Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: 1 Temmuz'da neler değişecek?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda yaptığı değişiklikler 12 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, trafik sigortasında hasar tespitinden tazminat ödemelerine kadar birçok uygulamayı yeniden şekillendiriyor. Düzenleme, hem dijital süreçleri genişletiyor hem de sürücülerin hak kaybı yaşamadan tazminat süreçlerini tamamlamasını amaçlıyor.

SEDDK, yapılan değişikliklerin temel amacının değer kaybı tazminatlarına ilişkin uyuşmazlıkları azaltmak, hasar süreçlerini daha hızlı ve adil hale getirmek olduğunu belirtiyor. Kuruma göre düzenlemeler, eksper hesaplamalarının standartlaştırılması, merkezi eksper atama sistemi ve değer kaybının otomatik hesaplanmasını içeren kapsamlı bir eylem planının parçasını oluşturuyor.

Değer kaybı için artık ayrı başvuru yapılacak mı?

Yeni sistemle birlikte araç hasarı için yapılan başvuru, aynı zamanda değer kaybı başvurusu olarak kabul edilecek. Böylece kazanın ardından araç sahiplerinin ayrıca değer kaybı talebinde bulunmasına gerek kalmayacak.

Araçtaki değer kaybı SEDDK tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre atanacak sigorta eksperi tarafından hesaplanacak. Hesaplamada aracın markası, modeli, yaşı, kullanım durumu, hasar gören bölümleri, geçmiş hasar kayıtları ile kaza öncesi ve onarım sonrası ikinci el piyasa değeri arasındaki fark dikkate alınacak. Eksper, hazırladığı raporda hem hasar tutarını hem de değer kaybını birlikte gösterecek.

Sigorta şirketi de nihai eksper raporunun kendisine ulaşmasını takip eden ilk iş günü içinde hesaplanan değer kaybını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla hak sahibine bildirecek.

Eksper hangi durumlarda zorunlu olacak?

Yeni uygulamada trafik sigortasının maddi teminat limitinin yüzde 10'unu aşan hasarlarda eksper görevlendirilmesi zorunlu hale geliyor. Mevcut teminat limiti 400 bin TL olduğundan 40 bin TL'nin üzerindeki hasarlar eksper tarafından incelenecek. Daha düşük tutarlı hasarlarda ise taraflar ve sigorta şirketi uzlaşarak işlemleri tamamlayabilecek. Ayrıca eksperler artık merkezi sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.

Kaskolu araçlarda ise ağır veya tam hasar oluşması halinde eksper görevlendirilmesi zorunlu olacak. Ağır hasar dışındaki durumlarda sigorta şirketi ile sigortalı kendi aralarında anlaşabilecek.

Hasarlı parçalarda hangi kurallar uygulanacak?

Tam Boyutta Gör Yeni düzenleme, onarım sürecine ilişkin önemli hükümler de getiriyor. Hasar gören orijinal bir parçanın onarılması mümkün değilse öncelikle yine orijinal parça ile değiştirilmesi esas olacak. Ancak araç sahibinin onay vermesi veya orijinal parçanın temin edilememesi halinde yeniden kullanılabilir ya da eşdeğer parça kullanılabilecek.

Bunun yanında eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçanın mevzuata uygun şekilde kullanılması sonrasında aracın ikinci el değerinde bir düşüş meydana gelmesi halinde, oluşan bu fark sigorta şirketinden ayrıca tazminat olarak talep edilemeyecek.

Eksper raporuyla aracın ağır hasarlı olduğunun belirlenmesi halinde, "trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine sunulmadan tazminat ödemesi yapılmayacak.

Sağlık teminatında neler değişiyor?

Trafik kazasında yaralanan üçüncü kişilerin tedavi giderleri artık protez organ bedelleri de dahil olmak üzere karşılanacak. Tedavi süresince oluşan sağlık harcamaları ile mağdurun sürekli sakatlık raporu almasına kadar geçen süreçte ortaya çıkan bakıcı giderleri de teminat kapsamında yer alacak.

CATL’den dev batarya ittifakı: Küresel standart geliyor 7 sa. önce eklendi

Sürekli sakatlık oranı belirlendikten sonra tıbben gerekli görülen sürekli bakıcı giderleri de sigorta şirketleri veya Güvence Hesabı tarafından karşılanacak. Geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık nedeniyle yapılacak ödemeler ise Sakatlanma Teminatı kapsamında değerlendirilecek. Tazminat hesaplanırken esas alınacak kişi sakat kalan mağdur olacak.

Ölüm halinde ise Destekten Yoksun Kalma Teminatı, Türk Borçlar Kanunu'nun haksız fiillere ilişkin hükümlerine göre hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatını kapsayacak. Bu hesaplamada ise hayatını kaybeden kişi esas alınacak.

Hasar başvurularında hangi belgeler istenecek?

Yeni eklerle birlikte hasar başvurularında istenecek belgeler de netleştirildi. Araç hasarı ve değer kaybı başvurularında kaza tespit tutanağı, hasarlı araç ve kaza yerine ait fotoğraf veya görüntüler, hak sahibinin banka hesap bilgileri, varsa eksper raporu ile doğrulanmış cep telefonu numarası istenecek. Böylece hasar ve değer kaybı süreçleri dijital ortamda daha hızlı yürütülebilecek.

Tebliğ, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

SEDDK: Yeni adımlar yolda

SEDDK, yürürlüğe giren düzenlemelerin trafik sigortasında başlatılan eylem planının ilk aşamalarını oluşturduğunu belirtti. Kurum, bir sonraki adımda kanuna aykırı şekilde faaliyet gösteren hasar aracılığı yapan yapılara yönelik denetim ve yaptırımların artırıldığını, böylece hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketleri üzerinden yürütülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre ayrıca vatandaşların kaza bildirimlerini tek noktadan iletebilmesini sağlayacak Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) de yakın dönemde devreye alınacak. Sisteme tüm sigorta şirketlerinin entegre olması planlanırken, hasar süreçlerinin daha hızlı ve daha az bürokrasiyle tamamlanması amaçlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Neler değişecek?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: