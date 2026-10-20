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    Zorlu Enerji, Türkiye’nin en yaygın şarj ağı ZES’i elden çıkarıyor

    Zorlu Enerji, ZES'in bağlı olduğu Electrip'teki yüzde 41,28'lik payını 147,6 milyon dolara satıyor. Türkiye'deki şarj istasyonlarında ise zamanla Electrip markasına geçilmesi bekleniyor.

    Zorlu Enerji, Türkiye’nin en yaygın şarj ağı ZES’i elden çıkardı Tam Boyutta Gör
    Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), elektrikli araç şarj ağı işletmecisi Electrip Global Limited'deki yüzde 41,28'lik payının tamamını 147,6 milyon dolar karşılığında devretmek üzere anlaşma imzaladı. Böylece şirketin Electrip'teki ortaklığı sona ererken Türkiye’nin en yaygın şarj ağı ZES de el değiştirecek.

    Zorlu Enerji, 19 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda Wren House Infrastructure LP (WH) ve Kuveyt'in varlık fonu Kuwait Investment Authority (KIA) ile pay devir sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında şirketin Electrip bünyesinde sahip olduğu payların tamamı devredilecek. Şirket, satıştan elde edeceği geliri devam eden ve planlanan yatırımların finansmanında ve mevcut finansal yükümlülüklerinin karşılanmasında kullanacak.

    Electrip Global, 2022 yılında Zorlu Enerji ve Wren House Infrastructure ortaklığıyla kurulmuştu. Şirketin Türkiye operasyonu Zes (Zorlu Energy Solutions) markasıyla yürütülüyordu.

    ZES istasyonlar Electrip olacak

    Zorlu Enerji, Türkiye’nin en yaygın şarj ağı ZES’i elden çıkardı Tam Boyutta Gör
    Zorlu Enerji ile küresel altyapı yatırımcısı Wren House Infrastructure ortaklığında kurulan Electrip, Avrupa genelinde elektrikli araç şarj hizmetlerini genişletmeye odaklanıyor. Şirket halihazırda İtalya, Polonya, Yunanistan, Bulgaristan, Fransa ve Hırvatistan'da faaliyet gösteriyor ve kıta genelinde 1.300'den fazla şarj istasyonunu işletiyor.

    Electrip, alışveriş merkezleri, otoyollar, halka açık otoparklar ve ticari alanlarda şarj altyapısı kurup işletiyor. Şirket ayrıca kullanıcıların şarj noktalarını bulmasını, şarj işlemlerini takip etmesini ve destek hizmetlerine erişmesini sağlayan dijital çözümler sunuyor.

    Türkiye'de ise Electrip'in şarj ağı ZES markasıyla faaliyet gösteriyordu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Eylül 2026 verilerine göre ZES, toplam 5.553 soketle Türkiye'nin en fazla sokete sahip ticari şarj ağı olarak öne çıkıyor. Bu soketlerin 2.861'i AC, 2.692'si ise DC şarj desteği sunuyor.

    Hisse devrinin ardından Türkiye'deki şarj istasyonlarının ve kullanıcıların kullandığı uygulamanın işleyişinde kısa vadede bir değişiklik beklenmiyor. İlerleyen dönemde ise Türkiye'deki şarj ağının Electrip markası altında birleştirilmesi gündeme gelebilir. Zorlu Enerji'nin Electrip'teki payını devretmesiyle birlikte ZES markasının yerini aşamalı olarak Electrip logolarına bırakması olası görünüyor.

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