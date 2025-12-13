Zootopia 2, bu yıl gişede 1 milyar doları geçen üçüncü film oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl A Minecraft Movie, Jurassic World Rebirth, How to Train Your Dragon gibi gişede başarı yakalamış filmler olsa da tüm yıl sadece iki film 1 milyar dolar barajını aşabildi: Ne Zha 2 ve Lilo & Stitch. Şimdi onların yanına üçüncü bir film daha yazabiliriz. Çünkü gişede oldukça etkileyici bir performans sergileyen Zootopia 2 de bugün itibarıyla 1 milyar dolar hasılata ulaştı.

Zootopia 2, 2025'in En Çok Hasılat Yapan Üçüncü Filmi Oldu

Bugün itibarıyla 2025'in en yüksek hasılata ulaşan üçüncü filmi olan Zootopia 2, muhtemelen gişe yolculuğunu tamamladığında Lilo & Stitch'in de üzerine çıkmış olacak. İlk sıradaki Ne Zha 2 ise 1.9 milyar dolarlık hasılatıyla arayı açmış durumda.

Zootopia, hayvanların aynı insanlar gibi konuştuğu, çalıştığı ve modern şehirlerde birlikte yaşadığı bir dünyada geçiyor. Serinin merkezinde, polis olma hayalini gerçekleştiren idealist tavşan Judy Hopps ile başlangıçta kendi çıkarını düşünen fakat zamanla içindeki iyiliği gösteren tilki Nick Wilde yer alıyor. İkinci filmde Judy ve Nick, Zootropolis’e gelişiyle şehri altüst eden Gary De’Snake’in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor.

