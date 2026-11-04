ZTE, Nubia markasını elden çıkarıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çinli teknoloji devi ZTE, artan maliyetler nedeniyle akıllı telefon markası Nubia'yı devretmeye hazırlanıyor. Şirket, Nubia'nın tüm faaliyetlerini yeni bir ortaklığa devredecek. ZTE'nin 5.6 milyar dolar yatırımla katıldığı bu ortaklıkta Çinli bir sermaye grubu da yer alacak. Red Magic markası ile ağ donanımları ise ZTE çatısı altında kalmaya devam edecek. Fiyat performans odaklı Nubia'nın ülkemizdeki geleceği ise şimdilik merak konusu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Artan maliyetler ve pazarın genel gidişatı akıllı telefon dünyasında taşları yerinden oynatmaya başladı. Tayvanlı Asus markasının ardından Çinli ZTE de akıllı telefon pazarından kısmen çekilmenin planlarını yapıyor.

Nubia markasına elveda

Akıllı telefon pazarında faaliyetlerine kendi ismi ile başlayan ZTE daha sonra gençlere yönelik Nubia ve oyunculara yönelik Red Magic markalarına ağırlık vermişti. Özellikle Red Magic pazarda çok iddialı telefonları ile biliniyordu.

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Gelen bilgilere göre ZTE, Nubia akıllı telefon bölümünü elden çıkararak yeni bir ortaklığa devretmeyi planlıyor. Bu yeni ortaklıkta ZTE toplam 5.6 milyar dolar, Çinli bir sermaye grubu da 1.1 milyar dolar yatırım yapacak. Nubia markasının global ve yerel faaliyetlerini bu ortaklık yürütecek.

ZTE diğer taraftan Red Magic markasını elinde tutmaya devam edecek. Ayrıca mobil modem, yönlendirici ve ev terminal cihazları da yine ZTE çatısı altında kalacak. Nubia markası özellikle Z serisi amiral gemileri ile fiyat-performans konusunda beğeniliyordu. Yeniden yapılanma sonrasında Nubia markasının ülkemizdeki akıbeti merakla bekleniyor.

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