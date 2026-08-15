Gişe rekortmeni Zootopia'nın devamı gelecek: Disney, Zootopia 3'ü duyurdu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Disney, şu sıralar ABD'de düzenlemekte olduğu D23 etkinliğinde gelecek projelerini tanıtmaya devam ediyor. Bu etkinlik kapsamında sadece yeni Star Wars ve Marvel işleri değil, animasyon tarafından projeler de detaylandırıldı. Etkinlikte duyurulan animasyon filmlerden biri de Zootopia 3 oldu.

Zootopia 2, Hollywood'un Bugüne Kadar En Çok Hasılat Yapan Animasyon Filmi Oldu

2016 yılında çıkan ilk Zootopia filmi 1 milyar dolar hasılat yaparak büyük başarı yakalamıştı. Geçtiğimiz yıl çıkan Zootopia 2 ise çıtayı daha da yukarı çekti ve toplam 1.86 milyar dolar hasılata ulaşarak Hollywood yapımı animasyon filmleri için yeni bir rekora imza attı. Genel sıralamada ise Çin yapımı Ne Zha 2'nin hemen arkasına yerleşti. Bu yüzden Disney'in zaman kaybetmeden Zootopia 3'ye yeşil ışık yakması sürpriz olmadı.

Disney, yeni Zootopia filmini resmi olarak duyurmuş olsa da şimdilik net bir vizyon tarihi açıklamadı.

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Zootopia, hayvanların aynı insanlar gibi konuştuğu, çalıştığı ve modern şehirlerde birlikte yaşadığı bir dünyada geçiyor. Serinin merkezinde, polis olma hayalini gerçekleştiren idealist tavşan Judy Hopps ile başlangıçta kendi çıkarını düşünen fakat zamanla içindeki iyiliği gösteren tilki Nick Wilde yer alıyor. İkinci filmde ise Judy ve Nick, Zootropolis’e gelişiyle şehri altüst eden Gary De’Snake’in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor.

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