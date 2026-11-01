ZTE uygun fiyatlı Wi-Fi 7 yönlendiricisini duyurdu

ZTE Xuntian BE3600 özellikleri ve fiyatı
ZTE Xuntian BE3600 yönlendirici modeli seride dikey tarzda anten yapısı olan ilk ürün. Geleneksel bambu çubuklarından ilham alan dalgalı tasarım doğa dostu mürekkepsiz bir üretim süreci tercih etmiş.
2 adet ARM çekirdeğinden oluşan işlemci ve 4 çekirdekli bir nöral işlem biriminden oluşan ana yongada 2.4GHz bandı işlenmiyor. Firma özel bir Wi-Fi yongası ile kablosuz veri aktarımını ayırmış durumda.
2.4GHz ve 5GHz bantlarını destekleyen cihaz 3.57Gbps hızlarına ulaşabiliyor. 4K QAM modülasyonu ve çoklu link operasyonu ile birden fazla cihazın farklı frekans bantlarına bağlanmasını optimize edebiliyor. Kablolu bağlantılar için ise 3 adet 1000Mbps Gb Ethernet portu çift WAN konfigürasyonları sürekli bir bağlantı sağlıyor. Tek bir Ethernet kablosu üzerinden IPTV ve internet sinyalleri alınabiliyor.
ZTE Smart Life uygulaması ile yönetilen cihazda yapay zekâ algoritması da sinyallerin kontrol edilmesi, en iyi noktanın tespit edilmesi, bağlı cihazlara öncelik verilmesi gibi fonksiyonlar üstleniyor. Örgü sistemlerine de destek sunan yönlendiricide ebeveyn kontrolleri unutulmamış. ZTE Xuntian BE3600 yönlendirici modeli 37$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: