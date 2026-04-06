ZTE FreeScreen F10 akıllı ekran özellikleri ile neler sunuyor?
ZTE FreeScreen F10 akıllı ekran, 1080p çözünürlük, 300 nit parlaklık, 100Hz yenileme hızı, 16:9 en boy oranı suan 27 inç dokunmatik LCD panele sahip. 90 derece döndürülebilen ekranın sol ve sağ kenarlarında iki ince çerçeve bulunurken, üst ve alt çerçeveler biraz daha kalın geliyor.
6 GB RAM 128 GB depolama alanına sahip olan akıllı ekranın kalbinde Unisoc T8300 işlemci yer alıyor. Mobil bağlantı için 5G'nin yanı sıra dual band Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 mevcut. Akıllı ekran, gizlilik için kapatılabilen 8MP ön kameraya sahip.
Akıllı ekran, iki adet 5W hoparlör ve 20W subwoofer ile donatılmış. SIM kart yuvası, USB-C ve USB 2.0 bağlantı noktası ve HDMI 2.0 portu yer alıyor. ZTE, akıllı ekranın 9500 mAh bataryasının tek şarjla 12 saate kadar dayanabildiğini söylüyor.
ZTE FreeScreen F10 akıllı ekran fiyatı ne kadar?
ZTE FreeScreen F10, ekranın üst kısmından tabanına kadar 158.4 cm yüksekliğe ve 18 kg ağırlığa (taban olmadan 6 kg) sahip. 5G'li akıllı ekranın fiyatı 3499 yuan (508 dolar) olarak açıklandı.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz