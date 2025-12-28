Zorunlu Trafik Sigortası için yeni düzenleme: Neler değişti?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esaslarına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni hükümler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

5 araç sınırı getirildi

Yeni düzenleme ile gerçek kişi işletenler adına düzenlenen trafik sigortası poliçelerinde önemli bir kriter getirildi. Buna göre, aynı araç grubunda 5 araca kadar olan poliçelerde kullanım türü “özel” olarak kabul edilecek ancak 5 aracın aşılması halinde kullanım türü “tüzel” sayılacak. SEDDK’nın getirdiği bu yeni yaklaşım doğrultusunda, 5 araçtan sonra gerçek kişi adına düzenlenen poliçeler tüzel kişi tarifesiyle fiyatlandırılacak. Bu uygulama, fiilen filo olarak işletilmesine rağmen gerçek kişi üzerinden yapılan bildirimleri engellemeyi amaçlıyor.

Teminat limitleri yükseltildi

Tam Boyutta Gör

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte trafik sigortasında teminat limitleri de yukarı çekildi. Otomobil araç grubunda 2026 yılı teminat tutarları yüzde 33 oranında artırıldı. Buna göre araç başına maddi hasar teminatı 400 bin liraya, mağdur başına bedeni zarar teminatı ise 3 milyon 600 bin liraya yükseltildi. Aynı artış oranı esas alınarak diğer araç gruplarının teminat limitlerinde de güncellemeye gidildi.

Riskli araçlarda indirim düştü

Riskli Sigortalar Havuzu kapsamında yer alan taksi, minibüs, otobüs ve 31 koltuk üzeri otobüsler için hasarsızlık indirimi oranında değişiklik yapıldı. Bu araç gruplarında 7. basamakta uygulanan yüzde 40’lık indirim oranı yüzde 30’a düşürüldü.

Yolcu taşıyan araçlarda teminatlar artırıldı

Düzenleme, sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda sağlık giderleri ile sakatlanma ve ölüm teminatlarını da kapsıyor. Buna göre, 10-17 koltuklu minibüslerde bu teminatlar 6 milyon 75 bin liradan 8 milyon 80 bin liraya çıkarıldı. 18-30 koltuklu otobüslerde teminat tutarı 15 milyon 795 bin liradan 21 milyon 8 bin liraya, 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde ise 31 milyon 590 bin liradan 42 milyon 15 bin liraya yükseltildi.

Araç ruhsatında belirtilmesi şartıyla ayakta yolcu taşınan araçlar için de teminat tutarları artırıldı. Buna göre, ayakta yolcular için geçerli teminatlar sürücü dahil 18-30 koltuklu araçlarda 10 milyon 3 bin liraya, 31 ve üzeri koltuklu araçlarda ise 10 milyon 247 bin liraya yükseltildi.

Araç alım-satımında hasar basamağı düzenlendi

Mevcut uygulamada, sürücüler yeni bir araç aldıklarında trafik sigortası poliçesi 4. basamaktan başlıyordu. Bu durum, hasarlı sürücülerin görece daha düşük prim ödemesine yol açabiliyordu. 1 Ocak 2026’dan itibaren, yeni araç satın alan sürücü ilk aşamada yine 4. basamaktan poliçe yaptıracak. Ancak poliçe yenileme tarihine kadar eski aracını satmış olması halinde yenilenen poliçe sürücünün önceki hasar basamağı üzerinden düzenlenecek. Böylece hasarsız sürücüler daha düşük, hasarlı sürücüler ise daha yüksek prim ödemeye devam edecek.

