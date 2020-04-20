Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araç sahiplerinin trafik sigortası yaptırması zorunludur. Bu nedenle zorunlu trafik sigortası nedir sorusunun yanıtının tüm araç sahipleri tarafından biliniyor olması gerekiyor. Trafik sigortası herhangi bir kaza durumunda herhangi birinin yaşamını kaybetmesine, yaralanmasına ya da maddi zararın ortaya çıkmasına sebebiyet verilmesi durumunda devreye giren bir sigorta ürünüdür.



Bu gibi durumlarda masraflar zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanıyor. Ancak sadece poliçede belirtilen limitler dahilinde masrafların karşılandığının da bilinmesinde fayda olacaktır. Aynı zamanda trafik sigortası ile kasko sigortası sıklıkla birbirine karıştırılıyor. Kasko sigortası ile zorunlu olarak yaptırılması gereken trafik sigortasının birbirinden çok farklı sigorta ürünleri olduğunu belirtelim.



Öncelikle kasko sigortasını yaptırmak yasalar kapsamında zorunlu değil. Kasko sigortası tamamen araç sahiplerinin isteği doğrultusunda gerçekleştirilen bir sigortadır. Ancak trafik sigortası araç sahiplerinin isteğinden bağımsız olarak yasalar kapsamında yaptırılması zorunlu olan bir sigorta ürünüdür. Kasko sigortası herhangi bir kaza durumunda kaza yapan kişinin yani sigortalı olan kişinin masraflarını karşılar. Ancak trafik sigortası karşı tarafa verilen zararları karşılayan bir sigorta türüdür.



Bu nedenle poliçenin teminatları bakımından da her iki sigortanın birbirinden çok farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Zorunlu trafik sigortası hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz hiç zaman kaybetmeden Generali Sigorta internet sitesine tıklayabilirsiniz. Bu site üzerinden zorunlu trafik sigortası hesaplama işleminizi de pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Zorunlu trafik sigortasının teminatları hakkında detaylı bilgi almak ve aynı zamanda fiyat teklifi talebinde bulunmak için de Generali Sigorta internet sitesini hemen şimdi ziyaret edebilirsiniz.



Zorunlu trafik sigortasının ödemesini mutlaka peşin olarak yapmanız gerekmiyor. Taksitli olarak ödeme yapma şansınızın da bulunduğunu bilmeyenler için aktaralım. Dolayısıyla bütçenizi zorlamadan yasalar gereği de yaptırmanız zorunlu olan bu sigortalı işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz. İnternet sitesine tıkladığınızda teminat limitleri bölümüne de mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede kullandığınız aracın teminat limitleri hakkında fikir sahibi olabilir ve size ulaşan fiyat teklifini bu doğrultuda değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda indirim fırsatlarına da göz atma şansınız olur.

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