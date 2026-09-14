Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı: Prim farkı 6 kata ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Zorunlu trafik sigortasında eylül ayı tarifesi yürürlüğe girerken primler yaklaşık yüzde 2 arttı. Hasar geçmişi ve risk basamağı, ödenecek tutarı ciddi biçimde değiştirirken en riskli sürücüler ile hasarsız sürücüler arasındaki fark 6 kata kadar çıktı.

İstanbul’da otomobil primi 58 bin lirayı aştı

Yeni tarifede zorunlu trafik sigortası primleri sürücünün risk basamağı, hasar geçmişi, araç türü ve bulunduğu ile göre belirleniyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul’da dördüncü basamakta yer alan bir otomobil sahibinin primi 19 bin 405 lira oldu.

En riskli grup olan sıfırıncı basamakta ise İstanbul’daki içten yanmalı otomobiller için prim 58 bin 214 liraya yükseldi. Hasarsızlık seviyesi en yüksek olan sekizinci basamakta bu tutar 9 bin 702 liraya geriliyor. Böylece iki basamak arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kata ulaşıyor.

Ankara’da sıfırıncı basamaktaki otomobil için 56 bin 566 lira, sekizinci basamak için 9 bin 428 lira prim uygulanıyor. İzmir’de ise aynı basamaklardaki primler sırasıyla 54 bin 919 lira ve 9 bin 153 lira seviyesinde.

Ticari taksilerde prim 172 bin lirayı geçti

İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki ticari taksinin zorunlu trafik sigortası primi 172 bin 447 lira olurken sekizinci basamakta bu tutar 28 bin 741 liraya düşüyor.

Ankara’da ticari taksiler için sıfırıncı basamak primi 167 bin 566 lira, sekizinci basamak primi 27 bin 928 lira olarak belirlendi. İzmir’de ise bu rakamlar sırasıyla 162 bin 686 lira ve 27 bin 114 lira oldu.

Tarifedeki en yüksek rakam, 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüslerde görülüyor. İstanbul’da sıfırıncı basamakta bulunan bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 423 bin 661 liraya çıkarken, sekizinci basamaktaki prim 70 bin 610 lira olarak uygulanıyor.

Sigortayı geciktirene yüzde 50’ye kadar sürprim

Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması veya poliçenin yenilenmemesi halinde gecikme de prim maliyetini artırıyor. Her 30 günlük gecikme için prime yüzde 5 sürprim uygulanıyor. Bu artış, gecikmenin uzaması halinde toplamda yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor.

[bkzdh0210439]

Sürücünün en riskli seviye olan sıfırıncı basamağa düşmesi için ise birinci basamakta bulunduğu yıl içinde üç veya daha fazla kusurlu trafik kazası yapması ve bu kazalar nedeniyle sigortadan tazminat ödenmesi gerekiyor. Sıfırıncı basamaktaki sürücülere zorunlu trafik sigortası priminde yüzde 200 sürprim uygulanıyor.

Sigortasız araçla trafiğe çıkmanın cezası arttı

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılması halinde 2026 yılı itibarıyla 1.246 lira ceza uygulanıyor. Araç, sigorta yükümlülüğü yerine getirilene kadar trafikten men edilebiliyor.

Sigortasız araçla kazaya karışılması durumunda ise 2 bin 39 lira cezanın yanı sıra karşı tarafa verilen maddi hasarın da araç sahibi veya sorumlular tarafından karşılanması gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: