo & Stitch'in de üzerine çıkmış olacak. İlk sıradaki Ne Zha 2 ise 1.9 milyar dolarlık hasılatıyla arayı açmış durumda.

    Zootopia, hayvanların aynı insanlar gibi konuştuğu, çalıştığı ve modern şehirlerde birlikte yaşadığı bir dünyada geçiyor. Serinin merkezinde, polis olma hayalini gerçekleştiren idealist tavşan Judy Hopps ile başlangıçta kendi çıkarını düşünen fakat zamanla içindeki iyiliği gösteren tilki Nick Wilde yer alıyor. İkinci filmde Judy ve Nick, Zootropolis’e gelişiyle şehri altüst eden Gary De’Snake’in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gurcistan sandik motor fiyatları suriye telefon fiyatları zoretanin ay ay etkileri ford kuga 1.5 ecoboost kronik sorunları philips televizyon sinyal yok nasıl düzelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER Aspire AG15-71P
    ACER Aspire AG15-71P
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum