Zorunlu Trafik Sigortası için yeni düzenleme: Neler değişti?

5 araç sınırı getirildi
Yeni düzenleme ile gerçek kişi işletenler adına düzenlenen trafik sigortası poliçelerinde önemli bir kriter getirildi. Buna göre, aynı araç grubunda 5 araca kadar olan poliçelerde kullanım türü “özel” olarak kabul edilecek ancak 5 aracın aşılması halinde kullanım türü “tüzel” sayılacak. SEDDK’nın getirdiği bu yeni yaklaşım doğrultusunda, 5 araçtan sonra gerçek kişi adına düzenlenen poliçeler tüzel kişi tarifesiyle fiyatlandırılacak. Bu uygulama, fiilen filo olarak işletilmesine rağmen gerçek kişi üzerinden yapılan bildirimleri engellemeyi amaçlıyor.
Teminat limitleri yükseltildi
Yönetmelik değişikliğiyle birlikte trafik sigortasında teminat limitleri de yukarı çekildi. Otomobil araç grubunda 2026 yılı teminat tutarları yüzde 33 oranında artırıldı. Buna göre araç başına maddi hasar teminatı 400 bin liraya, mağdur başına bedeni zarar teminatı ise 3 milyon 600 bin liraya yükseltildi. Aynı artış oranı esas alınarak diğer araç gruplarının teminat limitlerinde de güncellemeye gidildi.
Riskli araçlarda indirim düştü
Riskli Sigortalar Havuzu kapsamında yer alan taksi, minibüs, otobüs ve 31 koltuk üzeri otobüsler için hasarsızlık indirimi oranında değişiklik yapıldı. Bu araç gruplarında 7. basamakta uygulanan yüzde 40’lık indirim oranı yüzde 30’a düşürüldü.
Yolcu taşıyan araçlarda teminatlar artırıldı
Araç alım-satımında hasar basamağı düzenlendi
Mevcut uygulamada, sürücüler yeni bir araç aldıklarında trafik sigortası poliçesi 4. basamaktan başlıyordu. Bu durum, hasarlı sürücülerin görece daha düşük prim ödemesine yol açabiliyordu. 1 Ocak 2026’dan itibaren, yeni araç satın alan sürücü ilk aşamada yine 4. basamaktan poliçe yaptıracak. Ancak poliçe yenileme tarihine kadar eski aracını satmış olması halinde yenilenen poliçe sürücünün önceki hasar basamağı üzerinden düzenlenecek. Böylece hasarsız sürücüler daha düşük, hasarlı sürücüler ise daha yüksek prim ödemeye devam edecek.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/seddkden-zorunlu-trafik-sigortasi-tarifesinde-degisiklik/3782446 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251227-10.htm https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251227-10-1.pdf Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: