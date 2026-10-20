Zorlu Enerji, Türkiye’nin en yaygın şarj ağı ZES’i elden çıkarıyor

Zorlu Enerji, 19 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda Wren House Infrastructure LP (WH) ve Kuveyt'in varlık fonu Kuwait Investment Authority (KIA) ile pay devir sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında şirketin Electrip bünyesinde sahip olduğu payların tamamı devredilecek. Şirket, satıştan elde edeceği geliri devam eden ve planlanan yatırımların finansmanında ve mevcut finansal yükümlülüklerinin karşılanmasında kullanacak.
Electrip Global, 2022 yılında Zorlu Enerji ve Wren House Infrastructure ortaklığıyla kurulmuştu. Şirketin Türkiye operasyonu Zes (Zorlu Energy Solutions) markasıyla yürütülüyordu.
ZES istasyonlar Electrip olacak
Electrip, alışveriş merkezleri, otoyollar, halka açık otoparklar ve ticari alanlarda şarj altyapısı kurup işletiyor. Şirket ayrıca kullanıcıların şarj noktalarını bulmasını, şarj işlemlerini takip etmesini ve destek hizmetlerine erişmesini sağlayan dijital çözümler sunuyor.
Türkiye'de ise Electrip'in şarj ağı ZES markasıyla faaliyet gösteriyordu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Eylül 2026 verilerine göre ZES, toplam 5.553 soketle Türkiye'nin en fazla sokete sahip ticari şarj ağı olarak öne çıkıyor. Bu soketlerin 2.861'i AC, 2.692'si ise DC şarj desteği sunuyor.
Hisse devrinin ardından Türkiye'deki şarj istasyonlarının ve kullanıcıların kullandığı uygulamanın işleyişinde kısa vadede bir değişiklik beklenmiyor. İlerleyen dönemde ise Türkiye'deki şarj ağının Electrip markası altında birleştirilmesi gündeme gelebilir. Zorlu Enerji'nin Electrip'teki payını devretmesiyle birlikte ZES markasının yerini aşamalı olarak Electrip logolarına bırakması olası görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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