Zootopia 2, bu yıl gişede 1 milyar doları geçen üçüncü film oldu

Zootopia 2, 2025'in En Çok Hasılat Yapan Üçüncü Filmi Oldu
Bugün itibarıyla 2025'in en yüksek hasılata ulaşan üçüncü filmi olan Zootopia 2, muhtemelen gişe yolculuğunu tamamladığında Lilo & Stitch'in de üzerine çıkmış olacak. İlk sıradaki Ne Zha 2 ise 1.9 milyar dolarlık hasılatıyla arayı açmış durumda.
Zootopia, hayvanların aynı insanlar gibi konuştuğu, çalıştığı ve modern şehirlerde birlikte yaşadığı bir dünyada geçiyor. Serinin merkezinde, polis olma hayalini gerçekleştiren idealist tavşan Judy Hopps ile başlangıçta kendi çıkarını düşünen fakat zamanla içindeki iyiliği gösteren tilki Nick Wilde yer alıyor. İkinci filmde Judy ve Nick, Zootropolis'e gelişiyle şehri altüst eden Gary De'Snake'in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor.