Gişe rekortmeni Zootopia'nın devamı gelecek: Disney, Zootopia 3'ü duyurdu

Zootopia 2, Hollywood'un Bugüne Kadar En Çok Hasılat Yapan Animasyon Filmi Oldu
2016 yılında çıkan ilk Zootopia filmi 1 milyar dolar hasılat yaparak büyük başarı yakalamıştı. Geçtiğimiz yıl çıkan Zootopia 2 ise çıtayı daha da yukarı çekti ve toplam 1.86 milyar dolar hasılata ulaşarak Hollywood yapımı animasyon filmleri için yeni bir rekora imza attı. Genel sıralamada ise Çin yapımı Ne Zha 2'nin hemen arkasına yerleşti. Bu yüzden Disney'in zaman kaybetmeden Zootopia 3'ye yeşil ışık yakması sürpriz olmadı.
Disney, yeni Zootopia filmini resmi olarak duyurmuş olsa da şimdilik net bir vizyon tarihi açıklamadı.
Zootopia, hayvanların aynı insanlar gibi konuştuğu, çalıştığı ve modern şehirlerde birlikte yaşadığı bir dünyada geçiyor. Serinin merkezinde, polis olma hayalini gerçekleştiren idealist tavşan Judy Hopps ile başlangıçta kendi çıkarını düşünen fakat zamanla içindeki iyiliği gösteren tilki Nick Wilde yer alıyor. İkinci filmde ise Judy ve Nick, Zootropolis’e gelişiyle şehri altüst eden Gary De’Snake’in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: