    5G bağlantılı taşınabilir ekran ZTE FreeScreen F10 tanıtıldı

    ZTE, taşınabilir akıllı ekran/akıllı TV üreticileri listesine katıldı. FreeScreen F10 olarak adlandırılan bu akıllı ekran, 5G SIM kart yuvasına ve 12 saate kadar kullanım sunan dahili bataryaya sahip.

    ZTE, LG StanbyME'ye benzer akıllı ekranını Çin’de satışa sundu. FreeScreen F10, G StanbyME ve halefi StanbyME 2 gibi tekerlekli bir tabana sahip ancak 5G bağlantısı gibi, LG'nin ekranında bulunmayan bazı özelliklere sahip.

    ZTE FreeScreen F10 akıllı ekran özellikleri ile neler sunuyor?

    ZTE FreeScreen F10 akıllı ekran, 1080p çözünürlük, 300 nit parlaklık, 100Hz yenileme hızı, 16:9 en boy oranı suan 27 inç dokunmatik LCD panele sahip. 90 derece döndürülebilen ekranın sol ve sağ kenarlarında iki ince çerçeve bulunurken, üst ve alt çerçeveler biraz daha kalın geliyor.

    6 GB RAM 128 GB depolama alanına sahip olan akıllı ekranın kalbinde Unisoc T8300 işlemci yer alıyor. Mobil bağlantı için 5G'nin yanı sıra dual band Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 mevcut. Akıllı ekran, gizlilik için kapatılabilen 8MP ön kameraya sahip.

    Akıllı ekran, iki adet 5W hoparlör ve 20W subwoofer ile donatılmış. SIM kart yuvası, USB-C ve USB 2.0 bağlantı noktası ve HDMI 2.0 portu yer alıyor. ZTE, akıllı ekranın 9500 mAh bataryasının tek şarjla 12 saate kadar dayanabildiğini söylüyor.

    ZTE FreeScreen F10 akıllı ekran fiyatı ne kadar?

    ZTE FreeScreen F10, ekranın üst kısmından tabanına kadar 158.4 cm yüksekliğe ve 18 kg ağırlığa (taban olmadan 6 kg) sahip. 5G’li akıllı ekranın fiyatı 3499 yuan (508 dolar) olarak açıklandı.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    genconline 15 saat önce

    Dr.Perga 3 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 3 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

